Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone bị lão hóa khiến điện trở tăng cao, không đủ điện áp cho các tác vụ nặng. Do đó, thiết bị sẽ tự tắt để bảo vệ linh kiện, dù trên màn hình vẫn còn hiển thị phần trăm pin. Ảnh: Tom's Guide.
Dung lượng pin tối đa dưới 80% xuất hiện khi thiết bị chạm ngưỡng chu kỳ sạc. iPhone 14 trở về trước bắt đầu suy giảm sau 500 chu kỳ, trong khi các dòng iPhone 15 trở lên có thể đạt 1.000 chu kỳ. Khi dung lượng tối đa giảm xuống dưới mức an toàn, máy dễ chậm lại, tự tắt và phải sạc nhiều lần trong ngày. Ảnh: 9to5Mac.
Thông thường, iOS sẽ hiển thị cảnh báo suy giảm khi pin xuống dưới 80%, nhưng thông báo này có thể xuất hiện sớm hơn. Pin dù còn dung lượng cao vẫn có thể có điện trở nội lớn, khiến máy tắt đột ngột khi chụp ảnh hay chơi game. Ảnh: iMore.
Sạc pin mất quá nhiều thời gian là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về pin. iPhone 17 Pro đạt 50% chỉ sau 20 phút sạc với củ 40 W. Nếu máy sạc cả giờ mà không đầy dù cáp và cổng sạc vẫn tốt, người dùng cần thay pin để thiết bị hoạt động ổn định. Ảnh: PCMag.
Pin hao nhanh bất thường là dấu hiệu lão hóa hóa học, khiến linh kiện không thể giữ điện lâu như trước dù người dùng đã tiết kiệm pin hợp lý. Thông thường, pin mới có thể giúp người dùng sử dụng trong một ngày với các tác vụ cơ bản. Ảnh: The Sun.
Pin lithium-ion phồng là nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng, có thể nhìn thấy qua màn hình hoặc nắp lưng bị đẩy lồi lên. Đây là trường hợp cần mang đến trung tâm bảo hành ngay lập tức. Ảnh: MacRumor.
iPhone liên tục quá nhiệt cho thấy pin cũ cung cấp năng lượng không ổn định, khiến chính nó phải hoạt động quá mức và sinh nhiệt. Việc bỏ qua cảnh báo này có thể gây hỏng nhiều linh kiện bên trong. Ảnh: Nytstnd.
Apple tự động giới hạn hiệu năng CPU và GPU khi pin suy yếu để tránh mất điện đột ngột. Hệ quả là ứng dụng mở chậm, cuộn màn hình giật lag, âm lượng loa giảm và đèn flash có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ảnh: Phonearena.
Khi pin đã hoàn toàn mất khả năng tích trữ, iPhone chỉ hoạt động khi cắm trực tiếp vào nguồn điện. Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy pin cần được thay ngay, trước khi thiết bị không còn khả năng sao lưu toàn bộ dữ liệu. Ảnh: Asurion.
