Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Clip TV đóng cửa

  • Thứ ba, 2/12/2025 14:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dịch vụ truyền hình, video Clip TV có gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam trước khi đi đến quyết định đóng cửa từ 2026.

TV Box của Clip TV. Ảnh: Khương Nha.

Theo thông báo trên website, ứng dụng di động, nền tảng Clip TV sẽ dừng hoạt động từ 31/12. Như vậy, đơn vị này chấm dứt cung cấp dịch vụ truyền số, phim ảnh qua app OTT trên smartphone, smartTV trước khi sang năm 2026. Diễn biến cho thấy mức độ cạnh tranh cao của mảng truyền hình trả tiền tại Việt Nam, khi nhiều ông lớn rời cuộc chơi.

“MobiFone thông báo tới quý khách Clip TV sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ từ 31/12. Trong suốt thời gian đồng hành, MobiFone và Clip TV đã nỗ lực mang đến trải nghiệm giải trí phong phú và chất lượng. MobiFone chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn đồng hành trong thời gian qua”, thông báo trên website và app Clip TV khi người dùng truy cập.

Là dịch vụ Internet lâu đời tại Việt Nam, ClipTV trải qua nhiều biến động trong suốt thời gian hoạt động. Thành lập từ tháng 2/2007 bởi công ty cổ phần Bạch Minh (Vega), nền tảng này được xem là "YouTube của Việt Nam" với tên gọi Clip.vn, được dùng để chia sẻ video trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trang web không thể cạnh tranh khi Facebook, YouTube ngày càng phổ biến. Điều này dẫn đến việc ClipTV đóng cửa lần đầu vào 2015.

Clip tv anh 1

Thông báo ngừng hoạt động của Clip TV.

Đến 2016, Clip trở thành Clip TV, đổi mô hình thành truyền hình OTT. Vega phát hành thiết bị phần cứng Clip TV Box, biến TV thường thành smart TV. Sang 2020, nền tảng được chuyển giao và vận hành bởi MobiFone. Ứng dụng trở thành một phần của hệ sinh thái nhà mạng.

Ngoài Clip TV, K+, một đơn vị truyền hình lớn khác tại Việt Nam, cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, nhà đài này chỉ bán dịch vụ thuê bao đến hết năm nay, cùng thời điểm Clip TV đóng cửa. Trước đó, K+ là bên sở hữu nhiều bản quyền giải đấu thể thao hấp dẫn như EPL, F1…

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Với tương lai bất định từ phía K+, người dùng đơn vị này và khán giả quan tâm thể thao lo lắng về kênh xem bóng đá Ngoại hạng Anh có bản quyền.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.


Đây là smartphone gập 3 của Samsung

Galaxy Z TriFold, smartphone gập 3 đầu tiên của Samsung ra mắt chỉ vài tháng trước khi Apple dự kiến trình làng iPhone gập.

6 giờ trước

Sếp AI của Apple rời ghế

Sau 7 năm cống hiến tại ví trí Giám đốc AI của Apple, John Giannandrea sẽ trở thành cố vấn mảng này và nghỉ hưu vào đầu năm 2026.

8 giờ trước

Trung Quốc sắp đặt dấu chấm hết cho pin dự phòng thiếu an toàn

Chính phủ Trung Quốc đề xuất nâng cao đáng kể tiêu chuẩn đối với pin dự phòng an toàn, kéo theo khả năng thiết bị này sẽ bị cấm dùng trên cabin máy bay.

10 giờ trước

Hùng Phi

Clip tv YouTube OTT Canal Clip TV Tháng 2/2007 truyền hình trả tiền app ott

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Tin buon voi nguoi dung Netflix hinh anh

Tin buồn với người dùng Netflix

1 giờ trước 15:40 2/12/2025

0

Netflix đã âm thầm loại bỏ khả năng chiếu nội dung từ ứng dụng di động lên các thiết bị smart TV hay máy chiếu hiện đại.

Nvidia tiep tuc cung co vi the hinh anh

Nvidia tiếp tục củng cố vị thế

8 giờ trước 08:21 2/12/2025

0

Khoản đầu tư vào Synopsys cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Nvidia trong ngành bán dẫn, củng cố vị thế trung tâm hệ sinh thái AI toàn cầu.

SofM gay sot o Trung Quoc hinh anh

SofM gây sốt ở Trung Quốc

9 giờ trước 07:48 2/12/2025

0

Tin người chơi đi rừng Việt Nam SofM quay lại thi đấu chuyên nghiệp nhanh chóng được người hâm mộ xứ tỷ dân quan tâm, bình luận.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý