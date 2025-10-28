Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lôi Quân lên tiếng

  • Thứ ba, 28/10/2025 09:50 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau loạt ồn ào về chữ in nhỏ, Lei Jun lại khiến mạng xã hội dậy sóng khi đáp trả bằng biểu tượng cảm xúc giữa lúc Xiaomi YU7 gây chú ý với dữ liệu vượt trội so với xe của Tesla.

Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi mới đây gây chú ý khi chia sẻ kết quả thử nghiệm pin của mẫu xe điện Xiaomi YU7 trong điều kiện gần giống mùa đông ở Bắc Kinh, với nhiệt độ khoảng 10°C. Theo kết quả công bố, YU7 đạt phạm vi di chuyển 687 km với tỷ lệ hoàn thành quãng đường là 83,6%, cao hơn khoảng 200 km so với Tesla Model Y trong cùng điều kiện.

Tuy nhiên, thay vì bàn về thành tích, cộng đồng mạng lại tập trung vào một chi tiết khác, đó là việc Xiaomi chỉ sử dụng dòng nhỏ để chú thích thông tin quảng cáo.

Trước bình luận này, Lei Jun không trả lời trực tiếp mà chỉ đăng 8 biểu tượng cảm xúc hình chó. Phản ứng này khiến mạng xã hội dậy sóng, nhiều người cho rằng ông đang khéo léo né tránh vấn đề, trong khi số khác thấy đây là cách phản ứng hài hước nhằm chuyển hướng sự chú ý sang kết quả thử nghiệm.

Tranh cãi “chữ nhỏ” của Xiaomi bắt đầu từ tháng 9, khi công ty bị phát hiện sử dụng các chú thích nhỏ ở nhiều sản phẩm. Điển hình như dòng chữ “mục tiêu thiết kế sản phẩm” trên poster Vua đèn nền hay đề cập đến tên vật liệu trong quảng cáo thép siêu bền 2200 MPa của mẫu xe SU7. Dữ liệu gia tốc của SU7 cũng được ghi chú không bao gồm thời gian khởi động.

Cách trình bày “chữ to bắt mắt, chữ nhỏ miễn trừ” này bị cư dân mạng gọi là phong cách Mickey, tương tự các dòng chữ “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa” thường thấy trên bao bì thực phẩm. Nhà sáng lập thương hiệu Hammer, Luo Yonghao cũng nhận xét đây là thông lệ chung của ngành, không riêng Xiaomi.

Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra khắt khe với gã khổng lồ công nghệ này, đặc biệt sau vụ tai nạn xe SU7 tại Thành Đô khiến một người thiệt mạng. Vụ việc làm giảm mạnh mức độ cảm thông của người dùng với các chiến thuật quảng cáo “chơi chữ” của công ty.

Trong bài đăng mới, Xiaomi dường như muốn lấy lại niềm tin khi công bố báo cáo thử nghiệm YU7 minh bạch, không sử dụng chữ in nhỏ. Dù một số người cho rằng thử nghiệm ở 10°C chưa đủ khắc nghiệt để gọi là mùa đông, dữ liệu vẫn cho thấy khả năng vận hành đáng chú ý của mẫu xe mới.

Sau cùng, dù Lei Jun chỉ đáp lại bằng loạt biểu tượng cảm xúc, câu chuyện một lần nữa phản ánh sự nhạy cảm của người tiêu dùng với quảng cáo mập mờ.

Gian lao của Elon Musk khi xây dựng Tesla

Cuốn sách Elon Musk - Đặt cả thế giới lên bốn bánh xe điện kể về hành trình xây dựng công ty Tesla của Elon Musk, câu chuyện của vị giám đốc đầy tham vọng, dám chinh phục thị trường nhiều thách thức.

CEO Xiaomi lên tiếng

Đây là động thái đáng chú ý của Lôi Quân, sau vụ tai nạn xe điện của hãng này khiến 3 người thiệt mạng.

14:37 2/4/2025

Lei Jun 'mạnh miệng' về Xiaomi 17

CEO Lei Jun khẳng định mẫu flagship nhỏ gọn Xiaomi 17 với viên pin 7.000 mAh đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, xóa bỏ lo ngại về thời lượng sử dụng.

14:06 8/10/2025

Hành động bất ngờ của sếp Xiaomi

Lei Jun tiếp tục giữ vai trò chủ tịch danh dự tại Kingsoft Office, thể hiện cam kết đồng hành cùng công ty phần mềm Trung Quốc nổi tiếng với WPS Office.

06:57 8/6/2025

Minh Hoàng

