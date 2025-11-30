'Mỏ neo' 100 tỷ USD giữ chân người dùng iPhone

Từ chỗ là những gì "cộng thêm", mảng dịch vụ dần trở thành trụ cột mới gánh vác doanh thu cho Táo khuyết trong các chu kỳ phần cứng.

Mảng dịch vụ giống như giá trị cộng thêm, níu kéo người dùng ở lại hệ sinh thái Apple. Ảnh: Reuters.

Trong khi doanh số iPhone vẫn là nguồn thu chính, mảng dịch vụ của Apple ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong quý III/2025, Táo khuyết cho biết mảng dịch vụ, bao gồm toàn bộ doanh thu quảng cáo, bảo hành, Apple Store và phim, nhạc đạt 28,75 tỷ USD , tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm tài chính 2025, doanh thu dịch vụ vượt mốc 100 tỷ USD , tăng 14% so với năm trước.

"Chúng tôi ghi nhận mức tăng 2 con số ở cả thị trường phát triển và mới nổi, đạt kỷ lục từ trước tới nay ở các mảng quảng cáo, App Store, dịch vụ đám mây, Music, dịch vụ thanh toán và video", CEO Tim Cook chia sẻ trong buổi công bố báo cáo kinh doanh cuối tháng 10.

So với 5 năm trước, mảng dịch vụ đã tăng trưởng 108%, gấp đôi tốc độ phần cứng. Mảng này bao gồm App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music và iCloud.

Trong khi mức đóng góp về doanh thu vẫn ở mức nhỏ, lợi nhuận của mạng dịch vụ Apple rất đáng chú ý. Theo báo cáo tài chính cuối quý III/2025, biên lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ đạt 75,3%, cao hơn nhiều so với lợi nhuận của phần cứng ở mức 36,2%.

Với người dùng iPhone, mức dung lượng bị giới hạn ở 32 GB hoặc 64 GB trên các mẫu iPhone 11 trở về trước được coi như cách Apple khuyến khích người mua nâng cấp lên phiên bản bộ nhớ cao hơn, hoặc sử dụng iCloud+. Đây cũng là một trong những cách khôn khéo để hãng giới thiệu cho người dùng những dịch vụ của mình.

Người dùng Việt Nam cũng nhận được các ưu đãi về Apple TV+, Music, Arcade tương đương người dùng quốc tế.

Tại thị trường Việt Nam , Táo khuyết cũng ngày càng mở rộng mảng dịch vụ trong những năm gần đây. Họ bán gói Apple One (bao gồm iCloud+, Apple TV+, Music và Arcade, trong đó mỗi dịch vụ đều có thể mua rời), cung cấp gói bảo hành AppleCare+ từ tháng 1/2023. Apple Pay cũng có mặt từ tháng 8/2023.

Các chương trình ưu đãi về dịch vụ của người dùng Việt Nam cũng tương đương thế giới, như các gói dùng thử Apple Music, Arcade. Gần đây, Apple cũng triển khai chương trình ưu đãi cho Apple TV+ với mức giá 89.000 đồng/tháng trong 6 tháng.

80% người dùng iPhone sở hữu ít nhất một sản phẩm Apple khác, tạo ra chi phí chuyển đổi tăng theo mỗi thiết bị bổ sung. Đây chính là sức mạnh của hệ sinh thái khép kín.

Apple có hơn một tỷ thuê bao trả phí trên các dịch vụ, tăng hai con số hàng năm. Với hơn 2 tỷ thiết bị hoạt động toàn cầu, tiềm năng tăng trưởng dịch vụ vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh thị trường phần cứng bão hòa, dịch vụ có thể trở thành "mỏ neo" để người dùng gắn bó sâu hơn với thiết bị Apple, giúp Táo khuyết duy trì tăng trưởng dài hạn.