Hết năm 2025 rồi, đừng mua những bộ phát Wi-Fi kiểu này

Nếu người dùng vẫn đang sử dụng bộ định tuyến Wi-Fi (router) chỉ hỗ trợ tần số 2,4 GHz, cuối năm 2025 này là thời điểm thích hợp để nâng cấp.

Những bộ router như TP-Link TL-WR841N quen thuộc với người dùng Việt Nam đã trở nên quá lỗi thời.

Nâng cấp thiết bị Wi-Fi là một bước thường xuyên bị người dùng bỏ qua. Trong bối cảnh công nghệ mạng phát triển không ngừng, các thiết bị chỉ hỗ trợ băng tần 2.4 GHz đang dần trở nên lỗi thời, không còn đáp ứng được yêu cầu tốc độ và sự ổn định của Internet hiện đại.

Mặc dù đã quá cũ, Wi-Fi 2,4 GHz vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Băng tần này vẫn sở hữu một số lợi thế và được duy trì hỗ trợ trên các router hiện đại. Tín hiệu 2,4 GHz truyền xa hơn, ổn định hơn và có khả năng xuyên tường, chướng ngại vật tốt hơn so với các băng tần 5 GHz và 6GHz.

Tuy nhiên, những ưu thế này không thể bù đắp cho những hạn chế cốt lõi. Băng tần 2,4 GHz có tốc độ truy cập rất chậm, độ trễ cao và khả năng bị nhiễu sóng nghiêm trọng. Vấn đề này xuất phát từ việc quá nhiều thiết bị gia dụng sử dụng chung dải tần số này, bao gồm cả Bluetooth và lò vi sóng.

Nếu người dùng đăng ký gói cước Internet tốc độ cao nhưng lại sử dụng router chỉ hỗ trợ 2,4 GHz, hiệu suất mạng đang bị giới hạn nghiêm trọng. Ngay cả việc dùng router 2,4 GHz cũ làm bộ kích sóng (extender) cũng có thể kéo chất lượng mạng xuống.

Công nghệ router đã phát triển vượt bậc với sự ra đời của các chuẩn Wi-Fi mới, người dùng không nên bỏ tiền mua những bộ router đã quá lỗi thời. Ảnh: HowtoGeek.

Công nghệ router đã phát triển vượt bậc với sự ra đời của các chuẩn Wi-Fi mới nhất như Wi-Fi 6, 6E và Wi-Fi 7. Những chuẩn này mang lại cải tiến lớn về tốc độ, độ trễ và sự ổn định của kết nối.

Ví dụ, Wi-Fi 6 đã giúp tốc độ tối đa 9,6G bps, vượt xa mức 3,5 Gbps của Wi-Fi 5 trước đây. Đặc biệt, Wi-Fi 6E còn bổ sung thêm một băng tần 6 GHz hoàn toàn mới.

Trong khi đó, chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất còn tiếp tục phá vỡ giới hạn, mang lại tốc độ lên tới 23 Gbps cho các thiết bị hiện đại.

Điều quan trọng là các router đời mới còn tối ưu hóa cả băng tần 2,4 GHz, làm cho toàn bộ mạng nhanh hơn, hiệu quả và an toàn hơn. Do đó, người dùng tối thiểu nên sắm một bộ định tuyến băng tần kép hỗ trợ cả 2,4 GHz và 5GHz.

Các mẫu router băng tần kép hỗ trợ cả 2,4 và 5 GHz có giá không còn quá cao. Ảnh: Internet.

Thực tế thị trường cho thấy, dù đã là năm 2025 nhưng các mẫu router chỉ hỗ trợ băng tần 2,4 GHz vẫn được bày bán rầm rộ với mức giá rất hấp dẫn, tạo ra một sự cám dỗ về chi phí ban đầu. Các mẫu này thường có tốc độ tối đa chỉ 300 Mbps.

Đơn cử, các sản phẩm như Mercusys MW301R chỉ có giá khoảng 180.000-200.000 ddồng, hay các đối thủ như TP-Link TL-WR844N và Totolink N200RE V5 cũng chỉ dao động trong khoảng 200.000-250.000 đồng. Mức giá này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó chỉ phù hợp với các đường truyền Internet tốc độ thấp dưới 100 Mbps.

Thay vì chọn những loại router lỗi thời này, người dùng chỉ cần bỏ thêm một khoản chi phí nhỏ là đã có thể sở hữu các thiết bị Wi-Fi 5, mang lại tốc độ và độ ổn định vượt trội.

Chỉ cần thêm khoảng 100.000 - 200.000 đồng, người dùng đã có thể chuyển sang các mẫu router hỗ trợ 5 GHz. Ví dụ như Totolink A720R có giá chỉ khoảng 290.000-330.000 đồng. Hoặc nếu ưa chuộng TP-Link, sản phẩm Archer C54/C64 có giá khoảng 380.000-390.000 đồng.

Các mẫu này cung cấp tốc độ 5 GHz lên đến 867 Mbps, nhanh gấp gần 3 lần so với giới hạn 300 Mbps của các mẫu 2,4 GHz, giải quyết triệt để vấn đề tắc nghẽn mạng cho các tác vụ xem video hay chơi game online.