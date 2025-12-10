Giá xem Ngoại hạng Anh giảm mạnh

|
FPT Play phát Ngoại hạng Anh từ 2026.
Ngày 8/12, FPT Play của nhà mạng FPT Telecom công bố sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh trong 5,5 mùa giải. Như vậy, đơn vị này thay thế K+ để phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh tại Việt Nam. Sau đó, những gói cước, phương án trả phí cũng dần được đơn vị này tung ra.
Người dùng đang sở hữu hạ tầng hoặc đăng ký mới mạng FPT có thể thuê thêm gói xem K+ theo dạng trọn gói (combo), với chi phí thấp hơn thông thường. Cụ thể, theo nhà mạng này, khách hàng chỉ cần trả thêm 59.000 đồng để được xem EPL. Con số này thấp hơn đáng kể so với gói K+ được bán trên FPT Play trước đây hay mua riêng dịch vụ của đài vệ tinh.
Tuy nhiên, thực tế 59.000 đồng là phần chênh lệch tính trên mức combo FPT Play trước đó. Theo ghi nhận nhận của Tri Thức - Znews, phần trả thêm có thể cao hơn tùy gói. Ví dụ, combo thể thao Sky có EPL đắt hơn bản không sở hữu Ngoại hạng Anh khoảng 69.000 đồng/tháng. Nếu so với gói cước Internet bình thường, không thuê FPT Play, phần chênh lệch tăng lên thành 110.000 đồng/tháng.
Mức này vẫn rẻ hơn mốc 179.000 đồng/tháng mà K+ phân phối ở Việt Nam trước đó.
|Gói cước
|Sky
|Meta
|Sky F1
|Meta F1
|Internet
|190.000 đồng
|210.000 đồng
|305.000 đồng
|Internet + FPT Play
|230.000 đồng
|315.000 đồng
|245.000 đồng
|325.000 đồng
|Internet + FPT Play + EPL
|299.000 đồng
|399.000 đồng
|319.000 đồng
|419.000 đồng
Với khách hàng không dùng mạng FPT, đơn vị này vẫn cung cấp tùy chọn xem qua FPT Play đa nền tảng. Giá gói 120.000 đồng/tháng, giới hạn một thiết bị và 150.000 đồng/tháng, xem 2 máy đồng thời. Ngoài Ngoại hạng Anh, khách mua có thể xem thêm cả các giải thể thao đơn vị nắm giữ gồm V.League và Cup FA, phim Việt chiếu rạp (Galaxy).
Tuy nhiên, tình trạng phân mảnh giải đấu vẫn chưa được giải quyết tại Việt Nam. Bản quyền nội dung thu hút trở thành vũ khí để các đơn vị kéo khách hàng đăng ký. Với người yêu bóng đá, không nhà đài nào cung cấp toàn bộ giải đấu. TV360 (thuộc Viettel Telecom) nắm Bundesliga, trong khi VTVcab giữ C1 còn SCTV độc quyền La Liga.
