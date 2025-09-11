Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk bị vượt mặt

  • Thứ năm, 11/9/2025 00:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, soán ngôi Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản 393 tỷ USD vào đêm 10/9.

Tỷ phú Larry Ellison có lần đầu tiên giữ vị trí người giàu nhất thế giới ở tuổi 81. Ảnh: Reuters.

Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, đã có lần đầu tiên đạt được vị trí người giàu nhất thế giới. Ông vượt qua Elon Musk sau khi tài sản cá nhân tăng vọt 101 tỷ USD trong một ngày giao dịch, hôm 9/9 theo giờ Mỹ.

Sự kiện này diễn ra sau khi Oracle Corporation công bố kết quả kinh doanh quý vượt mong đợi của các nhà phân tích. Công ty cũng đưa ra dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Ellison đã đạt 393 tỷ USD tính đến 10h10 sáng theo giờ miền đông nước Mỹ (23h10 tối 10/9 theo giờ Việt Nam). Con số này vượt qua tài sản 385 tỷ USD được ghi nhận của Elon Musk. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày mà chỉ số này từng ghi nhận.

Elon Musk trước đó đã giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong hơn 300 ngày. CEO Tesla lần đầu trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2021 trước khi mất vị trí cho Jeff Bezos của Amazon và Bernard Arnault của LVMH. Musk đã giành lại ngôi vị này năm ngoái.

Ellison, 81 tuổi, hiện giữ chức chủ tịch và giám đốc công nghệ của Oracle. Phần lớn tài sản ròng của ông gắn liền với công ty phần mềm cơ sở dữ liệu này.

Cổ phiếu Oracle đã tăng 45% trong năm nay cho đến phiên giao dịch hôm 9/9. Trong phiên ngày 10/9, giá cổ phiếu tiếp tục tăng vọt thêm 41%. "Chúng tôi đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong lượng đặt hàng", đại diện Oracle cho biết.

Công ty cũng đưa ra triển vọng tích cực cho mảng kinh doanh hạ tầng đám mây. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày của Oracle từ trước đến nay.

Ngược lại, cổ phiếu Tesla của Elon Musk đã giảm 13% trong năm nay. Hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất một gói thù lao khổng lồ cho Musk. Nếu ông đạt được các mục tiêu đầy tham vọng, Musk có thể trở tỷ phú đầu tiên trên thế giới sở hữu hơn 1.000 tỷ USD.

Elon Musk có thể nhận 1.000 tỷ USD

Tesla đề xuất gói lương 1.000 tỷ USD cho Elon Musk, gắn với mục tiêu đưa giá trị công ty vượt 8.500 tỷ USD và mở rộng mảng robotaxi.

17:50 5/9/2025

Hà My

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

