Kiếm được món hời máy ảnh nghìn USD ở tiệm đồ cũ

Một nhiếp ảnh gia ở Ontario đã mua được chiếc Leica M3 Double Stroke trị giá 2.000 USD chỉ với 10,49 USD tại cửa hàng đồ cũ.

Chiếc Leica M3 Double Stroke, đi kèm bao da được bán với giá chỉ hơn 10 USD. Ảnh: Brandon Simpson.

Brandon Simpson, nhiếp ảnh gia sống tại miền bắc Ontario, Canada, vừa kiếm được một món hời khó tin tại cửa hàng đồ cũ địa phương. Anh đã mua được một chiếc máy ảnh Leica M3 Double Stroke chỉ với giá 10,49 USD .

Simpson cho biết anh thường xuyên ghé thăm cửa hàng này. Hôm đó, anh thấy một nhân viên đang sắp xếp hàng mới lên kệ. Khi nhìn thấy một chiếc hộp da đựng máy ảnh, anh nghĩ chỉ là một chiếc máy ảnh bình thường.

"Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy logo đó", Simpson kể lại trải nghiệm của mình.

Bên trong chiếc hộp da màu nâu có logo Leica là một chiếc Leica M3 Double Stroke. Trên thị trường hiện tại, các mẫu M3 Single Stroke có giá khoảng 1.100 USD . Phiên bản Double Stroke như chiếc mà Simpson tìm được có giá từ 2.000 USD trở lên tại KEH. Trên trang Leica Classic chính thức, một chiếc M3 Double Sstroke có giá hơn 4.600 USD .

Câu chuyện của Simpson đã gây sốt trên Reddit khi anh chia sẻ trong cộng đồng Leica. Nhiều người dùng không thể tin vào sự thật này.

"Anh nói dối đúng không? Mọi người ơi, ai đó nói với tôi rằng anh ấy đang nói dối", một người dùng Reddit bình luận.

Một người khác đùa rằng: "Các cửa hàng đồ cũ ở thành phố tôi chỉ có tất bẩn, bộ đồ sứ của bà ngoại và mùi lạ lùng".

Simpson sẽ sớm chụp bằng chiếc máy ảnh này, và tin tưởng nó vẫn hoạt động hoàn hảo.

"Đây chắc chắn là món đồ cũ tuyệt vời nhất tôi từng tìm được", Simpson khẳng định. "Tôi sẽ mãi mãi nhớ cảm giác tìm ra nó".

Đây không phải là trường hợp đầu tiên có người mua được Leica với giá cực kỳ rẻ. Năm 2021, Tyler B, 16 tuổi ở Michigan, đã mua được một bộ máy ảnh Leica M hoàn chỉnh chỉ với 15 USD tại một buổi bán hàng từ thiện của nhà thờ. Năm 2017, một người dùng Reddit khác đã mua Leica M2 với giá 5 USD tại Value Village, cũng chính là chuỗi cửa hàng nơi Simpson tìm ra chiếc M3 của mình.

Mặc dù hầu hết cửa hàng đồ cũ chỉ bán những món đồ không có giá trị cao, thỉnh thoảng những khách hàng may mắn với con mắt tinh tường vẫn có thể tìm được những món hời thực sự đáng giá.