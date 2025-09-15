Mỹ và Trung Quốc chốt được tương lai TikTok

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "thỏa thuận khung" về TikTok. Nội dung này cũng được bàn luận trong cuộc gặp của lãnh đạo hai nước vào 19/9.

Ông Trump tiết lộ đã đạt thỏa thuận với một ứng dụng "giới trẻ Mỹ rất muốn cứu", nhiều khả năng ám chỉ TikTok. Ảnh: SCMP.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "thỏa thuận khung" về nền tảng mạng xã hội TikTok. Thông tin này được ông Bessent nói trong chuyến công du về thương mại hai nước tại Madrid, Tây Ban Nha.

"Đây là thỏa thuận giữa hai bên tư nhân, nhưng các điều khoản thương mại đã được thống nhất", Bessent tuyên bố. Thỏa thuận này có thể giúp TikTok tránh khỏi lệnh cấm tại Mỹ với hạn chót ngày 17/ 9.

Ông Bessent cũng tiết lộ nội dung này sẽ được nói đến trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/9.

Theo Reuters, trưởng đoàn đàm phán Li Chenggang của Trung Quốc cũng xác nhận thỏa thuận khung đã được xác định, và Mỹ không nên tiếp tục dồn ép các công ty Trung Quốc.

Trên tài khoản Truth Social của mình, ông Trump cho biết một thỏa thuận "dành cho công ty mà giới trẻ Mỹ rất muốn cứu" đã đạt được.

Bessent cho biết thỏa thuận khung có thể chuyển quyền kiểm soát nền tảng này sang tay Mỹ. Điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Công ty mẹ ByteDance của TikTok đang đối mặt với hạn chót 17/9 để bán mảng kinh doanh tại Mỹ hoặc bị đóng cửa. Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm các chợ ứng dụng như Apple và Google phân phối TikTok do lo ngại an ninh quốc gia.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết có thể phải hoãn hạn chót để hoàn tất thỏa thuận. "Chúng tôi có thể cần thời gian thêm để ký kết, nhưng sẽ không có thêm nhiều lần gia hạn", Greer nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần hoãn lệnh cấm kể từ tháng 1, khi ông ký sắc lệnh hành pháp cho ByteDance thêm 75 ngày để đàm phán. Các lần gia hạn tiếp theo diễn ra vào tháng 4 và tháng 6.

Về việc ai sẽ kiểm soát nền tảng, Trump từng nói với Fox News rằng ông có một nhóm "những người rất giàu có" sẵn sàng mua ứng dụng. Tuy nhiên, ông chưa từng tiết lộ danh tính họ.

Trump trước đó cho biết ông sẵn sàng để Chủ tịch Oracle Larry Ellison hoặc CEO Tesla Elon Musk mua TikTok tại Mỹ. Startup trí tuệ nhân tạo Perplexity và nhóm vận động Project Liberty của doanh nhân Frank McCourt cũng đã đệ trình hồ sơ mua lại.

Thỏa thuận này có thể mở đường cho việc giải quyết một trong những tranh chấp công nghệ lớn nhất giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.