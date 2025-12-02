Dịch vụ truyền hình, video Clip TV có gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam trước khi đi đến quyết định đóng cửa từ 2026.

TV Box của Clip TV. Ảnh: Khương Nha.

Theo thông báo trên website, ứng dụng di động, nền tảng Clip TV sẽ dừng hoạt động từ 31/12. Như vậy, đơn vị này chấm dứt cung cấp dịch vụ truyền số, phim ảnh qua app OTT trên smartphone, smartTV trước khi sang năm 2026. Diễn biến cho thấy mức độ cạnh tranh cao của mảng truyền hình trả tiền tại Việt Nam, khi nhiều ông lớn rời cuộc chơi.

“MobiFone thông báo tới quý khách Clip TV sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ từ 31/12. Trong suốt thời gian đồng hành, MobiFone và Clip TV đã nỗ lực mang đến trải nghiệm giải trí phong phú và chất lượng. MobiFone chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn đồng hành trong thời gian qua”, thông báo trên website và app Clip TV khi người dùng truy cập.

Là dịch vụ Internet lâu đời tại Việt Nam, ClipTV trải qua nhiều biến động trong suốt thời gian hoạt động. Thành lập từ tháng 2/2007 bởi công ty cổ phần Bạch Minh (Vega), nền tảng này được xem là "YouTube của Việt Nam" với tên gọi Clip.vn, được dùng để chia sẻ video trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trang web không thể cạnh tranh khi Facebook, YouTube ngày càng phổ biến. Điều này dẫn đến việc ClipTV đóng cửa lần đầu vào 2015.

Thông báo ngừng hoạt động của Clip TV.

Đến 2016, Clip trở thành Clip TV, đổi mô hình thành truyền hình OTT. Vega phát hành thiết bị phần cứng Clip TV Box, biến TV thường thành smart TV. Sang 2020, nền tảng được chuyển giao và vận hành bởi MobiFone. Ứng dụng trở thành một phần của hệ sinh thái nhà mạng.

Ngoài Clip TV, K+, một đơn vị truyền hình lớn khác tại Việt Nam, cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, nhà đài này chỉ bán dịch vụ thuê bao đến hết năm nay, cùng thời điểm Clip TV đóng cửa. Trước đó, K+ là bên sở hữu nhiều bản quyền giải đấu thể thao hấp dẫn như EPL, F1…

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Với tương lai bất định từ phía K+, người dùng đơn vị này và khán giả quan tâm thể thao lo lắng về kênh xem bóng đá Ngoại hạng Anh có bản quyền.