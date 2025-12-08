iPhone Air gây thất vọng

Giá trị thu lại của iPhone Air giảm hơn 40% chỉ sau 10 tuần lên kệ, cao hơn nhiều model thuộc dòng iPhone 17.

iPhone Air. Ảnh: Wired.

Theo số liệu ghi nhận bởi SellCell, website chuyên mua bán smartphone qua sử dụng tại Mỹ, giá trị bán lại iPhone Air đang thấp nhất so với những thế hệ gần đây. Có phiên bản thậm chí mất gần 50% giá trị chỉ sau 10 tuần lên kệ.

Dữ liệu cho thấy sự chênh lệch đáng kể về giá trị bán lại giữa iPhone Air với những model khác trong dòng iPhone 17. Theo đó, giá trị của iPhone Air giảm trung bình 44,3% trên tất cả phiên bản bộ nhớ. Trong khi đó, toàn bộ dòng iPhone 17 mất giá trung bình 34,6%.

Mức giảm giá của iPhone Air vào khoảng 40,3-47,7%. Con số trên khiến đây trở thành thiết bị mất giá mạnh nhất những năm gần đây, tương đương iPhone 14 Plus và một số phiên bản iPhone 13 mini, được ghi nhận năm 2022.

Theo SellCell, phiên bản mất giá nhất là iPhone Air dung lượng 1 TB (47,7%), theo sau là tùy chọn 512 GB (giảm 45%) và 256 GB (giảm 40,3%).

Khi ra mắt, Apple đặt giá 1.000 USD cho iPhone Air 256 GB, trong khi phiên bản 512 GB có giá 1.200 USD , còn 1 TB là 1.400 USD . Dựa vào tỷ lệ trên, người dùng chỉ có thể nhận lại trung bình 732 USD nếu bán iPhone Air 1 TB cho bên thu mua.

Tỷ lệ mất giá trung bình của dòng iPhone 17 và iPhone Air sau 10 tuần lên kệ. Ảnh: SellCell.

Thiết bị giữ giá tốt nhất là iPhone 17 Pro Max dung lượng 256 GB, giá trị sau 10 tuần giảm 26,1%, trong khi iPhone 17 Pro Max 512 GB giảm 30,3%. Dòng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max mất giá dưới 40%, cho thấy nhu cầu mua đi bán lại rất sôi nổi.

Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn mất 32,9-40,8% giá trị, tương đương những thế hệ gần đây. Nhìn chung, toàn bộ dòng iPhone 17 giữ giá tốt hơn 9,7% so với iPhone Air.

So với thế hệ trước, iPhone 16 Plus 128 GB mất 41,6% giá trị, trong khi iPhone 16 128 GB mất 44,2% trong cùng kỳ.

Dòng iPhone 17 cũng giữ giá tốt hơn iPhone 16 sau 10 tuần (mất giá 34,6% so với 39%). Dù vậy, iPhone 15 vẫn là dòng giữ giá tốt nhất những thế hệ gần đây (31,9%), trong khi iPhone 14 mất giá 36,6% sau 10 tuần.

Trong tuần thứ 10, giá trị dòng iPhone 17 ổn định so với tuần trước, tương tự iPhone 15 và iPhone 16. Ngược lại, iPhone Air vẫn duy trì đà mất giá. Theo MacRumors, những con số trên cho thấy sự bất thường về nhu cầu sang tay iPhone Air so với các model khác.

Số liệu của SellCell được ghi nhận theo thời gian thực từ hơn 40 đơn vị thu mua máy cũ tại Mỹ. Công ty này ghi nhận giá trị thu lại các model qua mỗi tuần, sau đó so sánh với giá bán lẻ đề xuất ban đầu. Tất cả thiết bị được ghi nhận có tình trạng hoạt động tốt để đảm bảo đồng nhất trong so sánh.