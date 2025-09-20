Tim Cook lý giải việc iPhone 17 Pro tăng giá

CEO Apple khẳng định giá iPhone 17 Pro tăng thêm 100 USD không liên quan đến thuế quan, giữa bối cảnh Apple chịu áp lực từ chính quyền Donald Trump.

Tim Cook lý giải nguyên nhân iPhone 17 Pro tăng giá. Ảnh: Bloomberg.

Mới đây, CEO Tim Cook của Apple đã phủ nhận việc tăng giá iPhone 17 Pro có liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Trong cuộc trao đổi với Jim Cramer của CNBC vào ngày ra mắt dòng iPhone 17, Cook nhấn mạnh rằng “việc tăng thuế không liên quan đến thay đổi giá bán dòng iPhone 17”. Trước đó, Táo khuyết công bố mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro cao hơn 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi iPhone X ra mắt năm 2017, mẫu Pro có giá bán lẻ vượt mốc 999 USD .

Các nhà phân tích cho rằng mức tăng này không bất ngờ, bởi nhiều công ty công nghệ cũng đã điều chỉnh giá sản phẩm cao cấp trong thời gian gần đây.

Trong nhiều tháng qua, Cook cùng các lãnh đạo Apple nỗ lực duy trì quan hệ với chính quyền Donald Trump nhằm tìm kiếm các chính sách thuận lợi. Tuy nhiên, việc này không đơn giản khi cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần can thiệp trực tiếp vào hoạt động của các tập đoàn tư nhân.

Kể từ khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11/2024, nhiều lãnh đạo công ty công nghệ lớn như Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia) hay Mark Zuckerberg (Meta) đã gặp mặt để trao đổi về vấn đề chính sách. Thậm chí, Tim Cook còn tặng Trump một tác phẩm điêu khắc bằng kính và cam kết nâng tổng đầu tư của Apple tại Mỹ lên 600 tỷ USD nhằm ứng phó với nguy cơ áp thuế cao.

Nhà sản xuất iPhone không phải doanh nghiệp duy nhất hứa hẹn đầu tư lớn. OpenAI, Eli Lilly, General Motors và nhiều công ty khác cũng đưa ra cam kết tương tự. Tuy vậy, những nỗ lực này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Ngay cả khi Hyundai công bố khoản đầu tư 26 tỷ USD tại Mỹ, nhà máy pin đang xây dựng của công ty ở Georgia vẫn bị cơ quan di trú liên bang kiểm tra.

Trong báo cáo tài chính tháng 8, Cook thừa nhận Apple đã phải gánh khoảng 800 triệu USD chi phí liên quan đến thuế quan trong quý II/2025. Con số này có thể tăng lên 1,1 tỷ USD trong quý tiếp theo nếu chính sách thương mại không thay đổi. Dù vậy, ông khẳng định chi phí này hoàn toàn tách biệt với việc điều chỉnh giá iPhone 17 Pro.

Theo Gizmodo, Apple hiện chưa đưa ra phản hồi bổ sung. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Cook khó có động lực công khai đổ lỗi cho thuế quan, trong bối cảnh Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các doanh nghiệp viện dẫn lý do này để tăng giá bán.

Hồi tháng 5, ông Trump từng công khai chỉ trích Walmart sau khi CEO cảnh báo giá tiêu dùng sẽ tăng do chi phí nhập khẩu, cho rằng doanh nghiệp nên “chấp nhận thuế quan”.