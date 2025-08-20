Đây là chiếc iPhone quan trọng nhất của Apple tại Nhật Bản

Doanh số smartphone Nhật Bản quý I/2025 tăng 31% nhờ Apple, với iPhone 16e góp phần lớn, củng cố vị thế thống trị tại thị trường giàu tiềm năng này.

Doanh số iPhone tại thị trường Nhật Bản tăng mạnh, với phần đóng góp lớn của mẫu iPhone 16e (phải). Ảnh: Tuấn Anh.

Doanh số bán điện thoại thông minh tại Nhật Bản trong quý I/2025 tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức phục hồi mạnh mẽ tại thị trường vốn được coi là trung thành và ít biến động.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, động lực chính của mức tăng trưởng trên là nhờ Apple với mức tăng 57% trong quý. Gần 90% mức tăng trưởng toàn thị trường được đóng góp bởi ông lớn công nghệ Mỹ, chủ yếu nhờ doanh số iPhone 16e. Đây là mẫu smartphone tầm trung đầu tiên của Táo khuyết ra mắt sau 3 năm. Sản phẩm được ra mắt vào cuối tháng 2, cùng với sức hút kéo dài của dòng iPhone 16 từ năm 2024, đã giúp Apple củng cố vị thế dẫn đầu.

Các nhà mạng và nhà bán lẻ tại Nhật Bản cũng đóng vai trò quan trọng trong đợt tăng trưởng này. Họ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi mạnh, bao gồm giảm giá thiết bị, hoàn điểm, tăng dung lượng dữ liệu, ưu đãi chuyển mạng giữ số (MNP) và gói dịch vụ bổ sung. Đáng chú ý, chương trình “thu cũ đổi mới” nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ người tiêu dùng.

Apple từ lâu đã chiếm vị thế vượt trội tại Nhật Bản. Thị phần của nhà sản xuất iPhone ở quốc gia này cao hơn hẳn so với các thị trường lớn khác, đặc biệt trong khu vực châu Á. Giới phân tích cho rằng sự thống trị này không chỉ đến từ sức hút thương hiệu mà còn gắn liền với lịch sử phát triển của ngành viễn thông Nhật Bản và thói quen tiêu dùng đặc thù.

Nhật Bản là thị trường sử dụng nhiều iPhone nhất.

Triển vọng thị trường vẫn tích cực trong quý II/2025, khi hiệu ứng iPhone 16e chưa hạ nhiệt. Tuy vậy, chuyên gia Yoko Miyashita của Counterpoint Research cảnh báo doanh số có thể giảm từ quý III/2025, khi nhu cầu với mẫu tầm trung này suy yếu dần. Sự xuất hiện của iPhone 17 dự kiến sẽ kích thích phân khúc cao cấp, nhưng mức giá cao có thể hạn chế sức mua.

Trong khi đó, các thương hiệu như Samsung và Google đang gia tăng cạnh tranh bằng loạt flagship giá cạnh tranh hơn. Thị trường Nhật Bản cũng chịu tác động từ bối cảnh kinh tế khó lường, gồm lạm phát, đồng yên mất giá và khả năng điều chỉnh thuế quan.

Bất chấp thách thức, kết quả quý I/2025 cho thấy Nhật Bản tiếp tục là thị trường trọng điểm của Apple, khi công ty triển khai hàng loạt chiến lược sản phẩm và thời điểm ra mắt hợp lý.