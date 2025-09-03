Những 'thành phố iPhone' sắp thay đổi mãi mãi

Sau nhiều năm khuyến khích đối tác tăng cường tự động hoá trong các khâu lắp ráp thiết bị, Apple tiến thêm một bước khi đưa yêu cầu vào hợp đồng sản xuất.

Các khâu lắp ráp iPhone dần chuyển sang tự động hoá. Ảnh: MacRumors.

Theo DigiTimes, Apple đẩy nhanh triển khai tự động hóa và robot trên toàn bộ chuỗi cung ứng bằng cách biến việc này thành điều kiện tiên quyết để ký hợp đồng lắp ráp. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn lao động, ổn định chất lượng và đảm bảo sự đồng nhất của sản phẩm ở các cơ sở sản xuất khác nhau.

Việc đẩy nhanh tự động hoá tại đối tác cũng góp phần giảm chi phí sản xuất dài hạn trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang dần chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc. Những "thành phố iPhone", tập trung hàng chục nghìn công nhân lắp ráp thiết bị cho Apple cũng sẽ sớm trở thành quá khứ.

Quy định tự động hóa của Apple dự kiến áp dụng cho tất cả sản phẩm chính, bao gồm iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Apple mong muốn các nhà cung cấp tự bỏ tiền để nâng cấp tự động hóa thay vì trông chờ Apple tài trợ hoặc hỗ trợ thiết bị.

Chính sách này khác với cách tiếp cận trước đây. Thời điểm đó, Apple thường xuyên đầu tư vào dụng cụ và máy móc cho các nhà sản xuất theo hợp đồng để đáp ứng thông số kỹ thuật của mình.

Yêu cầu tự động hóa mới sẽ tạo ra gánh nặng tài chính, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nhà cung cấp. Chi phí ban đầu cao, cùng với sự gián đoạn hoạt động trong quá trình tích hợp hệ thống robot gây áp lực lên lợi nhuận của một số đối tác.

Apple vẫn tiếp tục hỗ trợ đối tác trong các lĩnh vực liên quan đến trách nhiệm môi trường. Mục tiêu của công ty đến năm 2030 là đạt được mức trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho việc nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng và vật liệu bền vững hơn.

Apple hy vọng việc tăng cường sử dụng robot sẽ giúp chuẩn hóa các công đoạn sản xuất, số hóa khâu kiểm tra, giảm tác động của tình trạng thiếu lao động, triển khai quy trình nhất quán cho nhà cung cấp mới.

Sử dụng robot thay công nhận cũng góp phần duy trì chất lượng, tính đồng nhất của các sản phẩm mang nhãn hiệu Táo khuyết trong bối cảnh hoạt động sản xuất bị chia nhỏ ở nhiều quốc gia.