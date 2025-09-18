Ai nên mua iPhone 17 Pro?

Trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn đã được nâng cấp để đáng giá hơn, dòng Pro của Apple vẫn đảm bảo nhiều cải tiến cả về công nghệ và ngoại hình.

Các trang tin quốc tế vừa chia sẻ đánh giá về iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Đây là 2 thiết bị thuộc dòng cao cấp, kích thước màn hình lần lượt 6,3 và 6,9 inch.

So với những thế hệ trước, thiết kế của iPhone 17 Pro có nhiều điểm mới, đáng chú ý khi chất liệu khung chuyển từ titan sang nhôm. Apple cũng nâng cấp camera, chip xử lý A19 Pro và hệ thống làm mát buồng hơi giúp tản nhiệt tốt hơn.

Thiết kế nổi bật

Viết trên tạp chí GQ, biên tập viên Robert Leedham nhấn mạnh sức hút của iPhone 17 Pro không kém những model khác, chẳng hạn như iPhone 17 tiêu chuẩn hay iPhone Air.

“Đây là bản nâng cấp thầm lặng nhưng ấn tượng với chiếc smartphone tốt nhất hiện nay”, Leedham cho biết.

Leedham bày tỏ ấn tượng với màu cam vũ trụ. Kết hợp sắc cam của Hermès với Carhartt, iPhone 17 Pro nổi bật khi nhìn bằng mắt thường, thậm chí có thể làm “lung lay” người muốn mua iPhone màu tối để gắn ốp lưng.

Màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Không chỉ màu sắc, mọi người dễ dàng nhận ra iPhone 17 Pro khi nhìn mặt lưng kết hợp nhôm kính, phía trên chứa cụm camera dài. Apple trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2, tăng khả năng chống xước và chống vỡ.

Đồng quan điểm, tác giả John Velasco từ Tom’s Guide rất thích thiết kế mới của iPhone 17 Pro, gồm vẻ ngoài 2 tông màu và sắc cam nổi bật. Khi nhìn nghiêng, khung nhôm có màu cam đậm, tạo hiệu ứng tương phản với sắc cam nhạt của mặt kính.

Nói về việc chuyển từ khung titan sang nhôm, Velasco cho rằng điều này không ảnh hưởng kết cấu sản phẩm.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có màu xanh dương đậm, nhưng không còn màu đen. Ảnh: The Verge.

“Thiết bị vẫn cho cảm giác chắc chắn, cùng lớp Ceramic Shield 2 cho cả mặt trước và sau”, tác giả này viết thêm.

So với những thế hệ trước, Leedham đánh giá vẻ ngoài của iPhone 17 Pro thô và thực dụng hơn. Phần khung kính cho cụm nam châm MagSafe trông lạc lõng, nhưng khi nhìn kỹ lại phù hợp ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass.

Cụm camera của iPhone 17 Pro nhô lên so với phần còn lại, tuy vẫn tạo cảm giác cân xứng. Một số thay đổi nhỏ khác gồm phần khung bo cong nhẹ thay vì phẳng hoàn toàn, giúp cầm nắm thiết bị thoải mái hơn.

“Dù các tùy chọn màu năm nay giảm còn 3, tôi cho rằng cam vũ trụ nổi bật nhất. Tôi mang thiết bị ra ngoài và mọi người thực sự để mắt đến nó”, John Velasco từ Tom’s Guide nhấn mạnh. iPhone 17 Pro cũng dày hơn bản tiền nhiệm, cho phép Apple trang bị dung lượng pin lớn hơn.

Tản nhiệt buồng hơi có hiệu quả?

Nói về phần cứng, biên tập viên từ GQ nhấn mạnh hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro, giúp khai thác tối đa sức mạnh chip A19 Pro.

“Tuy không quá hào hứng với chi tiết này, bạn vẫn có thể cảm nhận sự cải thiện của iPhone 17 Pro, ít nhất trong các bài kiểm tra điểm chuẩn (benchmark).

So với iPhone Air (cũng với chip A19 Pro và RAM 12 GB), khả năng xử lý đồ họa dò tia (ray-tracing) được duy trì với tốc độ khung hình ổn định, nhiệt độ phân tán tốt hơn xung quanh thân máy. Điều này mang đến cảm giác cầm thoải mái hơn khi chơi các game như Death Stranding của Hideo Kojima, hoặc Resident Evil 4 Remake”, Leedham cho biết.

Màn hình của iPhone 17 Pro. Ảnh: Tom's Guide.

Viết trên The Verge, tác giả Todd Haselton và Allison Johnson cũng đánh giá cao hệ thống tản nhiệt. Sau 45 phút chơi War Thunder, điện thoại ấm lên nhưng vị trí không ngay trên chip xử lý, điều dễ gây khó chịu với iPhone 16 Pro Max.

Dù mang lợi ích cho hiệu năng và tản nhiệt, các tác giả nhận định hệ thống tản nhiệt góp phần khiến iPhone 17 Pro Max nặng hơn một chút (233 g). Con số này cao hơn iPhone 16 Pro Max khung titan (227 g), song vẫn nhẹ hơn iPhone 14 Pro Max khung thép không gỉ (240 g).

