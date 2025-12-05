Apple sắp lập kỷ lục

Thành công của iPhone 17 có thể giúp doanh số Apple đạt cao nhất lịch sử trong năm 2025.

iPhone 17. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, dòng iPhone 17 của Apple đang có doanh số tốt. Hãng dự kiến bán được hơn 247,4 triệu smartphone trong năm 2025.

So với cùng kỳ năm trước, doanh số iPhone năm nay có thể tăng 6,1%. Nhu cầu cao tại Trung Quốc cũng đóng góp vào thành công này.

“Apple dự kiến lập kỷ lục trong năm 2025 với doanh số vượt 247 triệu thiết bị, nhờ thành công vang dội của dòng iPhone 17 mới nhất”, bà Nabila Popal, Giám đốc Nghiên cứu tại IDC, nhận định.

Trung Quốc là một trong những thị trường lớn của Apple. Theo IDC, doanh số dòng iPhone 17 trong tháng 10 và tháng 11 chiếm hơn 20% thị phần, bỏ xa đối thủ. Điều này khiến hãng phân tích nâng dự báo tăng trưởng của Apple tại Trung Quốc trong quý IV từ 9% lên 17%.

Tính cả năm 2025, doanh số iPhone tại Trung Quốc dự kiến tăng 3% thay vì giảm 1% như dự báo trước đó. Các thị trường vốn tăng trưởng chậm như Mỹ và Tây Âu cũng có thể đảo chiều, giúp Apple đạt kỷ lục mới về doanh thu năm nay ( 261 tỷ USD , tăng 7,2%).

Hồi tháng 10, CEO Tim Cook cho biết Apple có thể lập kỷ lục doanh thu trong quý tài chính tiếp theo (kết thúc tháng 12), riêng doanh thu iPhone cũng lập kỷ lục. Hãng ước tính tổng doanh thu sẽ tăng 10-12% so với cùng kỳ năm trước.

Theo MacRumors, dòng iPhone 17 và iPhone 17 Pro thu hút sự quan tâm lớn của người dùng. Trong khi đó, doanh số iPhone Air chưa như mong đợi.

Năm 2026, Táo khuyết có kế hoạch thay đổi lịch trình ra mắt iPhone. Các dòng cao cấp như iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập dự kiến vẫn trình làng tháng 9 như cũ, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e được để dành cho đầu 2027.

Với chiến lược trên, IDC dự đoán doanh số iPhone năm 2026 sẽ giảm 4,2%. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn cầu có thể gây hạn chế nguồn cung, tăng giá smartphone.

Dự báo tăng trưởng doanh số thị trường smartphone giai đoạn 2024-2027. Ảnh: IDC.

Anthony Scarsella, Giám đốc Nghiên cứu của IDC, cho rằng các nhà sản xuất sẽ đối diện áp lực tăng giá khi linh kiện bộ nhớ ngày càng hạn chế và đắt đỏ.

“Các nhà cung cấp cần áp dụng chiến lược khác nhau để bảo vệ thị phần. Trong khi một số hãng chắc chắn phải tăng giá, những công ty còn lại có thể điều chỉnh danh mục đầu tư, tập trung hơn vào các model đắt tiền, biên lợi nhuận cao hơn để chịu một phần tác động chi phí bộ nhớ lên bảng kê đơn nguyên vật liệu (BOM)”, Scarsella nhận định.

Các hãng smartphone Android tầm trung có thể chịu tác động lớn hơn do thuộc phân khúc nhạy cảm về giá. Tổng doanh số smartphone năm 2026 có thể giảm 0,9% (trước đó dự báo tăng 1,2%), cũng do vấn đề nguồn cung và lịch trình ra mắt iPhone.

Riêng năm nay, thị trường được dự báo tăng 1,5% so với năm ngoái (1,25 tỷ thiết bị), chủ yếu do thành công của iPhone 17.