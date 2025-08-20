Tin mừng với người chờ iPhone 17 tại Việt Nam

Thế hệ iPhone mới sẽ được bán tại Việt Nam vào đêm 19/9. Thị trường Việt Nam có máy chính hãng cùng thời điểm với Mỹ, Singapore, Hong Kong.

Ảnh dựng iPhone 17. Ảnh: fpt.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, dòng iPhone 17 là thế hệ đầu tiên Apple bán ra ở Việt Nam cùng thời điểm với thế giới. Người dùng trong nước sẽ không còn phải chờ đợi sản phẩm lâu ngày như những năm trước.

Thông tin nói trên được xác nhận bởi đại lý chính hãng của Apple, đơn vị phân phối và công ty truyền thông tham gia vào chương trình mở bán sắp tới.

“Sự kiện ra mắt sản phẩm sẽ diễn ra vào ngày 9/9. Sản phẩm bán ra sau đó 10 ngày, tức 19/9”, N.C., nhân viên của một nhà phân phối thiết bị Apple tại Việt Nam, nói với Tri Thức - Znews.

Theo vị này, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào thứ ba hoặc thứ tư, ngay sau đó hãng mở đặt trước cho những thị trường ưu tiên. Lịch giao hàng điện thoại của Táo khuyết được cố định vào thứ sáu, thường là tuần sau khi ra mắt, tức là sau khoảng 10 ngày.

Năm ngoái, hãng phát hành iPhone 16 series chính hãng tại Việt Nam chỉ sau các thị trường “nhóm 1” khoảng một tuần. Với thông tin từ các đơn vị phân phối, có khả năng năm nay người dùng Việt Nam sẽ nhận iPhone 17 cùng ngày với Australia, Singapore hay Mỹ.

Các đại lý thường tổ chức giao máy ngay vào thời điểm 0h ngày giao hàng. Như vậy, chỉ đúng một tháng nữa iPhone 17 sẽ đến tay người dùng Việt Nam.

Cảnh xếp hàng chờ mua iPhone ở Singapore vào năm 2019. Ảnh: Xuân Tiến.

Hồi tháng 5, một doanh nghiệp cho biết hãng thông báo đại lý “lên kế hoạch cho kịch bản iPhone mới bán sớm hơn”. Những cuộc họp chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cũng diễn ra sớm hơn một tháng. Gần đây, hãng chốt phương án mở bán iPhone 17 vào 19/9.

Việc iPhone 17 bán sớm là tin tốt cho khách hàng trong nước có nhu cầu. Người dùng không còn phải chờ đợi để được sở hữu sản phẩm. Mặt khác, cảnh xếp hàng ở các nước lân cận như Singapore, Thái Lan để xách tay điện thoại Apple cũng có thể hoàn toàn biến mất.

Việc rút ngắn khoảng cách thời gian mở bán iPhone trong nước với quốc tế cũng là xu hướng dài hạn. Từ khoảng cách trước đây lên tới gần 3 tháng, người dùng Việt Nam chỉ còn phải đợi khoảng 7 ngày. Không chỉ iPhone, điều này cũng đúng với cả MacBook, phụ kiện.

Tại Đông Nam Á, Singapore, Thái Lan, Malaysia là các thị trường nhóm 1, có Apple Store và mở bán trong ngày đầu của đợt mở bán. Việt Nam hiện chỉ có gian hàng trực tuyến. Cũng có quốc gia hãng xây Apple Store nhưng lại mở bán rất trễ, như Hàn Quốc.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Pro/Pro Max sẽ có thay đổi lớn ở thiết kế mặt sau. Đặc biệt, chiếc iPhone đắt tiền được hãng nâng cấp camera zoom. Giá của thiết bị cũng có khả năng tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm.