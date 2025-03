Ông Trump: 4 tổ chức muốn mua lại TikTok Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ đang thảo luận với 4 tổ chức muốn mua lại mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ. Ông khẳng định có thể đạt được thoả thuận.

Ông Trump cho biết chính phủ Mỹ đang thảo luận với 4 tổ chức muốn mua lại mảng kinh doanh của TikTok. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã liên lạc với 4 tổ chức khác nhau về việc mua lại mảng kinh doanh của TikTok do Trung Quốc sở hữu và khẳng định có thể đạt được thoả thuận, theo Reuters.

Dù vậy, ông Trump không nêu rõ tên các tổ chức tham gia vào thương vụ. Ông cũng từ chối tiết lộ bản thân dành sự ưu ái cho bên nào. "4 tổ chức đều có tiềm năng", ông cho biết.

Trước đó, nhà đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian đã gia nhập cuộc đấu thầu do tỷ phú bất động sản Frank McCourt dẫn đầu để mua lại TikTok.

Frank McCourt cho biết ông cần 25 tỷ USD để mua lại ứng dụng nổi tiếng. Con số này cao hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng 2,4 tỷ USD ông sở hữu tại thời điểm đó, theo Bloomberg. Do đó, ông đã tổ chức các cuộc họp gây quỹ ở New York và San Francisco để tìm các đối tác ngân hàng tiềm năng.

Ngoài Frank McCourt, tờ Forbes cho biết hãng phần mềm Oracle của Larry Ellison cũng đã thảo luận về một thỏa thuận mà trong đó, công ty này và các nhà đầu tư Mỹ khác có thể bao gồm Microsoft, sẽ nắm giữ đa số cổ phần tại TikTok.

Trong khi đó, Perplexity AI - một startup tại San Francisco đã gửi một đề nghị tới ByteDance với mong muốn sáp nhập với TikTok và New Capital Partners.

Đáng chú ý, YouTuber MrBeast cũng đã viết trên X rằng anh sẽ mua lại TikTok để ngăn chặn lệnh cấm. Sau đó, ngôi sao YouTube tuyên bố nhiều tỷ phú đã gửi lời đề nghị và anh đang xem xét tính khả thi của chúng.

Số phận của TikTok vẫn còn bỏ ngỏ kể từ khi quy định yêu cầu ByteDance phải rời Mỹ hoặc bán mảng kinh doanh TikTok tại thị trường này có hiệu lực từ ngày 19/1.

Sau khi nhậm chức vào ngày 20/1, ông Trump ký một sắc lệnh nhằm hoãn việc thực thi luật trong 75 ngày. Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng xem xét việc gia hạn thời gian cho thỏa thuận này đến ngày 5/4 nếu cần thiết.