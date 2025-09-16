Đừng lo nếu iPhone hao pin sau khi lên iOS 26

Trong tài liệu hỗ trợ chính thức, Apple nhấn mạnh iPhone hao pin sau khi cập nhật iOS là bình thường, chỉ xảy ra tạm thời.

Màn hình chính của iOS 26. Ảnh: New York Times.

Sau 3 tháng thử nghiệm, iOS 26 được phát hành rộng rãi vào rạng sáng 16/9 (giờ Việt Nam). Trong thông báo chính thức, Apple cho biết việc nâng cấp có thể ảnh hưởng tạm thời đến thời lượng pin của iPhone, song nhấn mạnh đây là điều bình thường.

Cụ thể, tài liệu của Apple giải thích rằng các bản cập nhật iOS quan trọng đòi hỏi nhiều tác vụ chạy nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu (indexing) để tìm kiếm, tải nội dung và cập nhật ứng dụng nhanh hơn.

“Phần cứng và phần mềm của Apple cùng được thiết kế mang đến hiệu năng tốt, thời lượng pin lâu. Khi bổ sung tính năng và cải tiến, chúng có thể thay đổi cách sử dụng thiết bị trong lúc bạn khám phá và tận dụng tiện ích mới”, Apple cho biết.

Theo Táo khuyết, các tính năng mới có thể đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống, “tác động nhỏ” đến hiệu năng và thời lượng pin. “Ngay sau khi cập nhật xong, đặc biệt với các bản nâng cấp lớn, bạn có thể nhận ra tác động tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt.

Đây là điều bình thường bởi thiết bị của bạn cần thời gian hoàn thiện thiết lập nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu và file để tìm kiếm, tải nội dung mới và cập nhật ứng dụng”, thông báo của công ty nêu rõ.

Trong phần tiếp theo, hãng ghi rằng một số tính năng mới có thể đòi hỏi thêm tài nguyên thiết bị. Tùy thuộc cách sử dụng, một số người có thể nhận thấy tác động nhỏ đến hiệu năng và thời lượng pin.

“Apple liên tục tối ưu hóa các tính năng này trong bản cập nhật phần mềm để đảm bảo thời lượng pin tốt và trải nghiệm sử dụng mượt mà”, tài liệu hỗ trợ của nhà sản xuất nhấn mạnh.

Trong quá khứ, người dùng thường xuyên phàn nàn về hiệu năng, thời lượng pin trên thiết bị sau khi cập nhật iOS mới.

Theo MacRumors, đó có thể là lý do Apple soạn tài liệu hỗ trợ để “trấn an” người dùng sau cập nhật iOS 26. Dù tác động sau cập nhật phần mềm đến thời lượng pin được giải thích rõ, hãng vẫn chưa đề cập cụ thể đến tuổi thọ pin.

Tài liệu của Apple không chỉ dành cho iOS 26, mà được áp dụng chung cho toàn bộ bản cập nhật iOS và iPadOS. Ngoài tác động thời lượng pin, Táo khuyết còn nhấn mạnh tầm quan trọng của cập nhật iOS, tập trung vào trải nghiệm tính năng mới, sửa lỗi và tăng cường bảo mật. Hãng cũng phân loại và mô tả sơ bộ quy trình cập nhật phần mềm.