Apple tìm cách bắt kịp Samsung, Google

Táo khuyết đang thảo luận khả năng mua lại Mistral AI và Perplexity để nhanh chóng cải thiện tính năng AI trên iPhone, iPad.

Quảng cáo iPhone 16 với Apple Intelligence trước cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ The Information, các lãnh đạo tại Apple đang thảo luận khả năng mua lại Mistral AI và Perplexity, 2 startup nổi bật trong lĩnh vực phát triển mô hình và chatbot AI.

Tin đồn cho biết Phó chủ tịch Dịch vụ Eddy Cue rất ủng hộ chiến lược mua lại công ty AI để củng cố mảng dịch vụ. Ông từng ủng hộ đề xuất Apple mua lại Netflix và Tesla, nhưng 2 kế hoạch đều bị CEO Tim Cook từ chối.

Trái ngược với Cue, một số lãnh đạo khác tại Apple như Phó chủ tịch Kỹ thuật Phần mềm Craig Federighi, được cho không muốn mua lại startup AI. Ông tin rằng Táo khuyết có thể tự xây dựng công nghệ AI của riêng mình.

Mistral AI được thành lập năm 2023, đặt trụ sở tại Paris (Pháp). Startup này chuyên phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mã nguồn mở, được thiết kế với quy mô nhỏ, hoạt động nhanh và dễ triển khai hơn đối thủ.

Mistral AI tự định vị là lựa chọn thay thế OpenAI và Anthropic tại thị trường châu Âu. Công ty này khẳng định dù nhỏ và nhanh, các mô hình vẫn cho hiệu suất mạnh mẽ trong những tác vụ lập trình và suy luận.

Được hậu thuẫn bởi Nvidia, Mistral AI vừa trải qua vòng gọi vốn Series B năm ngoái, định giá 6 tỷ USD . Đầu tháng 8, FT đưa tin startup này đang đàm phán huy động thêm 1 tỷ USD với định giá 10 tỷ USD .

Khác với Mistral AI, Perplexity đặt trụ sở tại Mỹ, nổi bật với công cụ tìm kiếm, trả lời câu hỏi dựa trên AI. Sản phẩm của Perplexity kết hợp LLM và lập thông tin từ Internet theo thời gian thực, các phản hồi đều có nguồn gốc rõ ràng.

Không giống những công cụ tìm kiếm truyền thống, Perplexity ưu tiên tính minh bạch khi hiển thị trích nguồn cho câu trả lời. Công ty cũng tự định vị là sản phẩm thay thế Google Search khi người dùng muốn tra cứu, tổng hợp thông tin.

Biểu tượng của Perplexity AI. Ảnh: Bloomberg.

Tin đồn cho biết Apple vẫn lưỡng lự trong quyết định thực hiện thương vụ, có thể tiêu tốn hàng tỷ USD. Bài viết nhấn mạnh Táo khuyết không ủng hộ việc trả nhiều tiền cho các thương vụ thâu tóm.

Trong quá khứ, chỉ có 2 trường hợp Apple mua lại với giá trị cao, bao gồm Beats ( 3 tỷ USD ) và mảng kinh doanh modem không dây của Intel ( 1 tỷ USD ).

Ngoài ý tưởng mua lại, 9to5Mac đưa tin Apple đang yêu cầu các nhóm AI nội bộ cạnh tranh lẫn nhau để chọn ra mô hình AI tốt nhất. Công ty cũng lên kế hoạch hợp tác với Anthropic và Google để tích hợp mô hình lên Siri.

So với Google hay Samsung, Apple bị đánh giá tụt hậu trong chiến lược triển khai tính năng AI lên thiết bị di động.

Apple đang vướng vào vụ kiện độc quyền tại Mỹ, xoay quanh thỏa thuận 20 tỷ USD /năm để đặt Google làm bộ máy tìm kiếm mặc định. Theo MacRumors, công ty có thể phải mua lại startup tìm kiếm AI để lấp đầy khoảng trống nếu thua kiện.

Nêu quan điểm với nhà đầu tư, Apple vẫn tập trung chiến lược thâu tóm các doanh nghiệp AI nhỏ. Dù vậy trong đợt báo cáo tài chính quý III, CEO Tim Cook nhấn mạnh công ty “rất cởi mở với các thương vụ M&A (mua lại và sáp nhập) để đẩy nhanh tiến độ”.