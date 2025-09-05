Tim Cook, Sam Altman thay nhau cảm ơn ông Trump

Tại Nhà Trắng, CEO các hãng công nghệ lớn đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đổi mới sáng tạo.

CEO Meta Mark Zuckerberg và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WSJ.

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức phiên họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo các hãng công nghệ lớn. Theo WSJ, những giám đốc lần lượt cảm ơn tổng thống vì nỗ lực thúc đẩy đầu tư sản xuất chip và AI trong nước.

Vài nhân vật nổi bật trong cuộc họp gồm CEO OpenAI Sam Altman và CEO Apple Tim Cook. Bên cạnh lời tri ân, một số người nêu rõ khoản tiền dự kiến đầu tư vào Mỹ.

Cuộc họp quan trọng

“Cảm ơn ông khi trở thành vị tổng thống ủng hộ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là những thay đổi rất mới. Tôi nghĩ nỗ lực này sẽ giúp chúng ta dẫn đầu thế giới trong thời gian dài. Điều đó không thể xảy ra nếu thiếu sự lãnh đạo của ông”, Sam Altman phát biểu.

Trong khi đó, Tim Cook cho biết Apple dự kiến đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ. Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn tổng thống.

“Xin cảm ơn ông vì đã tạo điều kiện để chúng tôi đầu tư lớn vào Mỹ và có một số hoạt động sản xuất quan trọng tại đây. Tôi nghĩ điều này có ý nghĩa lớn với khả năng lãnh đạo và hướng tập trung đổi mới sáng tạo của ông”, CEO Apple nhấn mạnh.

Cuộc họp nhấn mạnh chính quyền ông Trump nỗ lực hợp tác với các lãnh đạo công nghệ về mọi mặt, từ đầu tư trong nước đến giáo dục AI. Ngành công nghệ cũng bày tỏ mong muốn duy trì ủng hộ từ tổng thống.

Sam Altman, CEO OpenAI tại Nhà Trắng. Ảnh: WSJ.

Một số lãnh đạo như Altman, CEO Alphabet Sundar Pichai, cùng CEO IBM Arvind Krishna còn tham gia hội nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng về Giáo dục Trí tuệ Nhân tạo, do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì.

Tham gia hội nghị, các công ty gồm Microsoft, Nvidia, IBM, Amazon, Google và OpenAI đều cam kết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục AI.

Theo WSJ, ông Trump muốn nhân dịp để giới thiệu Vườn Hồng mới được lát đá. Nhân viên Nhà Trắng dành cả ngày sắp xếp bàn ăn bên ngoài, nhưng trời mưa khiến cuộc họp dời vào phòng ăn. Những khách mời ngồi xoay quanh vợ chồng Trump còn có chuyên gia AI và tiền mã hóa David Sacks, cùng Chánh Văn phòng Susie Wiles.

Elon Musk, Jensen Huang vắng mặt

“Những người thông minh nhất đang họp trên chiếc bàn này. Đây chắc chắn là nhóm có chỉ số IQ cao”, ông Trump nói.

Tổng thống mở đầu cuộc họp khi trình bày về trở ngại lớn của các hãng công nghệ: cung cấp đủ điện cho trung tâm dữ liệu AI. Ông nhấn mạnh chính quyền đang tháo gỡ rào cản trong việc kết nối trung tâm dữ liệu đến lưới điện, dù vẫn còn một số thách thức cấp tiểu bang.

“Tôi biết về mọi người ở đây một cách gián tiếp thông qua đọc và nghiên cứu, hiểu biết nhiều về doanh nghiệp của các bạn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để mua điện, xin giấy phép cho các bạn”, ông Trump nhấn mạnh.

Ngồi kế bên ông Trump là CEO Meta Mark Zuckerberg. Theo WSJ, tổng thống hỏi Zuckerberg về vấn đề tự do ngôn luận gần đây tại Vương quốc Anh.

Giật mình trước câu hỏi, Zuckerberg thừa nhận mình chưa nghe rõ.

“Đây là bước khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của anh đấy”, ông Trump nói.

Vợ chồng Trump cùng lãnh đạo các hãng công nghệ lớn. Ảnh: WSJ.

Tổng thống cũng hỏi CEO Sundar Pichai của Alphabet về phán quyết của tòa án, liên quan vụ kiện chống độc quyền của Google Search.

Các hình phạt từ thẩm phán tương đối nhẹ nhàng, đồng thời bác bỏ những đề xuất quan trọng mà nguyên đơn (Bộ Tư pháp Mỹ) nhắc trong đơn kiện năm 2020.

“Ngày hôm qua của anh rất đẹp. Anh có muốn nói về ngày trọng đại ấy không?”, ông Trump cho biết. Đáp lại, Pichai chỉ “mừng khi mọi chuyện kết thúc”.

Những nhân vật vắng mặt tại cuộc họp gồm tỷ phú Elon Musk, người có mâu thuẫn với ông Trump từ tháng 5 dù sau đó cả hai giảng hòa trước công chúng.

Jensen Huang cũng không có mặt. CEO Nvidia từng không tham gia lễ nhậm chức của ông Trump, nhưng vẫn giành lợi thế lớn khi có quyền bán chip AI của Nvidia cho Trung Quốc.

Trả lời WSJ, một số người cho biết Huang thích trao đổi 1-1 với Nhà Trắng, giúp tổng thống có đủ thời gian lắng nghe các chủ đề quan trọng.