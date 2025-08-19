Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Bí quyết giúp Samsung giành thị phần từ Apple tại Mỹ

  • Thứ ba, 19/8/2025 07:16 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Các nhà phân tích cho rằng điện thoại gập và các dòng smartphone giá cả phải chăng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.

Samsung đang từng bước giành lại thị phần từ tay Apple. Ảnh: Tom'sGuide.

Nhu cầu điện thoại gập tăng cao đang tạo lợi thế lớn cho Samsung và gây khó khăn cho Apple. Theo một số báo cáo mới đây, Samsung đang từng bước thu hẹp khoảng cách thị phần với Apple tại thị trường Mỹ. Diễn biến này tới sau khi Táo khuyết bất ngờ chứng kiến mức sụt giảm hiếm hoi hai con số trong quý vừa qua.

Cụ thể, dữ liệu từ Canalys cho thấy trong quý II năm 2025, thị phần của Apple tại Mỹ đã giảm từ 56% xuống còn 49%, trong khi thị phần của Samsung tăng mạnh từ 23% lên 31%. Nhờ sự thay đổi này, khoảng cách thị phần giữa Samsung và Apple đã được thu hẹp đáng kể, từ 33% cách đây một năm xuống chỉ còn 18% trong quý vừa qua.

Sự tăng trưởng của Samsung trong quý II chủ yếu nhờ vào dòng sản phẩm Galaxy A với mức giá phải chăng, điển hình như Galaxy A36. Điều này cho thấy cuộc đua giành thị phần trong phân khúc điện thoại giá rẻ đang nóng lên.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm cao cấp của Samsung như Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 ra mắt vào tháng trước cũng tạo được tiếng vang lớn trên mạng xã hội nhờ độ bền và giá trị mà chúng mang lại.

Thoi cua Samsung anh 1

"Thời" của Samsung đang tới nhờ điện thoại gập. Ảnh: AndroidPolice.

Canalys đánh giá sự tăng trưởng kỷ lục trong quý II đến từ chiến lược "smart volume" (khối lượng thông minh). Cụ thể, hãng tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm ở nhiều phân khúc giá hơn so với Apple. Các dòng điện thoại Galaxy và Z của Samsung có mức giá trải rộng, từ Galaxy S24 FE (650 USD) đến Galaxy Z Fold7 phiên bản 1TB (2.400 USD).

"Đó là một dải sản phẩm rất rộng. Samsung có ý tưởng nhắm tới người dùng ở mọi phân khúc giá”, nhà phân tích Runar Bjorhovde của Canalys chia sẻ.

Mặc dù Apple vẫn giữ ngôi vương về doanh số smartphone tại Mỹ, đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, vị thế của hãng trên chính sân nhà bị thách thức. Lần cuối cùng Samsung thực sự đe dọa vị trí dẫn đầu của Apple là vào năm 2014, khi nhà sản xuất Hàn Quốc đón đầu xu hướng điện thoại màn hình lớn, trong lúc Apple vẫn còn khá chậm chân.

Tuy nhiên, sở thích của người tiêu dùng không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy sự thay đổi thị phần này. Theo Canalys, hiệu suất của Samsung trong quý II còn được thúc đẩy bởi chiến lược "đẩy hàng vào kho sớm hơn dự kiến tại Mỹ do lo ngại về thuế quan". Đây là một trong những cách các nhà sản xuất smartphone dùng để giảm thiểu tác động từ chính sách thuế dưới thời Tổng thống Trump.

Để giành lại vị thế tại thị trường Mỹ, Apple sẽ phải tung ra "đòn quyết định" tại sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tháng 9 tới. Năm nay, dòng iPhone được dự đoán sẽ có một cuộc cải tổ lớn, khi phiên bản Plus có thể được thay thế bằng mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng.

iPhone 17 Air được xem là đối thủ trực tiếp của Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhất của Samsung từ trước đến nay, nhưng có thể vẫn chưa đủ để xoay chuyển tình thế của Apple.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, Samsung chỉ đạt "mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước" sau khi ra mắt S25 Edge vào tháng 5. Nếu người dùng cũng thờ ơ với iPhone 17 Air như cách họ đã đón nhận S25 Edge, Apple có thể sẽ gặp rắc rối lớn.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Apple và Samsung thay đổi cuộc chơi

Samsung Electronics thành công trở lại chuỗi cung ứng của Apple lần đầu tiên sau một thập kỷ bằng việc giành lấy hợp đồng cung cấp cảm biến hình ảnh cho iPhone.

16:24 10/8/2025

Lý do TSMC không phải lo dù mất Tesla

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định thỏa thuận 16,5 tỷ USD giữa Tesla và Samsung khó ảnh hưởng đáng kể đến TSMC, khi chỉ khiến công ty chip mất 1% doanh thu.

06:50 5/8/2025

Tia hy vọng le lói của Samsung

Kết quả kinh doanh quý II/2025 cho thấy Samsung vẫn là một "gã khổng lồ" trong ngành công nghệ, dù tập đoàn này đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

05:53 1/8/2025

Việt Anh

Thời của Samsung Apple Donald Trump iPhone Samsung Apple Samsung iPhone tăng trưởng điện thoại gập Galaxy Z Fold 7 S25 Edge IPhone 17 Air

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Gioi han cua AI hinh anh

Giới hạn của AI

11 giờ trước 21:38 18/8/2025 Công nghệ Công nghệ

0

OpenAI ra mắt GPT-5 với nhiều kỳ vọng, nhưng phản ứng trái chiều cho thấy tiến trình phát triển AI có thể đã bước vào giai đoạn chững lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý