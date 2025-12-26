Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xiaomi khai màn cuộc chiến tăng giá smartphone

  • Thứ sáu, 26/12/2025 07:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xiaomi chính thức điều chỉnh giá smartphone cao cấp, trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang và AI trở thành yếu tố chủ đạo.

Xiaomi tăng giá smartphone để bù đắp chi phí. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường smartphone toàn cầu đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới, khi Xiaomi chính thức điều chỉnh giá bán các mẫu điện thoại cao cấp. Giới công nghệ đánh giá động thái này là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang, đặc biệt là bộ nhớ. Nhiều khả năng cả Samsung, Apple và nhiều hãng lớn khác sẽ sớm đi theo xu hướng này.

Theo một báo cáo mới, Xiaomi đã quyết định tăng khoảng 10% giá bán đối với mẫu flagship sắp ra mắt là Xiaomi 17 Ultra. Thiết bị này dự kiến trình làng với mức giá khoảng 1.000 USD tại thị trường nội địa Trung Quốc. Phiên bản tiền nhiệm được bán với giá khoảng 924 USD.

Thực tế, Xiaomi đã nhiều lần “bóng gió” về khả năng tăng giá trong thời gian qua. Ông Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi từng thừa nhận việc điều chỉnh giá là điều bắt buộc trong giai đoạn từ năm 2026 trở đi. Theo đó, việc Xiaomi 17 Ultra ra mắt sớm hơn dự kiến cũng được xem là động thái nhằm hạn chế tác động của đợt tăng giá sâu hơn trong tương lai lên giá bán lẻ.

Không chỉ Xiaomi, xu hướng tăng giá được dự báo sẽ lan rộng ra toàn ngành. Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho rằng phần lớn smartphone của các nhà sản xuất đều sẽ tăng giá trong thời gian tới. Trong đó, nhóm điện thoại giá rẻ có thể chịu mức tăng cao nhất, lên tới khoảng 25%. Các mẫu tầm trung dự kiến tăng khoảng 15%, còn phân khúc cao cấp được dự báo tăng khoảng 10%.

Những dự báo này cho thấy Samsung và Apple gần như không thể đứng ngoài làn sóng tăng giá. Cùng với 2 ông lớn này, các thương hiệu lớn khác như Google hay Oppo cũng sẽ chịu tác động tương tự. Theo Counterpoint, đây không phải quyết định riêng lẻ của từng hãng mà phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc của toàn ngành smartphone.

Xiaomi anh 1

Apple có thể tăng giá các dòng sản phẩm mới để bù đắp chi phí linh kiện leo thang. Ảnh: Bloomberg.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá lần này lại đến từ AI. Việc các hãng công nghệ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn đã khiến nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh, kéo theo giá linh kiện này leo thang trên toàn cầu. Bộ nhớ là một trong những thành phần chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong smartphone.

Trong bối cảnh đó, smartphone ngày càng trở nên đắt đỏ và khó tiếp cận hơn với nhiều người dùng. Khi Apple chuyển sang sử dụng Google Gemini cho các tính năng AI, giới quan sát kỳ vọng các chiến dịch tiếp thị xoay quanh trí tuệ nhân tạo sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục tạo áp lực lên giá bán thiết bị.

Với những diễn biến hiện tại, việc smartphone tiếp tục tăng giá trong năm 2026 và các năm sau gần như là kịch bản khó tránh khỏi.

Minh Hoàng

Xiaomi Xiaomi Xiaomi Apple Samsung Smartphone AI Flagship

