Nhóm 'siêu sao' của Mark Zuckerberg rạn nứt

Canh bạc AI của Mark Zuckerberg đang bộc lộ rạn nứt nội bộ, khi mối quan hệ giữa ông và người đứng đầu phòng thí nghiệm trở nên căng thẳng vì định hướng phát triển.

Nhóm phát triển AI của Meta xuất hiện rạn nứt nội bộ. Ảnh: Bloomberg.

Giữa năm 2025, CEO Mark Zuckerberg của Meta đã thực hiện một trong những canh bạc lớn nhất sự nghiệp khi đổ hàng tỷ USD để tái cấu trúc và tăng tốc bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất ổn đang dần lộ rõ, khi mối quan hệ giữa Zuckerberg và Alexandr Wang, người được ông lựa chọn để dẫn dắt tham vọng AI đang trở nên căng thẳng.

Theo Financial Times, các nguồn tin thân cận cho biết Wang cảm thấy bị “ngột ngạt” bởi phong cách quản lý quá chi tiết của Zuckerberg. Ở chiều ngược lại, trong nội bộ Meta xuất hiện những nghi ngờ về việc Wang chưa đủ kinh nghiệm và chuyên môn để điều hành một dự án có quy mô lớn.

Những bất đồng này diễn ra trong bối cảnh Meta vẫn chưa lấy lại được niềm tin của thị trường sau thất bại của dự án metaverse. Tháng 10, khi Meta công bố kế hoạch chi thêm hàng tỷ USD cho AI cho năm tới, cổ phiếu công ty đã giảm 11%, khiến hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ. Điều đó cho thấy giới đầu tư vẫn hoài nghi về các quyết định chiến lược lớn của Zuckerberg.

Ngay từ đầu, việc CEO Meta lựa chọn Alexandr Wang đã gây tranh cãi. Wang là nhà sáng lập và cựu CEO của Scale AI, một startup chuyên về chú thích dữ liệu, yếu tố quan trọng trong quá trình huấn luyện mô hình AI.

Tháng 6, Meta rót hơn 14 tỷ USD vào Scale AI và đồng thời đưa Wang về lãnh đạo Superintelligence Labs, phòng thí nghiệm AI mới được thành lập. Ngoài ra, Wang còn phụ trách một phòng thí nghiệm bí mật mang tên “TBD” (To Be Determined), hoạt động trong một tòa nhà riêng.

Chi phí của quyết định này không chỉ nằm ở tiền bạc. Yann LeCun, khi đó là nhà khoa học AI trưởng của Meta, không hài lòng khi phải làm việc dưới quyền Wang và đã rời công ty vào tháng 11. LeCun là một trong những “cha đẻ” của lĩnh vực AI nhờ những đóng góp tiên phong về mạng nơ-ron. Ông khi đó không đồng tình với việc Meta thu hẹp các nhóm nghiên cứu thuần túy, trong khi lại chi những khoản đãi ngộ khổng lồ để thu hút nhân sự cho phòng thí nghiệm tập trung vào sản phẩm của Wang.

Mark Zuckerberg đang yêu cầu Superintelligence Labs tăng tốc phát triển. Ảnh: WSJ.

Về định hướng, Superintelligence Labs tập trung mạnh vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nền tảng đang được sử dụng trong những chatbot như ChatGPT hay Gemini, với tham vọng tạo ra một “siêu trí tuệ” ngang bằng hoặc vượt trội con người. Tuy nhiên, LeCun từng nhiều lần công khai quan điểm rằng LLM là một ngõ cụt và AI cần những kiến trúc hoàn toàn mới.

Theo New York Times, Wang cũng đang mâu thuẫn với Chris Cox, cộng sự lâu năm của Zuckerberg về chiến lược huấn luyện AI. Cox muốn tận dụng dữ liệu từ Facebook và Instagram, trong khi Wang cho rằng Meta cần ưu tiên bắt kịp các mô hình hàng đầu trên thị trường.

Áp lực càng gia tăng khi Zuckerberg yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển. Trên podcast Access, ông nhấn mạnh rằng việc chậm trễ có thể khiến Meta bỏ lỡ “công nghệ quan trọng nhất trong lịch sử”. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo mới như Nat Friedman, cựu CEO GitHub, cũng đối mặt với sự bất mãn nội bộ liên quan đến những sản phẩm AI bị cho là ra mắt vội vàng.