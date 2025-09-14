TikTok xuất hiện trong đàm phán Mỹ - Trung

Ngày 14/9 (giờ địa phương), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan đến quan hệ thương mại và sở hữu vốn tại TikTok.

Mỹ và Trung Quốc lần đầu bổ sung nội dung sở hữu TikTok tại vòng đàm phán thuế quan mới ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã hội đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương, theo Reuters.

Cuộc gặp tại Madrid đánh dấu vòng tiếp xúc trực tiếp thứ 4 trong 4 tháng qua giữa phái đoàn hai nước tại châu Âu, nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại, từ hạ nhiệt thuế quan đến nối lại dòng chảy đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nội dung thảo luận lần này gồm các vấn đề kinh tế và thương mại như thuế quan của Mỹ, kiểm soát xuất khẩu và TikTok. Đây là lần đầu tiên nội dung về mạng xã hội này được đưa vào bàn bạc, và cũng sẽ là cơ sở để chính quyền ông Trump tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động của nền tảng.

Theo giới quan sát, cuộc gặp nhiều khả năng giúp kéo dài thời gian mà ByteDance buộc phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ nếu không sẽ bị đóng cửa, vốn đến hạn vào ngày 17/9.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cuộc đàm phán ở Madrid cũng sẽ bao gồm các nỗ lực chung của Mỹ và Trung Quốc nhằm chống rửa tiền. Điều này ám chỉ việc yêu cầu Bắc Kinh kiểm soát chặt hàng công nghệ bất hợp pháp đến Nga.

Các chuyên gia nhận định vòng đàm phán ở Tây Ban Nha khó có đột phá lớn. Wendy Cutler, Giám đốc Viện Chính sách Xã hội châu Á tại Washington cho rằng các "thành quả" quan trọng hơn sẽ được để dành cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có khả năng diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Seoul (Hàn Quốc) cuối tháng 10 tới.

Những thỏa thuận này có thể bao gồm xử lý dứt điểm lo ngại an ninh quốc gia của Mỹ liên quan đến TikTok, dỡ bỏ hạn chế mua đậu nành Mỹ, giảm thuế liên quan đến fentanyl. Theo bà Cutler, các thảo luận tại Madrid có thể là bước chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao đó.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng việc giải quyết tận gốc các phàn nàn kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, như yêu cầu nước này chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tiêu dùng nội địa nhiều hơn và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu được trợ cấp, có thể mất nhiều năm.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Trung Quốc vội vàng đạt thỏa thuận nếu không được nhượng bộ đáng kể về kiểm soát xuất khẩu và giảm thuế - vốn là các ưu tiên hàng đầu của họ. Và tôi cũng không thấy Mỹ sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lớn ở cả hai vấn đề này, trừ khi có một bước đột phá trong các yêu cầu của Mỹ đối với Trung Quốc", bà Cutler nhận định.

Ông Trump đã phê chuẩn việc gia hạn mức thuế quan hiện tại của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc cho đến ngày 10/11.