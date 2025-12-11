Gói Facebook 'không quảng cáo' giá gần 300.000 đồng/tháng

Một số người dùng Việt Nam đã có thể đăng ký gói không quảng cáo của Meta. Tuy nhiên, gói này hiện chỉ được áp dụng tại EU và Anh.

Điều khoản gói không quảng cáo của Meta. Ảnh: Android Police.

Vừa qua, một người dùng Facebook tại Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh về gói đăng ký không quảng cáo của nền tảng này. Theo đó, người này cần thanh toán 292.000 đồng/tháng, chưa bao gồm thuế, để không nhận bất cứ quảng cáo sản phẩm nhắm đến mình.

Tuy vậy, trên trang hỗ trợ của Facebook có ghi hình thức này chỉ áp dụng ở châu Âu (EU, EEA và Thụy Sĩ) và Anh. Nếu trả phí, người dùng khi sử dụng Facebook/Instagram sẽ không thấy quảng cáo, và thông tin cá nhân/hoạt động của họ cũng không được dùng để phục vụ mục đích này.

Giá của gói đăng ký không quảng cáo phụ thuộc vào số lượng tài khoản Facebook và Instagram nằm trong Trung tâm Tài khoản (Accounts Center) đã đăng ký. Con số cũng thay đổi tùy theo việc đăng ký qua trang web hay qua Apple App Store hoặc Google Play, và đã bao gồm thuế.

Một điều lưu ý là mức giá hiển thị bằng Việt Nam đồng trên chênh lệch so với mức ở Anh hay châu Âu khá nhiều. Người dùng có thể chọn trả 2,99 bảng (khoảng 4 USD )/tháng trên phiên bản website hoặc 3,99 bảng (khoảng 5,1 USD )/tháng trên ứng dụng iOS và Android.

Gói không quảng cáo có giá 292.000 đồng chưa gồm thuế.

Tại EU, gói không quảng cáo có mức giá khởi điểm là 5,99 bảng (khoảng 7 USD ). Nếu đăng ký trong ứng dụng qua Apple App Store hoặc Google Play Store là 7,99 bảng/tháng cho một tài khoản, công thêm 5 bảng cho mỗi tài khoản bổ sung trong cùng Trung Tâm.

Trong khi đó, mức ở Việt Nam không trùng khớp và thậm chí cao hơn đến 30% so với ở EU. Thông thường, Google và Apple thu 15-30% phí trên mọi đăng ký trong ứng dụng, nhưng vẫn chưa đến mức cao như trên.

Trước đây, một số chuyên gia về quảng cáo phân tích rằng giống như TikTok, Netflix, Spotify, hay YouTube, Meta cũng có thể thử nghiệm giá ở những thị trường không thuộc EU. Điều này nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng trả tiền, phản ứng người dùng, và tỷ lệ đăng ký trong Play Store.

Nếu chọn sử dụng mục Sản phẩm miễn phí kèm quảng cáo, người dùng cũng có thể điều chỉnh phần cài đặt để quản lý quảng cáo được cá nhân hóa cao hay ít hơn. Những lựa chọn này được đặt ra trong bối cảnh công ty đang đối diện với sức ép từ EU, cũng như án phạt hàng tỷ USD vì vi phạm quyền riêng tư.

Theo các báo cáo tài chính, gần 98% trong khoảng 165 tỷ USD doanh thu năm ngoái của Meta đến từ quảng cáo. Gói trả phí dù không đóng góp nhiều về mặt doanh thu, lại mang ý nghĩa chiến lược: vừa cho thấy Meta tuân thủ các yêu cầu pháp lý về quyền riêng tư, vừa thử mở ra một mô hình kinh doanh mới.

Vẫn chưa rõ ràng liệu gói không quảng cáo đã được triển khai ở Việt Nam chưa. Mức phí tại những nơi như Anh được đánh giá khá thấp, nhưng ở một số thị trường, người dùng có thể chưa sẵn sàng để trả tiền cho trải nghiệm không quảng cáo.