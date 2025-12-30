5G Việt Nam phủ sóng 90% dân số chỉ trong 12 tháng

Ba nhà mạng lớn triển khai hạ tầng 5G vượt kế hoạch trong năm 2025, thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, và đang tập trung phát triển mô hình kinh doanh mới.

Tiến độ triển khai 5G nhanh, nhà mạng cũng đang tìm các ứng dụng mới để phát triển mô hình kinh doanh. Ảnh: MobiFone.

Tại tọa đàm "Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao" do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT tổ chức ngày 29/12, cơ quan quản lý và đại diện các nhà mạng lớn tại Việt Nam chia sẻ kết quả triển khai 5G trong năm 2025.

Triển khai vượt tiến độ

"Tốc độ triển khai phủ sóng 5G có thể nói là nhanh top đầu thế giới. Đây là một thành tựu rất đáng ghi nhận", ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định.

Ông Cương dẫn chứng, để đạt vùng phủ 90% dân số, các nước thường mất trung bình 3 năm, nhanh thì 2 năm. Trong khi đó, tại Việt Nam, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu này chỉ trong 1 năm.

Đại diện Cục Viễn thông chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: ICT Press Club.

Viettel dẫn đầu với 30.000 trạm 5G trên toàn quốc. Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã lắp đặt 23.500 trạm mới. "Vùng phủ ngoài trời đã đạt 90%, vùng phủ trong nhà đạt 70%", bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, cho biết.

Dự kiến năm 2026, Viettel sẽ tiếp tục triển khai thêm 15.000 trạm. Vùng phủ trong nhà sẽ tăng lên gần 85%.

VNPT cam kết phủ sóng 5G tới 55-60% dân số vào năm 2026. Doanh nghiệp này đã thử nghiệm Network Slicing và Network API từ tháng 9 năm nay. "Chúng tôi đã cung cấp năng lực Network Slicing cho dịch vụ livestreaming, kết hợp Network API cho sản phẩm MyTV", ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban Công nghệ VNPT, chia sẻ.

MobiFone đang tập trung triển khai 5G cho các khu công nghiệp và khu đô thị. "Chúng ta phải xác định 5G phục vụ cho thuê bao là máy móc là chính. Còn thuê bao con người cũng không cần đến độ trễ quá thấp như vậy", ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó trưởng ban Công nghệ MobiFone, nhận định.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu đầu tư mạnh vào hạ tầng 5G trong năm 2026. Tốc độ của 5G nhanh hơn khoảng 10 lần so với 4G. Độ trễ vào khoảng 1-30 ms so với 30-50 ms của 4G. Đặc biệt, 5G hỗ trợ số lượng kết nối IoT rất lớn.

Về mặt ứng dụng, MobiFone cho biết đang phối hợp với Công an Hà Nội triển khai thành phố thông minh. Các mô hình bao gồm UAV giao hàng, xe tự lái trong khu đô thị mới, trung tâm cứu hộ drone.

Đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ sẽ đầu tư vào hạ tầng 5G để giải quyết 5 điểm nghẽn lớn của thành phố Hà Nội trong năm 2026 gồm trật tự đô thị, tắc nghẽn giao thông, ngập úng cục bộ, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Để xóa 108 điểm lụt, cần hàng chục, hàng trăm nghìn cảm biến khác nhau. Lúc đấy, khả năng của 5G sẽ phát huy tác dụng", ông Nguyễn Tuấn Huy từ MobiFone cho biết.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom chia sẻ về tình hình triển khai 5G. Ảnh: ICT Press Club.

5G cũng được kỳ vọng tạo ra thay đổi trong lĩnh vực thương mại điện tử, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Khi kết hợp với các nền tảng số và logistics, các công nghệ giúp người dân bán nông sản ngay từ vườn trực tiếp tới người tiêu dùng trên khắp cả nước. Một minh chứng là thành công của chương trình Hành trình nông sản do Viettel Post triển khai.

