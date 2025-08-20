Mẫu ốp làm lộ thiết kế iPhone 17 mà Apple muốn giấu

Mới đây, Dbrand tung ốp lưng Tank Case cho iPhone 17 Pro, hé lộ cụm camera dạng thanh chạy ngang đỉnh máy, củng cố tin đồn về thay đổi thiết kế lớn của Apple.

Cụm camera mới trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Smartprix.

Tin đồn về cụm camera thiết kế lại trên iPhone 17 Pro đang có thêm bằng chứng mới. Dbrand, thương hiệu phụ kiện nổi tiếng vừa công bố mẫu ốp lưng Tank Case cho dòng máy này, hé lộ thiết kế “cụm camera” từng xuất hiện trong các rò rỉ gần đây.

Theo hình ảnh ban đầu, cụm camera, đèn flash, LiDAR và cảm biến ánh sáng của iPhone 17 Pro được bố trí trong phần nhô lên chạy ngang đỉnh máy, tương tự phong cách của Google Pixel. Thiết kế này được cho sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo của dòng iPhone cao cấp. Các chi tiết khác như nút Hành động, nút Điều khiển Camera vẫn xuất hiện đầy đủ.

Việc một hãng phụ kiện lớn tung sản phẩm trước thềm ra mắt iPhone thường cho thấy thông tin thiết kế đã được xác thực, có thể từ Apple hoặc các nguồn trong chuỗi cung ứng. Sự kiện giới thiệu iPhone 17 dự kiến diễn ra ngày 9/9, mở đặt trước từ 12/9 và bán chính thức sau đó 1 tuần.

Apple gần đây thể hiện thái độ căng thẳng với những bên làm rò rỉ tin đồn. Một YouTuber người Mỹ, bị hãng kiện vì tự dựng lại bản phần mềm iOS 17 trước khi họ công bố.

Mẫu ốp làm lộ thiết kế iPhone 17 Pro.

Tank Case lần này cũng khác biệt so với phong cách vỏ bóng bẩy thường thấy của Dbrand. Sản phẩm mang thiết kế cứng cáp, kèm khe MagSafe trang trí lấy cảm hứng từ biểu tượng Illuminati. Đây là ốp lưng giới hạn, chỉ sản xuất cho iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và Pro Max. Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn dự kiến giữ nguyên kiểu dáng truyền thống sẽ không có tùy chọn này.

Cụm camera dạng thanh trên iPhone 17 Pro được đánh giá khá lớn, khiến một số người dùng tỏ ra dè dặt. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng cần chờ đến khi Apple chính thức giới thiệu sản phẩm để thấy rõ cách công ty hoàn thiện chi tiết, cũng như lý do đằng sau thay đổi thiết kế này.

Nếu dự đoán đúng, iPhone 17 Pro sẽ đánh dấu lần thay đổi ngoại hình camera lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua, mở ra hướng đi mới cho nhận diện của dòng sản phẩm chủ lực này.