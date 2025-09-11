Công ty của người giàu nhất thế giới nhận đơn hàng 300 tỷ USD

Oracle của tỷ phú Larry Ellison nhận được hợp đồng cung cấp dịch vụ khổng lồ cho tập đoàn vận hành ChatGPT.

Oracle vừa nhận hợp đồng "khủng" đến từ OpenAI. Ảnh: WSJ.

Theo nguồn tin riêng của WSJ, OpenAI sẽ trả cho Oracle 300 tỷ USD trong vòng năm 5 để thúc đẩy tham vọng AI của CEO Sam Altman. Hợp đồng có hiệu lực vào năm 2027, giúp công ty này có khoảng thời gian hơn một năm để tìm ra cách thức thanh toán đợt hoá đơn đầu tiên.

Thỏa thuận giữa Oracle và OpenAI là một trong những hợp đồng điện toán đám mây lớn nhất từng được ký kết, nâng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu AI lên kỉ lục mới, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về bong bóng tiềm ẩn.

Hiện tại OpenAI không đủ khả năng chi trả cho khoản tiền khổng lồ của thương vụ. Tính đến tháng 6, công ty có doanh thu định kỳ hàng năm 10 tỷ USD và vẫn đang chịu lỗ. Dự kiến sau năm 2029, cha đẻ ChatGPT mới bắt đầu có lợi nhuận.

Thông tin về đơn hàng khổng lồ xuất hiện khoảng một tháng sau khi OpenAI công bố Oracle đồng ý cung cấp thêm công suất tính toán 4,5 gigawatt, nâng tổng cam kết lên 5 gigawatt, đủ cho 2 triệu GPU.

Vẫn chưa rõ OpenAI sẽ chi trả hóa đơn của mình như thế nào, nhưng có vẻ nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison, ngay lập tức hưởng lợi từ thỏa thuận này. Hôm 9/9, Ellison vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới sau khi giá cổ phiếu của gã khổng lồ cơ sở dữ liệu tăng hơn 30%.

Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng này là một chuỗi cam kết mua hàng khổng lồ, tăng vọt 359% lên 455 tỷ USD . CEO Oracle, Safra Catz dự đoán doanh số sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Đến năm 2031, Oracle dự kiến ​​mảng cơ sở hạ tầng đám mây sẽ đạt doanh thu hàng năm 144 tỷ USD , từ mức 18 tỷ USD của năm nay.

Theo nhận định của WSJ, hợp đồng giữa OpenAI và Oracle là một canh bạc mạo hiểm cho cả 2 công ty. OpenAI đang thua lỗ, doanh thu hàng năm chưa bằng 1/5 so với con số trung bình 60 tỷ USD phải trả mỗi năm. Trong khi đó, Oracle tập trung phần lớn doanh thu tương lai vào một khách hàng, có thể sẽ phải vay nợ để mua chip AI cần thiết cho các trung tâm dữ liệu.