Bí quyết giúp Samsung giành thị phần từ Apple tại Mỹ

Các nhà phân tích cho rằng điện thoại gập và các dòng smartphone giá cả phải chăng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.

Samsung đang từng bước giành lại thị phần từ tay Apple. Ảnh: Tom'sGuide.

Nhu cầu điện thoại gập tăng cao đang tạo lợi thế lớn cho Samsung và gây khó khăn cho Apple. Theo một số báo cáo mới đây, Samsung đang từng bước thu hẹp khoảng cách thị phần với Apple tại thị trường Mỹ. Diễn biến này tới sau khi Táo khuyết bất ngờ chứng kiến mức sụt giảm hiếm hoi hai con số trong quý vừa qua.

Cụ thể, dữ liệu từ Canalys cho thấy trong quý II năm 2025, thị phần của Apple tại Mỹ đã giảm từ 56% xuống còn 49%, trong khi thị phần của Samsung tăng mạnh từ 23% lên 31%. Nhờ sự thay đổi này, khoảng cách thị phần giữa Samsung và Apple đã được thu hẹp đáng kể, từ 33% cách đây một năm xuống chỉ còn 18% trong quý vừa qua.

Sự tăng trưởng của Samsung trong quý II chủ yếu nhờ vào dòng sản phẩm Galaxy A với mức giá phải chăng, điển hình như Galaxy A36. Điều này cho thấy cuộc đua giành thị phần trong phân khúc điện thoại giá rẻ đang nóng lên.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm cao cấp của Samsung như Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 ra mắt vào tháng trước cũng tạo được tiếng vang lớn trên mạng xã hội nhờ độ bền và giá trị mà chúng mang lại.

"Thời" của Samsung đang tới nhờ điện thoại gập. Ảnh: AndroidPolice.

Canalys đánh giá sự tăng trưởng kỷ lục trong quý II đến từ chiến lược "smart volume" (khối lượng thông minh). Cụ thể, hãng tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm ở nhiều phân khúc giá hơn so với Apple. Các dòng điện thoại Galaxy và Z của Samsung có mức giá trải rộng, từ Galaxy S24 FE ( 650 USD ) đến Galaxy Z Fold7 phiên bản 1TB ( 2.400 USD ).

"Đó là một dải sản phẩm rất rộng. Samsung có ý tưởng nhắm tới người dùng ở mọi phân khúc giá”, nhà phân tích Runar Bjorhovde của Canalys chia sẻ.

Mặc dù Apple vẫn giữ ngôi vương về doanh số smartphone tại Mỹ, đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, vị thế của hãng trên chính sân nhà bị thách thức. Lần cuối cùng Samsung thực sự đe dọa vị trí dẫn đầu của Apple là vào năm 2014, khi nhà sản xuất Hàn Quốc đón đầu xu hướng điện thoại màn hình lớn, trong lúc Apple vẫn còn khá chậm chân.

Tuy nhiên, sở thích của người tiêu dùng không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy sự thay đổi thị phần này. Theo Canalys, hiệu suất của Samsung trong quý II còn được thúc đẩy bởi chiến lược "đẩy hàng vào kho sớm hơn dự kiến tại Mỹ do lo ngại về thuế quan". Đây là một trong những cách các nhà sản xuất smartphone dùng để giảm thiểu tác động từ chính sách thuế dưới thời Tổng thống Trump.

Để giành lại vị thế tại thị trường Mỹ, Apple sẽ phải tung ra "đòn quyết định" tại sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tháng 9 tới. Năm nay, dòng iPhone được dự đoán sẽ có một cuộc cải tổ lớn, khi phiên bản Plus có thể được thay thế bằng mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng.

iPhone 17 Air được xem là đối thủ trực tiếp của Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhất của Samsung từ trước đến nay, nhưng có thể vẫn chưa đủ để xoay chuyển tình thế của Apple.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, Samsung chỉ đạt "mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước" sau khi ra mắt S25 Edge vào tháng 5. Nếu người dùng cũng thờ ơ với iPhone 17 Air như cách họ đã đón nhận S25 Edge, Apple có thể sẽ gặp rắc rối lớn.