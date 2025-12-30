Công ty Việt Nam đầu tư 6.000 tỷ đồng xây trung tâm kinh tế tầm thấp

CT Group công bố đầu tư 6.000 tỷ đồng xây trung tâm kinh tế tầm thấp tại TP.HCM và khu liên hợp UAV 2 tỷ USD ở Tây Ninh.

UAV của CT Group được ứng dụng trong đợt cứu trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai vào tháng 11. Ảnh: CT Group.

CT Group vừa công bố hai dự án công nghệ quy mô. Trong đó trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE Center) có vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng . Dự án được xây dựng tại TP.HCM với diện tích 500.000 m2, gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung tâm LAE được thiết kế theo mô hình "Living Lab", với khu phức hợp gồm trung tâm chỉ huy toàn cầu, trung tâm an ninh mạng, trung tâm nghiên cứu AI và nhà máy in 3D công nghiệp. Theo doanh nghiệp, nhà máy có khả năng chuyển ý tưởng thành sản phẩm trong 24 giờ.

Bên cạnh đó, CT Group cũng công bố đầu tư khu liên hợp UAV tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Theo doanh nghiệp, dự án có quy mô 400 ha với vốn 2 tỷ USD . Khu phức hợp bao gồm nhà máy sản xuất UAV, viện nghiên cứu, sân bay huấn luyện và khu đô thị.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: CT.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, chia sẻ quyết định đầu tư sau nhiều cân nhắc. "Khi đầu tư nguồn lực tài chính rất lớn cho sản phẩm khoa học công nghệ trình độ cao, yếu tố rủi ro luôn hiện hữu", ông Chung cho biết. Tuy nhiên, ông khẳng định UAV và kinh tế tầm thấp là cơ hội vàng cho Việt Nam.

Tại sự kiện, CT Group cũng chia sẻ những ứng dụng thực tế của UAV. UAV có thể kéo vật nặng qua núi, tự cân bằng khi va chạm. Tính năng này hữu ích với vận chuyển nông sản vùng núi. Với chữa cháy bầy đàn, UAV có thể điều động trong vài phút đến ngõ hẻm.

Trong đợt lũ lụt ở Nam Trung bộ cuối tháng 11 vừa qua, UAV của công ty này cũng được sử dụng để vận chuyển phao, dây và thực phẩm cứu trợ cho người dân.

Ông Ngô Diên Hy, Phó tổng giám đốc VNPT, nhận định kinh tế tầm thấp có nhiều ứng dụng. Công nghệ UAV phục vụ logistics, thành phố thông minh và bản đồ số.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND Tây Ninh, cho biết tỉnh cam kết hợp tác với CT Group. "Khu liên hợp công nghệ UAV không chỉ là dự án đầu tư đơn thuần, mà là tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược", ông Kiên nói.

GS.TS Nguyễn Xuân Huấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Digital Twin, Trường Đại học Middlesex London, đề xuất cơ chế thí điểm sandbox cho UAV. Nước Anh dành 300 triệu bảng để thúc đẩy hàng không thế hệ mới. EU dành 250 triệu EUR cho tích hợp drone.

Vào tháng 8, CT Group ký kết đơn hàng 5.000 UAV bán sang Hàn Quốc. Doanh nghiệp cho biết đã làm chủ và vận hành 5 nhà máy UAV, do đội ngũ khoa học Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Kinh tế tầm thấp là hệ sinh thái khai thác không phận dưới 1.000 m. Hệ thống phát triển dịch vụ dựa trên UAV, AI và mạng thông minh. Công nghệ phục vụ nông nghiệp, y tế và giao thông đô thị.