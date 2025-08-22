Nghịch lý của cha đẻ ChatGPT

Lập kỷ lục với doanh thu tháng 7 đạt 1 tỷ USD, OpenAI vẫn chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của khách hàng.

Sarah Friar, Giám đốc Tài chính OpenAI. Ảnh: Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC ngày 20/8, Sarah Friar, Giám đốc Tài chính OpenAI, tuyên bố doanh thu công ty trong tháng 7 lần đầu đạt mốc 1 tỷ USD . Dù vậy, thách thức vẫn luôn hiện diện bởi nhu cầu khách hàng ngày càng lớn.

“Hiện tại, nhu cầu về GPU và điện toán rất lớn”, Friar cho biết. Bà nhấn mạnh kể cả khi đạt cột mốc doanh thu, OpenAI vẫn đối diện áp lực. Thách thức lớn nhất đến từ việc không đủ năng lực xử lý để đáp ứng nhu cầu AI.

Theo Friar, đó là lý do OpenAI ra mắt Stargate, dự án đầu tư 500 tỷ USD trong 4 năm để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Không chỉ OpenAI, những đối tác phải đa dạng hóa rủi ro và tăng nguồn cung. Friar nhắc đến mối quan hệ giữa công ty với Oracle và Coreweave, tất nhiên không thể bỏ qua Microsoft.

“Microsoft sẽ là đối tác quan trọng nhiều năm tới, tôi cho rằng 2 bên rất gắn kết nhờ các bằng sáng chế. Hãy nhớ rằng sản phẩm AI của Microsoft được xây dựng trên công nghệ OpenAI”, Friar nói thêm.

Theo CNBC, OpenAI tăng trưởng vượt bậc từ khi ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022. Doanh thu công ty năm nay dự kiến tăng gấp 3 lần, đạt 12,7 tỷ USD . Hồi tháng 6, OpenAI cho biết doanh thu định kỳ hàng năm đạt 10 tỷ USD .

Đà tăng trưởng của OpenAI chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày 18/8, CEO Sam Altman cho biết công ty dự kiến chi hàng nghìn tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu.

“Chúng tôi cho rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, nhu cầu đào tạo vẫn phát triển. Có lẽ chúng tôi sẽ chi mạnh tay hơn bất cứ công ty từng đầu tư vào mọi thứ trước đây để đi trước một bước”, Altman nhấn mạnh.

Nguồn tin của CNBC cho biết OpenAI đang đàm phán bán khoảng 6 tỷ USD cổ phiếu, định giá công ty ở mức khoảng 500 tỷ USD . Hồi tháng 3, OpenAI kết thúc vòng gọi vốn 40 tỷ USD với định giá 300 tỷ USD . Đây là mức huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một công ty công nghệ tư nhân.

Giữa tháng 8, OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI tiên tiến nhất của công ty. Với khả năng suy luận vượt trội, mô hình thu hút sự chú ý từ khách hàng doanh nghiệp lẫn nhà phát triển.

Dù vậy, một số người phàn nàn khi GPT-5 không cho phép chuyển về các mô hình cũ. Điều này khiến OpenAI mở lại quyền truy cập cho người dùng trả phí.

“Khi có 700 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần, bạn sẽ thấy ý kiến từ mọi người rất nhiều. Trong giai đoạn tăng tốc, chúng tôi thấy lượng người dùng ChatGPT Plus và Pro tăng trưởng tốt”, Friar nhấn mạnh