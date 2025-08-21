Thiếu công nhân, Foxconn thưởng to để tìm người lắp iPhone 17

Nhằm duy trì sản xuất để kịp tiến độ ra mắt iPhone 17, công xưởng lớn nhất tại Trung Quốc của Apple đã tăng mức lương lao động hợp đồng lên đáng kể.

Foxconn đang nỗ lực tìm kiếm nhân lực. Ảnh: Reuters.

Trước thềm ra mắt iPhone 17 vào tháng 9, nhà sản xuất theo hợp đồng chính của Apple, Foxconn Technology Group, đã đẩy mạnh tuyển dụng ở Trung Quốc. Công ty sẵn sàng trả mức lương và tiền thưởng cao hơn cho công nhân lắp ráp tại các nhà máy ở Trịnh Châu và Thâm Quyến.

Nhà máy iPhone lớn nhất thế giới tại Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, bắt đầu tăng lương để thu hút lao động tạm thời. Một trong những công ty tuyển dụng của Foxconn đã đăng trên Wechat, cho biết công nhân làm việc tại nhà máy trong 3 tháng sẽ đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng lên tới 8.000 tệ (hơn 1.100 USD ), tăng gần gấp đôi từ 4.500 tệ với đầu tháng 7.

Phí theo giờ đã được tăng lên 24 tệ vào giữa tháng 7, 25 tệ vào cuối tháng trước và 27 tệ vào đầu tháng 8, theo công ty tuyển dụng Zhengzhou Fugonglian Human Resources. Hiện tại, người lao động có thể kiếm được 28 tệ mỗi giờ.

Tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ ở phía nam tỉnh Quảng Đông, Tập đoàn Kinh doanh Sản phẩm Kỹ thuật số Tích hợp của Foxconn, đang cung cấp mức lương 26 nhân dân tệ mỗi giờ cho nhân viên hợp đồng, theo thông báo tuyển dụng được đăng trên WeChat ngày 20/8. Trung tâm chịu trách nhiệm sản xuất điện thoại thông minh, cho biết mức lương này sẽ kéo dài đến ngày 30/11.

Bài đăng trên cũng cho biết trong cùng một nhà máy công nhân phụ trách các sản phẩm khác lại bị trả lương thấp hơn. Ví dụ, đơn vị sản xuất tai nghe Bluetooth chỉ được trả 22 tệ mỗi giờ.

Foxconn có trụ sở tại đảo Đài Loan, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry. Theo Securities Times, công ty này đã bước vào mùa tuyển dụng cao điểm vào tháng 7 và sẽ tiến hành "các nỗ lực tuyển dụng ngày càng tăng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu sản xuất".

Gian hàng của Apple tại Triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.

Cơ sở tại Trịnh Châu của Foxconn, được khai trương vào năm 2010, đóng góp khoảng 60% tổng khối lượng thương mại của tỉnh Hà Nam, theo ông Fang Siming, trợ lý giám đốc nhân sự của công ty, đang làm việc tại đây.

Tuy nhiên, Foxconn đã phải đối mặt với một số thách thức trong những năm gần đây. Cuối năm 2022, hoạt động sản xuất tại Trịnh Châu đã bị gián đoạn đáng kể khi hàng nghìn công nhân bỏ trốn vì lo sợ các biện pháp kiểm soát Covid-19 hà khắc. Để duy trì sản xuất, đầu năm đó, Foxconn đã đưa ra mức thưởng lưu trú ba tháng là 10.000 tệ, và mức lương theo giờ đạt đỉnh 31 nhân dân tệ vào cuối tháng 8/2022.

Dịch bệnh đã thúc đẩy Apple tăng sản lượng bên ngoài Trung Quốc. Tại Ấn Độ, hãng đã mở rộng sản xuất iPhone tại 5 nhà máy địa phương do cả Foxconn và tập đoàn khổng lồ Tata Group vận hành. Theo báo cáo của Bloomberg ngày 19/8, lần đầu tiên Ấn Độ sẽ mở rộng vai trò sản xuất sang cả 4 mẫu iPhone 17, bao gồm cả phiên bản Pro cao cấp.

Vào tháng 4, do ông Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 145%, lượng iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ đã tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 3 triệu chiếc. Trong khi con số từ Trung Quốc giảm khoảng 76%, xuống còn 900.000 chiếc, theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys.