Máy tính nhỏ nhất của Apple thành đồ lỗi thời

Apple vừa đưa MacBook Air 11 inch cùng 2 mẫu MacBook Pro 2017 vào danh sách lỗi thời, chấm dứt hỗ trợ chính thức cho các thiết bị này.

Apple đưa Macbook Air 11 inch vào dánh sách thiết bị lỗi thời. Ảnh: iStuff.

Apple vừa bổ sung 3 mẫu máy Mac vào danh sách sản phẩm lỗi thời, trong đó có MacBook Air 11 inch, dòng máy tính xách tay màn hình nhỏ cuối cùng của gã khổng lồ công nghệ.

3 mẫu MacBook mới được liệt kê gồm MacBook Air (11 inch, đầu năm 2015), MacBook Pro (13 inch, 2017) và MacBook Pro (15 inch, 2017). Theo chính sách của Apple, một sản phẩm sẽ được coi là lỗi thời sau hơn 7 năm kể từ khi ngừng phân phối. Các cửa hàng Apple Store và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền thường không nhận sửa chữa các thiết bị này, ngoại trừ một số trường hợp thay pin, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của linh kiện.

MacBook Air 11 inch lần đầu ra mắt năm 2010 và được biết đến như chiếc laptop siêu gọn nhẹ, nhắm đến nhóm người dùng cần tính cơ động cao. Tuy nhiên, Apple đã ngừng sản xuất dòng máy này vào tháng 10/2016, ngay sau khi giới thiệu thế hệ MacBook Pro đầu tiên có Touch Bar. Dù vậy, MacBook Air 11 inch vẫn tiếp tục được bán qua một số kênh bán lẻ đến tận năm 2018.

Việc đưa mẫu MacBook Air nhỏ gọn nhất vào danh sách lỗi thời cũng đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong chiến lược sản phẩm của Apple. Hiện nay, dòng MacBook Air chỉ còn 2 phiên bản màn hình gồm 13,6 inch và 15,3 inch. Giới thạo tin cho rằng Táo khuyết đang phát triển một mẫu MacBook 12,9 inch mới, có thể sử dụng chip A18 Pro tương tự iPhone 16 Pro, nhằm đáp ứng nhu cầu về một thiết bị gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ.

2 mẫu MacBook Pro 2017 bị liệt kê lỗi thời cũng từng là những sản phẩm quan trọng trong danh mục của Apple, khi đây là thế hệ đầu tiên áp dụng cổng kết nối Thunderbolt 3. Tuy nhiên, các thiết bị này giờ không còn nằm trong kế hoạch hỗ trợ lâu dài của nhà sản xuất iPhone.

Ngoài danh sách máy Mac, Apple cũng vừa đưa iPhone 8 Plus (64 GB và 256 GB) vào diện “sản phẩm cũ”. Các cửa hàng và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền vẫn có thể tiếp tục sửa chữa các sản phẩm này cho đến khi chúng chính thức lỗi thời sau khoảng 2 năm nữa.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus được Apple công bố tháng 9/2017, cùng thời điểm với iPhone X, mẫu máy đánh dấu kỷ nguyên thiết kế màn hình tràn viền và Face ID. Trong khi iPhone X gây chú ý mạnh mẽ, iPhone 8 và 8 Plus vẫn duy trì kiểu dáng truyền thống với nút Home vật lý và Touch ID, trở thành lựa chọn cho người dùng muốn sự ổn định.

Danh sách lỗi thời và cổ điển của Apple có thể cho thấy rõ cách Táo khuyết duy trì chu kỳ đổi mới và hướng người dùng tới các mẫu máy mới hơn. Với MacBook, xu hướng hiện tại rõ ràng tập trung vào các kích thước màn hình lớn, hiệu năng cao và tập trung vào chip Apple Silicon thay vì Intel như trước đây.