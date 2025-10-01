Thiết bị Apple chưa từng ra mắt

Đây là nguyên mẫu iPad từ năm 2011 với dung lượng bộ nhớ trong chỉ 8 GB, hé lộ bằng chứng Apple từng có kế hoạch ra mắt một phiên bản iPad "giá rẻ" trước khi khai tử dự án này.

Nguyên mẫu iPad 8GB chưa từng được phát hành. Ảnh: AppleDemoYT/YouTube.

Sau khi ra mắt chiếc iPad đầu tiên vào năm 2010, Apple từng thử nghiệm một phiên bản thế hệ thứ hai với dung lượng lưu trữ chỉ 8 GB. Đây là nguyên mẫu iPad từ năm 2011 được tiết lộ bởi kênh YouTube AppleDemoYT, vốn nổi tiếng với việc sưu tầm và chia sẻ các thiết bị nguyên mẫu hiếm của Apple.

Chiếc iPad đặc biệt này chạy phần mềm SwitchBoard, một hệ thống kiểm tra nội bộ của nhà máy Apple, thay vì hệ điều hành iOS. Thiết bị được sản xuất vào năm 2011, nhưng mang mã định danh "iPad 2,4" của một mẫu iPad đời 2012.

Đây là một nguyên mẫu được Apple sử dụng trong giai đoạn Kiểm tra Xác thực Kỹ thuật (Engineering Validation Testing), một bước quan trọng trong quy trình sản xuất thiết bị.

Apple có thể đã nhận định dung lượng 8 GB là không đủ cho một máy tính bảng. Ảnh: AppleDemoYT/YouTube.

Đáng chú ý, mặt lưng của chiếc máy có dán nhãn "8 GB", ngụ ý đây không chỉ là một thiết bị thử nghiệm đơn thuần. Phiên bản iPad đầu tiên của Apple có dung lượng tối thiểu 16 GB và cho đến nay, Apple chưa bao giờ phát hành một mẫu iPad thương mại nào với dung lượng thấp hơn.

Trước thời điểm ra mắt iPad 3, đã có tin đồn về việc Apple sẽ tung ra một mẫu iPad 2 giá rẻ với dung lượng 8 GB để cạnh tranh. Tuy nhiên, Apple cuối cùng đã ra mắt iPad 3 với giá 499 USD và tiếp tục bán iPad 2 phiên bản 16 GB với giá 399 USD , khiến phiên bản 8 GB này chưa bao giờ được đưa ra thị trường.

Tin đồn về iPad 8 GB ban đầu xuất phát từ DigiTimes, một trang tin có độ chính xác không cao về các tin tức liên quan đến Apple. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nguyên mẫu này đã chứng minh rằng đây là một trong số ít lần DigiTimes đưa tin chính xác, khi Apple thực sự đã xem xét sản xuất một phiên bản 8 GB.

Giới phân tích cho rằng Apple có thể đã nhận định dung lượng 8 GB là không đủ cho một máy tính bảng. Đây cũng là thời điểm Apple bắt đầu loại bỏ các phiên bản iPhone với bộ nhớ 8 GB.

Đế sạc không dây đâ thiết bị AirPower cũng đã bị Apple khai tử. Ảnh: Apple.

Kể từ iPhone 5 ra mắt năm 2012, dung lượng tối thiểu trên các mẫu iPhone đã là 16 GB. Hiện nay, dung lượng lưu trữ tối thiểu trên các dòng iPhone 17 đã là 256 GB, còn iPad là 128 GB.

Chiếc iPad 8 GB không phải là trường hợp đầu tiên các thiết bị nguyên mẫu của Apple bị rò rỉ. "Táo Khuyết" đã thử nghiệm nhiều ý tưởng táo bạo nhưng cuối cùng phải xếp xó. Nổi bật nhất là AirPower, đế sạc không dây đa thiết bị được giới thiệu năm 2017 nhưng bị hủy bỏ hai năm sau đó do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngoài ra, còn có những nguyên mẫu gây tò mò khác như chiếc iPod nano thế hệ đầu tiên với thiết kế lưng nhôm và cổng kết nối khác biệt, hay phiên bản iPhone đầu tiên có logo Táo khuyết phát sáng ở mặt lưng. Một ý tưởng sau này được hiện thực hóa trên các dòng MacBook nhưng lại bị loại bỏ trên iPhone.