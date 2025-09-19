Cảnh nô nức xếp hàng chờ mua iPhone 17 ở Việt Nam

Minh Chiến, người dùng ngụ tại TP.HCM, cho biết cảm thấy dòng máy mới có nhiều nâng cấp. Khách hàng này đặt sản phẩm từ sớm, nhận máy tại cửa hàng CellphoneS trên đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM. "Tôi đang dùng iPhone 11. Sản phẩm cũng cũ và không đáp ứng được nhu cầu nên phải nâng cấp. Khi chọn máy mới, tôi chỉ nghĩ đến iPhone", Minh Chiến chia sẻ.