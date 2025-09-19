Cảnh nô nức xếp hàng chờ mua iPhone 17 ở Việt Nam

|
iPhone 17 series được Apple mở đặt hàng vào ngày 12/9, phát hành chính thức vào sáng 19/9. Việt Nam nằm trong nhóm những thị trường mở bán thiết bị sớm nhất, nhờ lợi thế múi giờ. Theo thỏa thuận với Apple, những điểm bán iPhone 17 chính thức sẽ đồng loạt mở cửa lúc 8h sáng cùng ngày. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã có mặt, xếp hàng từ rất sớm để mua máy.
Thế Giới Di Động với chuỗi TopZone có chương trình phát hành iPhone 17 hoành tráng nhất trong các đơn vị bán lẻ. Công ty này thuê vị trí ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm TP.HCM để dựng một pop-up store. Họ cũng mở 600 suất bán iPhone 17 Pro Max màu cam cho khách xếp hàng, bốc thăm may mắn. Do vậy từ đêm hôm trước, nhiều người đã có mặt để giữ chỗ.
Đây cũng là đơn vị dẫn đầu về lượng khách đặt trước iPhone 17 tại Việt Nam với hơn 100.000 lượt cọc. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, hệ thống sẽ giao đến tay khách hàng khoảng 50.000 máy trong 3 ngày tới.
|
Minh Chiến, người dùng ngụ tại TP.HCM, cho biết cảm thấy dòng máy mới có nhiều nâng cấp. Khách hàng này đặt sản phẩm từ sớm, nhận máy tại cửa hàng CellphoneS trên đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM. "Tôi đang dùng iPhone 11. Sản phẩm cũng cũ và không đáp ứng được nhu cầu nên phải nâng cấp. Khi chọn máy mới, tôi chỉ nghĩ đến iPhone", Minh Chiến chia sẻ.
Các điểm bán của FPT Shop, Di Động Việt hay Minh Tuấn Mobile cũng đông nghẹt khách đến mua iPhone 17 sớm. "Phố di động" Trần Quang Khải nhộn nhịp từ hơn 7h sáng khi các cửa hàng sắp ghế cho khách đến nhận máy. Đa số người dùng mua iPhone 17 sáng nay đều chọn mẫu Pro Max màu cam, chiếm tỷ lệ áp đảo, theo chia sẻ của các đơn vị bán lẻ.
Ở TP Hà Nội, các đại lý cũng mở bán iPhone 17 series từ sớm. ShopDunk triển khai điểm bán tại Aeon Mall Long Biên để phục vụ nhu cầu tăng cao từ người mua đặt sớm.
|
Tại Việt Nam, iPhone 17 sẽ bắt đầu từ mốc 25 triệu đồng, lên 31,5 triệu cho bản 512 GB. Đây là mẫu hiếm hoi "giảm giá", bởi iPhone 16 năm ngoái phiên bản 256 GB có giá 25,5 triệu. Tuy nhiên, iPhone 16 có tùy chọn dung lượng 128 GB, mức giá từ 23 triệu đồng. Tại Mỹ, mẫu iPhone 17 Air mới có giá 1.000 USD, bằng chiếc iPhone 16 Pro 128 GB lúc mới ra mắt. Tuy nhiên ở Việt Nam, sản phẩm được niêm yết ở 32 triệu đồng, cao hơn dòng “đồng giá” năm ngoái đến 3 triệu đồng. Bản 512 GB và 1 TB được hãng niêm yết lần lượt ở mốc 38,5 và 45 triệu đồng.
|
Hai mẫu Pro/Pro Max cũng có biến động lớn. iPhone 17 Pro không còn bộ nhớ 128 GB. Phiên bản thấp nhất là 256 GB, có giá 35 triệu đồng, bằng với iPhone 16 Pro Max lúc mới trình làng. Trong khi đó, bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá tại Mỹ không đổi, vẫn ở 1.200 USD. Tuy nhiên giá niêm yết của hãng tại Việt Nam tăng đến 3 triệu đồng, lên mức 38 triệu đồng.
|
iPhone 17 series là đợt phát hành thành công về nhiều mặt cho cả đại lý Việt Nam và Apple. Việc sản phẩm được mở bán sớm giúp điều hướng khách mua xách tay về lựa chọn chính hãng. Người dùng trong nước quan tâm đến các chương trình đặt hàng sớm giúp nhà bán lẻ thu về lượng đặt cọc kỷ lục. Trong khi đó, cả 4 model đều đạt sức mua tốt, không bị tập trung vào chiếc Pro Max như các năm trước. iPhone 17 "thường" hay Air cũng tìm được tập khách hàng riêng.
|
Tuy vậy, giá iPhone 17 tăng đáng kể so với những thế hệ trước, chủ yếu do tác động tỷ giá. Việc bán sớm cũng khiến lượng hàng cung ứng đợt đầu không quá nhiều, dẫn đến khan hiếm model Pro Max, khách không kịp đặt sớm phải chờ lâu.
