Elon Musk bị vượt mặt

Nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, soán ngôi Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản 393 tỷ USD vào đêm 10/9.

Tỷ phú Larry Ellison có lần đầu tiên giữ vị trí người giàu nhất thế giới ở tuổi 81. Ảnh: Reuters.

Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, đã có lần đầu tiên đạt được vị trí người giàu nhất thế giới. Ông vượt qua Elon Musk sau khi tài sản cá nhân tăng vọt 101 tỷ USD trong một ngày giao dịch, hôm 9/9 theo giờ Mỹ.

Sự kiện này diễn ra sau khi Oracle Corporation công bố kết quả kinh doanh quý vượt mong đợi của các nhà phân tích. Công ty cũng đưa ra dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Ellison đã đạt 393 tỷ USD tính đến 10h10 sáng theo giờ miền đông nước Mỹ (23h10 tối 10/9 theo giờ Việt Nam). Con số này vượt qua tài sản 385 tỷ USD được ghi nhận của Elon Musk. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày mà chỉ số này từng ghi nhận.

Elon Musk trước đó đã giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong hơn 300 ngày. CEO Tesla lần đầu trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2021 trước khi mất vị trí cho Jeff Bezos của Amazon và Bernard Arnault của LVMH. Musk đã giành lại ngôi vị này năm ngoái.

Ellison, 81 tuổi, hiện giữ chức chủ tịch và giám đốc công nghệ của Oracle. Phần lớn tài sản ròng của ông gắn liền với công ty phần mềm cơ sở dữ liệu này.

Cổ phiếu Oracle đã tăng 45% trong năm nay cho đến phiên giao dịch hôm 9/9. Trong phiên ngày 10/9, giá cổ phiếu tiếp tục tăng vọt thêm 41%. "Chúng tôi đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong lượng đặt hàng", đại diện Oracle cho biết.

Công ty cũng đưa ra triển vọng tích cực cho mảng kinh doanh hạ tầng đám mây. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày của Oracle từ trước đến nay.