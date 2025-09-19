CEO Thế Giới Di Động: Chúng tôi đã thực hiện được lời hứa với Apple

Năm 2025, Việt Nam chính thức trở thành thị trường nhóm 1 của Apple trên toàn cầu. CEO chuỗi Thế Giới Di Động khẳng định đây là dấu ấn lớn với ngành di động trong nước.

8h sáng ngày 19/9, đại lý bán lẻ trong nước chính thức mở bán iPhone 17 series tại Việt Nam. Đây là lần đầu khách hàng Việt Nam mua iPhone mới cùng thời điểm với các thị trường toàn cầu, thuộc nhóm đầu của Táo khuyết như Australia, Nhật Bản, Singapore.

Không dừng lại ở một sản phẩm công nghệ tiêu dùng thông thường, iPhone là mặt hàng "kỳ lạ", được đặc biệt yêu thích tại Việt Nam. Nhưng sau gần 20 năm kể từ lúc smartphone này ra đời, iFan trong nước mới được trải nghiệm việc xếp hàng, mua máy sớm.

Việc nâng hạng lên "tier 1" có phần đóng góp lớn từ các đối tác bán lẻ trong nước, chuyển hướng việc mua iPhone xách tay sang lựa chọn chính hãng. Bên cạnh đó là sự trưởng thành của thị trường cùng thu nhập ngày càng tăng của khách hàng Việt Nam.

Tại sự kiện mở bán, Tri Thức - Znews có phần phỏng vấn với ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO hệ thống Thế Giới Di Động và TopZone, về những chuyển biến đáng kể của mảng kinh doanh iPhone tại Việt Nam trong những năm qua.

Tôi thấy ông dành nhiều thời gian để trao đổi với CEO Apple Việt Nam và đại diện của hãng ngay tại sự kiện hôm nay. Ông đã nói gì với họ?

Chúng tôi chia sẻ với nhau rằng mục tiêu đặt ra cách đây 4 năm khi khai trương TopZone gần như đã hoàn tất. Từ việc Thế Giới Di Động và TopZone đạt trên 50% thị phần, doanh thu ngành hàng Apple hàng năm có thể đạt trên 1 tỷ USD , doanh nghiệp đạt được rồi.

Hơn 300 người xếp hàng mua iPhone 17 ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: TopZone.

Cuối cùng, cú chốt đưa thị trường Việt Nam lên "tier 1", bán cùng ngày với các quốc gia khác.

Bây giờ, chúng tôi phải đặt ra mục tiêu lớn hơn cho những cái năm tiếp theo. Trong 5 năm tới, Thế Giới Di Động phải vượt qua những cột mốc mới. Và trong đó, ngành hàng Apple tiếp tục đóng góp phần quan trọng.

So với các đối thủ, Thế Giới Di Động có gì khác biệt trong đợt mở bán iPhone 17?

Trong đợt phát hành này, Việt Nam bán đồng thời với các quốc gia như Mỹ, Singapore là phần rất đặc biệt rồi. Với cơ hội lớn như vậy, chúng tôi đặt ra mục tiêu làm gì đó đột phá hơn. Như nơi chúng ta đang đứng đây cũng là cách TopZone đại diện cho Việt Nam thể hiện với Apple. Không gian cửa hàng được thiết kế mang đậm bản sắc và tinh thần dân tộc.

Về doanh số, Thế Giới Di Động đã phá kỷ lục về lượng đặt trước. Con số tăng lên liên tục. Đến lúc cuối cùng tôi cập nhật là hơn 100.000 lượt khách đặt cọc cho dòng iPhone 17.

Tại điểm bán ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chúng tôi dự tính giao 600 máy cho khách đã đặt trước và xếp hàng từ đêm hôm trước. Trong 3 ngày tiếp theo, toàn chuỗi Thế Giới Di Động ước tính phát hành hơn 50.000 máy iPhone 17.

Mẫu iPhone 17 Pro Max màu cam đang cháy hàng ở Việt Nam.

Trong năm mà iPhone tăng giá, kinh tế biến động phức tạp, Thế Giới Di Động vẫn phá kỷ lục đặt cọc dòng máy mới. Nguyên nhân nào dẫn đến thành tích này?

Đầu tiên phải đến từ sản phẩm. Năm nay, iPhone 17 có nhiều nâng cấp, sản phẩm khác biệt. Khách hàng Apple còn thường là người dùng trung thành, nâng cấp mỗi năm.

Ngoài việc bán sản phẩm "vật lý", chúng tôi cung cấp cả dịch vụ mềm như gói trả chậm. Như vậy, khách hàng mua được điện thoại giá trị cao dễ dàng hơn. Nó cũng là khác biệt chính của Thế Giới Di Động với đối thủ ngoài thị trường.

Việc iPhone bán sớm hơn có tạo ra áp lực chuẩn bị gấp rút cho đại lý không?

Như các bạn thấy ở đây có 300 khách đặt cọc may mắn được mua sớm. Đêm qua, chúng tôi mở thêm 300 suất cho người xếp hàng mua iPhone 17 Pro Max màu cam. Tuy chuẩn bị gấp rút, quy trình vẫn diễn ra chuẩn mực, trơn tru.

Việc nâng hạng lên thị trường nhóm 1, có thể đưa đến Apple Store "vật lý". Thế Giới Di Động có lo ngại vấn đề này không?

Tôi không. Tôi tin là Thế Giới Di Động đang làm tốt vai trò của mình. Chúng tôi đã triển khai chuỗi mono-store, chính là TopZone. Đây giống như một Apple Store, nhưng mang đậm bản sắc và tinh thần của Việt Nam.

Hệ thống được triển khai tốt, nếu là Táo khuyết, tôi không chắc cần mở Apple Store để làm gì. Trong khi đó, họ có thể cộng hưởng với những đơn vị như Thế Giới Di Động, có cả lựa chọn mono-store đạt chuẩn. Tôi nghĩ, họ không nhất thiết phải mở cửa hàng ở Việt Nam.