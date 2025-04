CEO Xiaomi lên tiếng

Đây là động thái đáng chú ý của Lôi Quân, sau vụ tai nạn xe điện của hãng này khiến 3 người thiệt mạng.

CEO Lôi Quân của Xiaomi. Nguồn: Reuters.

Ba ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến mẫu xe điện Xiaomi SU7 khiến ba người thiệt mạng, Lôi Quân – CEO của Xiaomi – cuối cùng cũng lên tiếng.

Tối ngày 1/4, ông đăng bài trên Weibo, khẳng định: "Xiaomi sẽ không né tránh, dù chuyện gì xảy ra".

"Tôi vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn vào đêm 29. Sinh mạng của 3 cô gái trẻ đã mất đi - một tổn thất đau lòng cho gia đình, bạn bè họ và cho tất cả chúng ta. Thay mặt Xiaomi, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và sự cảm thông chân thành đến các gia đình", ông Lôi Quân viết.

Vụ tai nạn gây chấn động

Tối 29/3, một chiếc Xiaomi SU7 phiên bản tiêu chuẩn gặp tai nạn nghiêm trọng trên đoạn đường cao tốc Chiqi (An Huy, Trung Quốc), khiến 3 người tử vong. Đến trưa 1/4, Xiaomi chính thức công bố các mốc thời gian và dữ liệu liên quan đến vụ việc, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Hình ảnh chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nguồn: CarNewsChina

Trong 3 ngày qua, sự im lặng của Xiaomi và Lei Jun gây ra làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Trên Weibo, phần bình luận dưới các bài đăng của Lôi Quân tràn ngập chỉ trích. Tình thế này khiến nhiều người nhớ lại sự kiện năm 2018, khi Elon Musk phải lên tiếng xin lỗi sau vụ tai nạn chết người liên quan đến công nghệ lái tự động của Tesla.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao Lôi Quân – một người thường xuyên cập nhật mạng xã hội – lại "biến mất" trong thời gian đầu vụ việc? Và liệu động thái muộn màng này có giúp Xiaomi xoay chuyển cục diện dư luận?

Sau vụ tai nạn xe điện Xiaomi vào ngày 29/3, đến tối ngày 1/4, CEO Lôi Quân đã cập nhật bài đăng bày tỏ nỗi buồn sâu sắc.

Bài viết của CEO Xiaomi trên trang Weibo cá nhân. Ảnh: Weibo.

Ông khẳng định sẽ đứng ra và làm rõ điều này thay mặt Xiaomi. CEO Lôi Quân cam kết công ty sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với cảnh sát, theo dõi sát sao cuộc điều tra và "làm hết sức mình" để giải quyết những lo ngại của các gia đình nạn nhân cũng như của công chúng.

Xiaomi SU7 sử dụng hệ thống lái tự động gồm hai phiên bản: Xiaomi Pilot Pro và Xiaomi Pilot Max. Trong đó, bản tiêu chuẩn không có radar laser – một yếu tố quan trọng trong nhận diện vật cản vào ban đêm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu hệ thống lái tự động của Xiaomi có liên quan đến vụ tai nạn hay không. Nhưng theo các chuyên gia, công nghệ lái tự động vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, nhiều người dùng có thể chưa phân biệt được sự khác biệt giữa hai phiên bản hệ thống lái của Xiaomi.

Khi sức hút cá nhân thành "con dao hai lưỡi"

Lôi Quân không chỉ là CEO của Xiaomi mà còn là một "ngôi sao" trong giới doanh nhân. Ông đã xây dựng hình ảnh cá nhân thành một thương hiệu (IP) mạnh mẽ, thu hút hơn 45 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc), với lượng fan tăng hơn 4,5 triệu mỗi tháng.

Thông qua các video ngắn, Lôi Quân không chỉ quảng bá sản phẩm của Xiaomi như điện thoại, vòng đeo tay hay ôtô mà còn chia sẻ cuộc sống đời thường, từ bữa sáng đến loại tương ớt yêu thích. Hình ảnh gần gũi này giúp ông chiếm được cảm tình của người hâm mộ, với mỗi video thu hút hàng triệu lượt thích.

Việc xây dựng thương hiệu cá nhân của Lôi Quân bắt đầu từ năm 2015, khi video chế giễu câu nói "Are you OK?" của ông lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất là loạt bài phát biểu dịp cuối năm của ông từ 2020 đến nay. Những bài phát biểu này không chỉ giúp Xiaomi tạo dấu ấn mà còn đưa Lôi Quân thành một hiện tượng mạng xã hội.

Chiếc xe điện Xiaomi SU7 bị tai nạn xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Nguồn: CNEVPost

Sự nổi tiếng của Lôi Quân và Xiaomi SU7 đã thúc đẩy doanh số nhưng cũng đẩy thương hiệu vào thế khó khi xảy ra khủng hoảng. Theo báo cáo của Weber Shandwick, 66% người tiêu dùng cho rằng uy tín của CEO ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của họ về công ty. Với Lôi Quân, người vốn được xây dựng như một "thần tượng doanh nhân", vụ tai nạn lần này đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của ông và Xiaomi.

Các CEO thường không dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Nhưng trong kỷ nguyên video ngắn, một lãnh đạo doanh nghiệp có lượng theo dõi lớn có thể tiết kiệm chi phí marketing đáng kể. Tuy nhiên, như nhà triết học Baudrillard từng nói, văn hóa tiêu dùng là một vòng lặp liên tục – hôm nay có thể là vinh quang, ngày mai có thể là thất bại.

Lôi Quân đã tận dụng truyền thông để tạo dựng đế chế Xiaomi. Nhưng cũng chính truyền thông đang thử thách ông khi khủng hoảng xảy ra. Liệu ông có thể xoay chuyển tình thế như Elon Musk từng làm hay không? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước.