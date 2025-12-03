Apple từ chối yêu cầu của chính phủ Ấn Độ

Apple không muốn cài sẵn một ứng dụng do nhà nước quản lý vào iPhone vì lo ngại vấn đề bảo mật và quyền riêng tư.

Một người dùng trải nghiệm iPhone tại Apple Store đầu tiên ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Tuần này, Bộ Viễn thông Ấn Độ yêu cầu tất cả nhà sản xuất smartphone phải cài đặt sẵn Sanchar Saathi, một ứng dụng của chính phủ, được thiết kế để giúp người dùng chặn thiết bị bị đánh cắp, báo cáo các cuộc gọi lừa đảo và xác minh điện thoại qua sử dụng.

Ứng dụng bao gồm chức năng theo dõi chi tiết do chính phủ kiểm soát, có khả năng mở đường cho việc truy cập dữ liệu rộng rãi và giám sát tiềm ẩn, do đó, có những tác động đến quyền riêng tư và bảo mật đối với người dùng iPhone.

Theo Reuters, Apple dự định từ chối lệnh này và không cài đặt ứng dụng trên iPhone. Công ty sẽ thông báo với chính phủ Ấn Độ rằng họ không tuân thủ các lệnh như vậy tại bất kỳ thị trường nào, do những rủi ro liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư.

Sanchar Saathi hiện có trên App Store. Ứng dụng này cho phép người dùng báo cáo điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp, đồng thời có thể kích hoạt yêu cầu nhà mạng chặn số IMEI. App cũng có chức năng báo cáo các cuộc gọi lừa đảo hoặc gian lận.

Chính phủ Ấn Độ dường như muốn tăng cường mức độ phổ biến của Sanchar Saathi để hỗ trợ phòng chống tội phạm, vì tội phạm thường sao chép hoặc giả mạo số IMEI hợp lệ trên điện thoại bị đánh cắp. Tuy nhiên, Đảng đối lập chính cho rằng quy định này là vi hiến.

Ấn Độ hiện có hơn 700 triệu người dùng smartphone. Bất kỳ quyết định cuối cùng nào cũng sẽ tác động lớn đến mức độ kiểm soát của chính phủ đối với phần mềm trên thiết bị và khả năng thực thi tiêu chuẩn riêng của các công ty công nghệ như Apple.