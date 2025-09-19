Lần đầu khách Việt Nam nhận iPhone 17 trước Mỹ

Từ sáng sớm ngày 19/9, hàng trăm người xếp hàng chờ mua dòng iPhone mới nhất, khi năm nay Việt Nam nằm trong những khu vực mở bán đầu tiên.

Một trong những khách hàng sở hữu iPhone 17 Pro Max sớm sáng 19/9. Ảnh: Việt Hà.

Song song với thị trường quốc tế, iPhone 17 và Air chính thức lên kệ tại Việt Nam từ 8h ngày 19/9. Ngay từ đêm trước, nhiều khách hàng đã có mặt tại các điểm mở bán của một số đại lý để xếp hàng chờ.

Hàng trăm nghìn lượt đặt trước iPhone 17

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sự kiện livestream đón chờ mở bán iPhone 17 đã quy tụ hàng trăm khách hàng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, CEO Apple Việt Nam và nhiều lãnh đạo vùng của tập đoàn cũng có mặt tại sự kiện.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, cho biết website của hãng nhận được hơn 100.000 lượt đặt trước. Ông cho biết trong tuần đầu tiên mở bán sẽ có 15.000 thiết bị sẽ đến tay khách hàng, và tổng cộng 50.000 trong vòng 2 tuần tới.

"Mục tiêu của các nhà phân phối điện thoại trong nước là đưa Việt Nam trở thành thị trường đầu bán iPhone, và chúng ta đã làm được", ông Hiểu Em nói với Tri Thức - Znews.

TikToker Quỳnh Alee, một trong những khách hàng đầu tiên nhận được iPhone mới. Ảnh: TopZone.

Đúng 8h00, TopZone Nguyễn Huệ mở cửa cho 50 khách hàng có số thứ tự đầu tiên vào tham quan.

Tại Hà Nội, nhiều chuỗi cửa hàng cũng tổ chức sự kiện mở bán. Từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng tại Aeon Mall (Long Biên, Hà Nội) để chờ nhận máy tại cửa hàng của ShopDunk.

Anh Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Bích (phường Hồng Hà) thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị tới nhận máy tại cửa hàng tại một TTTM ở phường Long Biên.

“Năm nay vợ chồng tôi lựa chọn 2 chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ và màu bạc. Chúng tôi đã dùng iPhone 12 Pro Max một thời gian dài nên năm nay là thích hợp để lên đời máy. Điều tôi quan tâm nhất ở iPhone 17 Pro Max là thời lượng pin và bộ vi xử lý A19 Pro mới”, anh Thắng nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Bích (Hà Nội) đưa con đến sự kiện nhận máy iPhone 17 sớm. Ảnh: Việt Hà.

“Năm nay tôi lựa chọn iPhone 17 Pro Max vì thiết kế khác biệt hẳn so với nhiều năm nay, tôi đặc biệt yêu thích khung vỏ của iPhone năm nay vì máy đã giảm trọng lượng tương đối. Tôi háo hức từ nhiều ngày nay, chỉ mong tới 8h ngày 19/9 để được nhận máy”, Thanh Nhàn (23 tuổi, phường Đống Đa), một khách hàng khác có mặt tại Long Biên sáng nay cho biết.

Có mặt tại sự kiện bán iPhone 17 của TopZone, Quỳnh Alee, nữ TikToker, Streamer nổi tiếng chia sẻ cảm giác vui sướng khi là một trong những người sở hữu đầu tiên để phục vụ công việc sáng tạo nội dung. "Không chỉ bản thân mà còn nhiều bạn bè khác của tôi cũng đang theo dõi sự kiện đặc biệt này", nữ TikToker cho biết.

iPhone 17 Pro Max cháy hàng, nhiều mẫu vẫn sẵn mua

Năm nay iPhone 17 Pro có mức giá niêm yết từ 35 triệu đồng, trong khi 17 Pro Max khởi điểm 38 triệu đồng, tức cao hơn 3-4 triệu đồng so với thế hệ trước. Dòng iPhone 2025 đều có dung lượng tối thiểu 256 GB, màn hình 120 Hz, và đặc biệt Apple lần đầu bổ sung tuỳ chọn 2 TB cho 17 Pro Max.

Với mức giá 64 triệu đồng, đây trở thành mẫu iPhone chính hãng đắt nhất từ trước tới nay. Dù mức giá tăng đáng kể, 17 Pro Max vẫn là phiên bản được săn đón nhiều nhất trong đợt mở bán đầu tiên.

Khách hàng bóc hộp và trải nghiệm nhanh iPhone 17 Pro Max vừa nhận. Ảnh: Việt Hà.

Không ngoài dự đoán, iPhone 17 Pro Max màu cam Vũ Trụ đã trở thành trung tâm sự chú ý ngày mở bản đầu tiên. Một số khách hàng đã bóc máy ngay tại chỗ, nhận xét rằng điện thoại cầm khá chắc tay, camera tốt và hộp đựng to hơn mọi năm.

"Điểm đặt biệt của màu cam giúp mọi người có thể phân biệt ngay đây là iPhone 17 Pro Max", một khách hàng đã mua chia sẻ.

Không khí tại các cửa hàng và đại lý khác như FPT, Di Động Việt vẫn rất sôi nổi. Nhân viên cửa hàng tấp nập chốt đơn, bóc máy, dán màn hình phục vụ khách.

Lý do chính là sức hút của iPhone 17 Pro Max. Trong bối cảnh các kênh bán online đã “cháy hàng” chỉ sau vài phút mở đặt cọc hôm 12/9, nhiều chuỗi cắt ra một số máy để bán trực tiếp tại sự kiện mở bán. Do vậy, việc chờ từ sớm trở thành cách để khách hàng chưa đặt được máy có thể mua sớm.

Khung cảnh tấp nập tại cửa hàng Di Động Việt trên đường Đồng Khởi (TPHCM). Ảnh: Xuân Sang.

Trái ngược với cảnh cháy hàng của iPhone 17 Pro Max, những mẫu ít thu hút hơn như iPhone 17 bản thường, iPhone Air dung lượng cao vẫn có sẵn hàng để mua trong buổi sáng mở bán.

Sức hút từ thế hệ iPhone 17 và chương trình mở bán cho thấy Việt Nam vẫn đang là thị trường hấp dẫn với Apple. Việt Nam trở thành thị trường hiếm hoi mở bán ngay đợt đầu, dù chưa có cửa hàng Apple vật lý, mới chỉ có cửa hàng trực tuyến.

Với một số đơn vị lớn như Thế Giới Di Động, mục tiêu doanh số đặt ra lên tới 1 tỷ USD vào năm 2027.

"Những năm tiếp theo sẽ đi kèm những mục tiêu lớn hơn, với Apple tiếp tục trở thành đối tác đồng hành chiến lược của chúng tôi", ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ.