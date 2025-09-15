Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Mỹ và Trung Quốc chốt được tương lai TikTok

  • Thứ hai, 15/9/2025 22:58 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "thỏa thuận khung" về TikTok. Nội dung này cũng được bàn luận trong cuộc gặp của lãnh đạo hai nước vào 19/9.

Ông Trump tiết lộ đã đạt thỏa thuận với một ứng dụng "giới trẻ Mỹ rất muốn cứu", nhiều khả năng ám chỉ TikTok. Ảnh: SCMP.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "thỏa thuận khung" về nền tảng mạng xã hội TikTok. Thông tin này được ông Bessent nói trong chuyến công du về thương mại hai nước tại Madrid, Tây Ban Nha.

"Đây là thỏa thuận giữa hai bên tư nhân, nhưng các điều khoản thương mại đã được thống nhất", Bessent tuyên bố. Thỏa thuận này có thể giúp TikTok tránh khỏi lệnh cấm tại Mỹ với hạn chót ngày 17/ 9.

Ông Bessent cũng tiết lộ nội dung này sẽ được nói đến trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/9.

Theo Reuters, trưởng đoàn đàm phán Li Chenggang của Trung Quốc cũng xác nhận thỏa thuận khung đã được xác định, và Mỹ không nên tiếp tục dồn ép các công ty Trung Quốc.

Trên tài khoản Truth Social của mình, ông Trump cho biết một thỏa thuận "dành cho công ty mà giới trẻ Mỹ rất muốn cứu" đã đạt được.

Bessent cho biết thỏa thuận khung có thể chuyển quyền kiểm soát nền tảng này sang tay Mỹ. Điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Công ty mẹ ByteDance của TikTok đang đối mặt với hạn chót 17/9 để bán mảng kinh doanh tại Mỹ hoặc bị đóng cửa. Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm các chợ ứng dụng như Apple và Google phân phối TikTok do lo ngại an ninh quốc gia.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết có thể phải hoãn hạn chót để hoàn tất thỏa thuận. "Chúng tôi có thể cần thời gian thêm để ký kết, nhưng sẽ không có thêm nhiều lần gia hạn", Greer nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần hoãn lệnh cấm kể từ tháng 1, khi ông ký sắc lệnh hành pháp cho ByteDance thêm 75 ngày để đàm phán. Các lần gia hạn tiếp theo diễn ra vào tháng 4 và tháng 6.

Về việc ai sẽ kiểm soát nền tảng, Trump từng nói với Fox News rằng ông có một nhóm "những người rất giàu có" sẵn sàng mua ứng dụng. Tuy nhiên, ông chưa từng tiết lộ danh tính họ.

Trump trước đó cho biết ông sẵn sàng để Chủ tịch Oracle Larry Ellison hoặc CEO Tesla Elon Musk mua TikTok tại Mỹ. Startup trí tuệ nhân tạo Perplexity và nhóm vận động Project Liberty của doanh nhân Frank McCourt cũng đã đệ trình hồ sơ mua lại.

Thỏa thuận này có thể mở đường cho việc giải quyết một trong những tranh chấp công nghệ lớn nhất giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

TikTok xuất hiện trong đàm phán Mỹ - Trung

Ngày 14/9 (giờ địa phương), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan đến quan hệ thương mại và sở hữu vốn tại TikTok.

25:1494 hôm qua

Hà My

tiktok bị cấm Donald Trump Larry Ellison TikTok tiktok tiktok mỹ tiktok tại mỹ bytedance donald trump tổng thống donald trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý