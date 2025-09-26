Vị thế mới của người chỉ giàu sau Elon Musk

Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, đang mở rộng tham vọng sang truyền thông với TikTok, CBS, Paramount và CNN, tạo nên đế chế quyền lực mới tại Mỹ.

Larry Ellison, tỷ phú công nghệ 81 tuổi, được biết đến như người đồng sáng lập Oracle và biểu tượng “làm cật lực, chơi hết mình” của Thung lũng Silicon. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với phần mềm và cuộc sống xa hoa, ông bất ngờ chọn một hướng đi mới khi chuyển hướng sang xây dựng đế chế truyền thông.

Từ TikTo, CBS, Paramount hay CNN, gia đình Ellison đang vẽ lại bản đồ quyền lực của ngành báo chí và giải trí tại Mỹ. Trong bối cảnh chính trị đặc biệt, khi sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump có thể quyết định thành bại, bước đi này không chỉ thể hiện tham vọng cá nhân của Ellison mà còn phản ánh một kỷ nguyên hợp nhất truyền thông chưa từng có.

Tham vọng truyền thông của Larry Ellison

Ở tuổi 81, Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle bất ngờ chuyển hướng sang một lĩnh vực truyền thông đầy thử thách. Sau nhiều thập kỷ gắn liền với công nghệ và lối sống xa hoa, ông đang xây dựng một danh mục đầu tư có thể thay đổi cán cân quyền lực của ngành này tại Mỹ.

Oracle, công ty Ellison nắm hơn 40% cổ phần, đã trở thành một trong những nhà đầu tư vào phiên bản TikTok mới của Mỹ. Ứng dụng này có khoảng 170 triệu người dùng trong nước, được coi là “món hời” sau khi Quốc hội Mỹ buộc ByteDance phải thoái vốn vì lo ngại an ninh quốc gia. Với quan hệ vốn có, khi Oracle đang cung cấp hạ tầng dữ liệu cho TikTok tại Mỹ, thương vụ lần này mở ra cơ hội giúp công ty lấn sâu vào mảng tiêu dùng.

Việc rót vốn vào TikTok Mỹ cho thấy tham vọng lấn sân sang truyền thông của Larry Ellison. Ảnh: Bloomberg.

Dù cấu trúc sở hữu TikTok Mỹ chưa rõ ràng, giới quan sát cho rằng các cổ đông sẽ là những gương mặt được Tổng thống Trump ưu ái. Gia đình Murdoch, chủ sở hữu Fox News, cũng được ông Trump tiết lộ có thể tham gia. Đây là yếu tố chính trị quan trọng, trong bối cảnh các thương vụ truyền thông quy mô lớn thường vấp phải rào cản pháp lý.

Không dừng lại ở TikTok, gia đình Ellison còn mở rộng sang Hollywood. Con trai ông, David Ellison đã hoàn tất thương vụ 8 tỷ USD để kiểm soát Paramount và CBS, đồng thời đang chuẩn bị thâu tóm Warner, bao gồm cả CNN. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một gia tộc cùng lúc kiểm soát TikTok, CBS News và CNN, thể hiện mức độ ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử truyền thông Mỹ.

Theo nhà sử học Michael Socolow, điều làm nên sự khác biệt của các thương vụ này là phạm vi tác động đa nền tảng. “Khả năng thiết lập đường lối biên tập trên TikTok, CBS News và CNN sẽ mở ra một thế giới mới cho gia đình Ellison”, nhà sử học Michael Socolow nhận định. Trong thời đại số, khi mọi giới hạn về địa lý và nền tảng dần biến mất, tham vọng của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới càng được chú ý.

Từ Silicon Valley đến di sản tương lai

Larry Ellison hiện sở hữu khối tài sản ròng hơn 367 tỷ USD , từng có lúc vượt qua cả Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới. Giá trị này chủ yếu đến từ cổ phần Oracle khi cổ phiếu của công ty công nghệ này liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Với tiềm lực tài chính gần như vô hạn, ông không còn gặp rào cản truyền thống khi xây dựng đế chế truyền thông.

Sinh năm 1944, Ellison cùng 2 cộng sự sáng lập Oracle vào năm 1977. Từ một công ty phần mềm nhiều lần đối diện nguy cơ phá sản, Oracle vươn lên thành tập đoàn công nghệ hàng đầu. Không được xem là thiên tài kỹ thuật, Ellison nổi tiếng hơn với khả năng bán hàng và xây dựng quan hệ. Song song với công việc, ông gây chú ý với phong cách sống xa hoa khi nhiều lần kết hôn, sở hữu đảo Lanai tại Hawaii, bất động sản, siêu du thuyền và cả máy bay chiến đấu cũ của Hải quân Ý.

Larry Ellison từng có lúc vượt qua Elon Musk để chiếm vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh kinh doanh, Ellison còn tham gia lĩnh vực từ thiện và nghiên cứu khoa học. Tại Đại học Oxford, ông thành lập Viện Công nghệ Ellison (EIT), định hướng biến nghiên cứu hàn lâm thành doanh nghiệp khoa học đời sống. Tuy nhiên, viện sớm đối mặt biến động khi John Bell, nhà khoa học nổi tiếng rời đi sau hơn một năm làm việc.

Nguồn tin cho biết Ellison thường xuyên can thiệp vào công việc, tham gia họp và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo viện. Điều này gây ra căng thẳng về cách thương mại hóa nghiên cứu và mức độ cam kết tài chính lâu dài. Dẫu vậy, Bell thừa nhận sự xuất hiện của Ellison là bước ngoặt cho khoa học Anh, khi ông chọn xây dựng di sản ngoài nước Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp, đồng sáng lập Oracle thường được mô tả là hình mẫu doanh nhân công nghệ. Nếu tham vọng truyền thông thành công, dấu ấn của ông sẽ không chỉ gắn liền với Oracle mà còn mở rộng sang quyền lực thông tin toàn cầu, một di sản vượt xa lĩnh vực phần mềm vốn làm nên tên tuổi của Larry Ellison.