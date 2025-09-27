Tim Cook thoát rắc rối lớn

Cáo buộc vi phạm luật lao động từ năm 2023 nhắm vào CEO Apple vừa được rút lại, đồng nghĩa với việc Tim Cook "trắng án" mà không cần phán quyết của toà.

NLRB rút lại các khiếu nại chống Tim Cook. Ảnh: Apple Insider.

Theo Bloomberg, Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ (NLRB) vừa từ bỏ cáo buộc nhắm vào CEO Apple Tim Cook, một động thái nằm trong loạt chính sách có phần thân thiện hơn với doanh nghiệp dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trong thư thông báo, một lãnh đạo khu vực của NLRB giải thích rằng cơ quan này quyết định bác bỏ các khiếu nại chống lại Apple sau khi "đã điều tra và xem xét kỹ lưỡng" các cáo buộc Apple vi phạm luật lao động liên bang.

Việc rút đơn kiện nhắm vào CEO Apple diễn ra sau cuộc cải tổ nội bộ tại NLRB, khi ông Donald Trump thay thế người đứng đầu Jennifer Abruzzo do cựu Tổng thống Biden bổ nhiệm bằng William Cowen.

Bloomberg nhận định lãnh đạo mới của NLRB là người có quan điểm hẹp hơn về quyền của người lao động theo luật định. Văn phòng của Cowen lần lượt rút lại hoặc thu hẹp nhiều vụ khiếu nại. Tuy nhiên, họ vẫn theo đuổi các cáo buộc chống lại Amazon và Grindr.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2023, NLRB xác định rằng "nhiều quy tắc làm việc" của Apple trái ngược với quyền lao động và chuyển khiếu nại đến các thẩm phán hành chính.

Vụ việc khởi nguồn từ tố giác vào năm 2021 của cựu nhân viên Ashley Gjovik. Trong đơn gửi đến NLRB, người này cáo buộc rằng email mà Tim Cook gửi đi với đe doạ trừng phạt những người tiết lộ thông tin, cũng như một loạt chính sách trong sổ tay nhân viên của Apple, vi phạm luật liên bang.

Cook gửi thư đến toàn thể nhân viên vào năm 2021 sau vụ rò rỉ thông tin về cuộc họp nội bộ về các chủ đề nhạy cảm như bình đẳng lương và luật chống phá thai của Texas.

Trong đó, với ngôn từ cứng rắn khác thường, Cook tuyên bố "những người làm rò rỉ thông tin mật không được phép ở đây" và Apple sẽ "làm mọi cách trong khả năng của mình để xác định những người đã làm rò rỉ" thông tin.