Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

Data center FPT Fornix HCM02 có diện tích 10.000 m2, có quy mô lớn nhất tại Việt Nam hiện tại.

Bên trong trung tâm dữ liệu của FPT. Ảnh: FPT.

Ngày 20/8, FPT Telecom khai trương trung tâm dữ liệu thứ hai của công ty tại TP.HCM. Ở sự kiện khai trương, ông Nguyễn Văn Khoa, CEO Tập đoàn FPT có nhiều chia sẻ về quá trình phát triển cơ sở mới, cùng với các hoạt động nổi bật của doanh nghiệp thời gian qua. Doanh nghiệp này tham gia sâu vào quá trình tư vấn cho trung tâm dữ liệu quốc gia, là đối tác hỗ trợ cho đối tác Mỹ khi mở dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam.

Ngoài ra, data center FPT Fornix HCM02 tại Khu Công nghệ cao TP.HCM được công bố có quy mô lớn nhất tại Việt Nam hiện tại. Mặt bằng 8 tầng xây dựng, diện tích hơn 10.000 m2 và chứa lên tới 3.600 racks.

Ông Nguyễn Văn Khoa, CEO Tập đoàn FPT ở sự kiện khai trương trung tâm dữ liệu ở TP.HCM.

FPT cũng cho biết data center này hội tụ nhiều yếu tố ưu việt như vị trí thuận lợi, đảm bảo ổn định nguồn điện, mạng và ít xảy ra thiên tai. Do vậy, trung tâm dữ liệu có thể hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dùng và khách hàng. Hiện doanh nghiệp đang vận hành hệ thống 4 data center cỡ lớn tại Việt Nam, hai tại TP Hà Nội và cùng TP.HCM. FPT cũng có "AI Factory" ở Đà Nẵng.

Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu. Khi chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu ngày càng tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của làn sóng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là AI tạo sinh (Generative AI).

Sự phát triển của các mô hình tính toán hiệu suất cao, tiêu tốn nhiều năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu mở rộng hạ tầng dữ liệu trên toàn cầu. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu trong nước ước tính đạt 524,7 MW năm 2025, dự kiến chạm mốc 950,4 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm. Tại Đông Nam Á, tâm điểm mới của kinh tế số toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030.