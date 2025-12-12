Công ty điêu đứng sau bom tấn 14 tỷ USD từ Meta

Sau khi nhận được khoản đầu tư 14 tỷ USD từ Meta, Scale AI mất nhiều khách hàng, sa thải nhân viên hàng loạt, định giá cũng bị hạ thấp.

Nhiều tin đồn cho rằng Meta đầu tư vào Scale AI chỉ để chiêu mộ CEO. Ảnh: Inc.

Mùa hè năm nay, Meta đã đầu tư 14 tỷ USD vào công ty gán nhãn ScaleAI và chiêu mộ nhà sáng lập 28 tuổi Alexandr Wang. Sau động thái trên, các khách hàng hạng A như OpenAI và Google đồng loạt dừng hợp tác với startup này.

Scale AI cho đến thời điểm đó vẫn được ca ngợi là một trong những startup thăng tiến mạnh nhất trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên gần đây, hào quang ấy đang dần mờ nhạt khi các nhà đầu tư mạnh tay hạ định giá, nhân viên bất mãn về tiền lương, và các đối thủ thì lăm le giành khách hàng.

Đội quân gán nhãn bị bỏ quên

Scale AI hoạt động nhờ vào gần 10.000 tasker, những người phân loại dữ liệu để huấn luyện cho chatbot. Dù vậy, mức thu nhập của các tasker gần đây bị cắt giảm. Theo Business Insider, ngày càng nhiều người đang rời bỏ nền tàng vì bị giảm lương, đào tạo kéo dài nhưng không được tham gia nhiều vào dự án mới.

Một tasker cho biết đã dành gần 40 giờ trong một tháng cho các buổi đào tạo đầu vào không lương nhưng vẫn không nhận được việc thực tế nào. Elizabeth Boyd, một tasker khác, hầu như không còn làm cho Outlier, công ty con của Scale AI, khi mức lương giảm từ 50 xuống còn khoảng 20 USD /giờ.

Một công việc khác quảng cáo 20 USD /giờ nhưng thực tế chỉ cho phép 3 phút làm việc mỗi hai ngày, tương đương mức trả 0,99 USD .

Joe Osborne, người phát ngôn của Scale AI, nhận định cân đối tài chính cho thấy công ty đang đi đúng hướng. Ông cũng lưu ý rằng số lượng người dùng hoạt động trên Outlier đã tăng kể từ thương vụ Meta, cộng tác viên luôn thấy rõ mức trả trước và có quyền từ chối bất kỳ công việc nào.

Scale AI từng được định giá lên đến 14 tỷ USD vào năm 2024. Ảnh: Reuters.

Scale AI cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn thu. Startup này đã công bố một phòng thí nghiệm mới để đáp ứng nhu cầu bùng nổ về dữ liệu huấn luyện cho robot. Họ cũng tăng cường mảng hợp tác với quân đội Mỹ và các cơ quan chính phủ khác, giành được các hợp đồng quốc phòng trị giá tới 199 triệu USD kể từ thỏa thuận với Meta.

Các nhà đầu tư chia làm hai hướng, một là vẫn lạc quan vào Scale AI. Số còn lại cho rằng khoản đầu tư của Meta đã làm giảm giá trị của Scale AI trên thị trường tư nhân. Noel Moldvai, CEO của Augment, nói rằng nền tảng của ông từng xử lý hàng triệu USD giao dịch cổ phiếu Scale AI trước thỏa thuận với Meta, nhưng mọi thứ đã khựng lại khi người bán chờ xem liệu startup này có phục hồi hay không.

Ông cho biết hoạt động đang tăng trở lại, nhưng ở mức định giá thấp hơn. “Có vẻ Meta chỉ nhắm đến Alexandr Wang, và đây có lẽ là cấu trúc giúp họ có được anh ta", Moldvai nói.

Thiếu việc cho nhân viên

Chỉ vài tuần sau khoản đầu tư của Meta, một đợt cắt giảm quy mô lớn đã diễn ra khiến 14% trong số 1.400 nhân viên toàn thời gian của Scale AI bị cho nghỉ. Osborne cho biết đợt sa thải nhằm mục tiêu đưa mảng dữ liệu trở nên có lợi nhuận, và đã đạt được điều đó.

Tháng 9, Scale AI chấm dứt hợp đồng với 12 cộng tác viên trong red team, đội thử nghiệm và kiểm tra lỗi sai trên chatbot, viện dẫn lý do hiệu suất kém. Hai cựu thành viên red team nói với Business Insider rằng khối lượng công việc của đội đã giảm dần kể từ thương vụ Meta.

Scale AI đã cắt giảm 14% nhân sự trong năm qua. Ảnh: Reuters.

Họ cho rằng sự thiếu việc chính là nguyên nhân dẫn đến các đợt cắt giảm này. Cuối tháng đó, Scale AI đóng cửa một đội ngũ tại Dallas gồm các cộng tác viên chuyên làm việc AI tổng quát, khi công ty chuyển hướng sang các lĩnh vực chuyên môn sâu hơn.

Trong khi đó, một loạt startup huấn luyện AI đã nhanh chóng lao vào để “kéo” nhân sự và khách hàng của Scale AI. Mercor cho biết đã giành được ít nhất một dự án huấn luyện AI lớn từ Meta, cổ đông nắm 49% của Scale AI.

Tammy Hartline, người từng quản lý tư vấn các dự án cho Scale AI đến mùa hè 2025, cho biết công ty này trả lương thấp và có vấn đề về chất lượng dữ liệu. “Spam và dữ liệu kém chất lượng đã trở thành thứ được chấp nhận như một phần chi phí kinh doanh”, cô nói, sau đó gia nhập Mercor vào tháng 9.

Scale AI cũng gặp nhiều vấn đề bảo mật từ trước khi có khoản đầu tư. Theo Business Insider, công ty thường xuyên sử dụng Google Docs công khai để theo dõi công việc cho các khách hàng lớn như Google, Meta và xAI.

Những vấn đề này không phải hiếm gặp trong lĩnh vực huấn luyện AI. Công ty gần đây đã đồng ý giải quyết nhiều vụ kiện do cựu nhân viên nộp tại California. Danh tiếng xấu và mối bất hoà với nhiều nhân viên cũ cũng phần nào ảnh hưởng đến khả năng vực dậy của Scale AI.