Các ứng dụng 5G cho doanh nghiệp và chính quyền vẫn cần thêm thời gian. Viettel đã triển khai mạng 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron ở Hải Phòng. Tuy nhiên, nhiều nhà máy tại Việt Nam vẫn ở mức tự động hóa thấp. Họ chưa có động lực đầu tư vào giải pháp 5G chuyên sâu.

VNPT đã thử nghiệm Private Network cho giáo dục đại học và Smart Factory. Doanh nghiệp cũng tiếp tục mở rộng sang sân bay, cảng biển. Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, thương mại hóa 5G chỉ hiệu quả khi doanh nghiệp và khách hàng cùng thay đổi mô hình tổ chức.

Thách thức đầu tư và triển vọng phát triển

Đầu tư 5G tốn kém gấp 3-4 lần so với 4G. Số lượng trạm cần thiết cũng lớn hơn nhiều.

"Suất đầu tư rất lớn, mật độ trạm cần rất lớn. Toàn thế giới có khoảng 7 triệu trạm, riêng Trung Quốc gần 5 triệu trạm", ông Nguyễn Tuấn Huy nói.

Các nhà mạng không kỳ vọng hoàn vốn từ gói cước. "Chúng tôi không coi việc đầu tư 5G rồi lấy bài toán gói cước để bù lại. Chúng tôi coi đây là hạ tầng số quốc gia", bà Nguyễn Hà Thành nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban Công nghệ VNPT, chia sẻ về ứng dụng 5G. Ảnh: ICT Press Club.

Nhà nước đã cam kết hỗ trợ thông qua Nghị quyết 193 của Chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lên tới 15% chi phí thiết bị trạm phát sóng 5G nếu triển khai tối thiểu 20.000 trạm trong năm 2025.

Khoản hỗ trợ này nhằm bù đắp chi phí phát sinh như lãi vay và chênh lệch giá thiết bị khi doanh nghiệp đầu tư cấp tốc. Đại diện Cục Viễn thông cho biết Bộ KH&CN đang phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục liên quan.

Chuyên gia Huawei đánh giá Việt Nam đang triển khai 5G rất nhanh. "Nếu xét trên số tháng thì có thể nói là nhanh nhất thế giới. Ấn Độ mất 15 tháng, Việt Nam chỉ 12 tháng", ông Nguyễn Duy Lâm, chuyên gia cao cấp Huawei Việt Nam, nhận xét.

Theo ông Lâm, các ứng dụng 5G to B (cung cấp cho doanh nghiệp) như thành phố thông minh, nhà máy thông minh cần thời gian. Sự phát triển phụ thuộc vào chính sách Chính phủ và sự tham gia của doanh nghiệp.

Tiến sĩ Mai Liêm Trực cho rằng private network chưa phát triển như kỳ vọng. "Các nhà mạng cần suy nghĩ thêm về khai thác private network vì đó là nguồn thu lớn", ông Trực nhận định.

Thuê bao 5G mới của Viettel đang chiếm 50% tổng số thuê bao mới. Lưu lượng dữ liệu trên nền 5G tăng 15-20%. Khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng tăng 20%.

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025, do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT tổ chức. Ảnh: Minh Sơn.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, kỳ vọng 5G sẽ thúc đẩy phát triển nền công nghiệp công nghệ số quốc gia. "Đây là cơ hội để Việt Nam phát triển thiết bị, giải pháp công nghệ riêng", ông Liên nhấn mạnh.

Giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng là thời điểm 5G thực sự bật công tắc. Khi đó, các nền tảng số, dữ liệu và AI sẽ kết hợp với hạ tầng 5G. Điều này sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng trong đời sống.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định 5G là hạ tầng chiến lược quốc gia. Nhà nước áp dụng cơ chế hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp triển khai nhanh. Đây là động lực quan trọng để các nhà mạng mạnh dạn đầu tư.