Tim Cook ghé thăm Pikachu

CEO Apple Tim Cook đã đến Tokyo để tham dự lễ khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của công ty bên ngoài nước Mỹ và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với văn hóa game của Nhật Bản.

CEO Apple Tim Cook ôm Pikachu trong chuyến thăm Nhật Bản. Ảnh: X/tim_cook.

CEO Apple Tim Cook ngày 25/9 đã chính thức đến Tokyo để tham dự lễ tái khai trương Apple Ginza, cửa hàng bán lẻ đầu tiên của công ty bên ngoài nước Mỹ.

Apple Ginza có tầm quan trọng đặc biệt đối với Táo khuyết, khi đây là cửa hàng đầu tiên của công ty ở nước ngoài và được khai trương lần đầu vào năm 2003. Đến năm 2022, Apple tạm đóng cửa hàng này để xây mới hoàn toàn.

"Việc mở cửa trở lại này là một cột mốc đáng kinh ngạc nữa trong hành trình của chúng tôi tại Nhật Bản. Đây cũng là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt của Apple với khách hàng và cộng đồng trên khắp cả nước", ông Cook nói.

Trong chuyến thăm của mình, Cook đã hòa mình vào văn hóa đại chúng Nhật Bản, gặp gỡ nhóm nhạc nam Number_i và ôm nhân vật mang tính biểu tượng Pikachu. Ngoài ra, ông cũng đã đến thăm trụ sở Bandai Namco để chơi thử tựa game Dragon Ball Gekishin Squadra mới được phát hành trên iOS.

Tại đây, CEO Apple nhấn mạnh sự tập trung của hãng vào mảng game và sự gắn kết với các nhà phát triển. Trên mạng xã hội, Cook còn gọi Nhật Bản là “thiên đường cho game thủ”.

Theo trang chủ Apple, cửa hàng ở Ginza được vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo. Ở lần tái khai trương này, Apple Ginza kết hợp yếu tố bền vững với phong cách thiết kế hiện đại, sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương và mặt tiền kính hai lớp với cửa chớp thích ứng giúp điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ suốt cả ngày.

Ngoài ra, thiết kế mới mẻ này giúp mỗi tầng tràn ngập ánh sáng tự nhiên và mang đến không gian như ban công nhìn ra những con phố sôi động ở Ginza. Trong khi đó, ở bên trong cửa hàng, những tấm ốp gỗ được sử dụng mang thiết kế Nhật Bản.