Theo Tom’s Guide, điểm benchmark của iPhone 17 Pro trên Geekbench 6 lần lượt đạt 3.834 (đơn nhân) và 9.988 (đa nhân), vượt qua Snapdragon 8 Gen 3 của Galaxy S25 Ultra (3.031/9.829 điểm) và cao hơn đáng kể iPhone 16 Pro (3.400/8.341 điểm).

Với GPU, iPhone 17 Pro đạt trung bình 158,37 fps với bài kiểm tra 3DMark WildLife Unlimited, cao hơn đáng kể iPhone 16 Pro (109,33 fps), dù vẫn kém đôi chút so với Galaxy S25 Ultra (161,66 fps).

Theo The Verge, pin của iPhone 17 Pro Max đủ dùng cả ngày. Khi không xem video, thiết bị hoạt động từ 7h23 đến nửa đêm mà vẫn còn 16% pin. Trong cả ngày, nhóm tác giả bật màn hình khoảng 5 tiếng 15 phút.

Mặt lưng của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Sau khi đồng bộ và cập nhật, thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max dần cải thiện. Sang ngày thứ hai, thiết bị còn 50% pin khi dùng từ 7h32 đến 20h43, thời gian bật màn hình 5 tiếng 11 phút. Những tác vụ chủ yếu gồm làm việc trên Slack, nhắn tin, lướt web, chụp ảnh.

“Để so sánh, tôi thường sạc iPhone 16 Pro Max vào khoảng 20h, trong khi iPhone 17 Pro Max vẫn còn khoảng 50% pin. Đây dường như là cải tiến lớn. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nhận xét chính xác, và thời lượng thực tế còn phụ thuộc nhu cầu người dùng”, nhóm tác giả viết.

Ngoài dung lượng pin, Apple còn cải tiến khả năng sạc trên iPhone 17 Pro với sạc có dây 40 W, nạp 50% pin trong 20 phút. Công suất sạc không dây cũng nhanh hơn đôi chút, đạt 50% trong 30 phút nếu sử dụng sạc không dây 30 W phù hợp.

Camera vẫn đủ chuyên nghiệp

Năm nay, camera trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max giống hệt nhau với cảm biến 48 MP cho ống kính tiêu chuẩn, góc siêu rộng và telephoto, hỗ trợ zoom quang tối đa 4x (độ phân giải gốc) hoặc 8x (crop cảm biến còn 12 MP).

So với các đối thủ như Pixel 9 Pro hay Galaxy S25 Ultra với zoom kỹ thuật số 100x, tác giả Robert Leedham từ GQ nhấn mạnh đây không phải vấn đề to tát.

“Theo kinh nghiệm của tôi, bạn cần giữ máy thật chắc để các tính năng zoom này hoạt động. Kể cả khi đó, vẫn còn nhiều quy trình AI để bức ảnh sử dụng được.

Với zoom quang 8x, bạn sẽ thoải mái hơn khi không cần tiến quá gần chủ thể để chụp ảnh chân dung, và không tốn nhiều sức chụp phong cảnh. Tuy nhiên, vẫn cần hạn chế rung lắc để đảm bảo ảnh sắc nét, chi tiết”, Leedham nhận định.

Cụm camera của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Theo The Verge, cảm biến 48 MP cũng tăng chất lượng zoom kỹ thuật số. Chế độ crop cảm biến 2x với camera chính được cải thiện, giúp chi tiết nổi bật hơn. Tất nhiên, chất lượng ảnh cơ bản vẫn phù hợp để chia sẻ mạng xã hội.

Đồng quan điểm, John Velasco từ Tom’s Guide nhận xét camera chính của iPhone 17 Pro Max cho chất lượng tốt, đặc biệt khi chụp ảnh ban ngày.

“So với Pixel 10 Pro XL, tôi thích độ tương phản mạnh hơn của iPhone 17 Pro, màu sắc cũng phong phú hơn. Khả năng bắt chi tiết khá tốt trên cả 2 máy, song iPhone 17 Pro chụp chi tiết nhỏ một cách rõ ràng, sắc nét hơn”, cây viết này nói thêm.

Camera góc siêu rộng 120 độ của iPhone 17 Pro cho ảnh tươi hơn, khả năng phơi sáng trong môi trường tối cũng tốt hơn Pixel 10 Pro XL (góc rộng 123 độ).

Với cảm biến telephoto, ảnh chụp zoom 4x trên iPhone 17 Pro tốt hơn iPhone 16 Pro Max, vốn dựa vào kỹ thuật crop cảm biến để chỉnh sang 4x.

Khi chuyển đến 8x, iPhone 17 Pro sử dụng crop cảm biến, độ phân giải ảnh còn 12 MP. Với zoom kỹ thuật số, iPhone 17 Pro hỗ trợ tối đa 40x, trong khi iPhone 16 Pro Max là 25x.

Một số ảnh chụp từ camera sau của iPhone 17 Pro. Ảnh: The Verge.

Apple cũng chú trọng khả năng quay video trên iPhone 17 Pro, dù đa số phục vụ vào người dùng chuyên nghiệp. Trong số đó, định dạng ProRes RAW hỗ trợ quay video với thông số gốc để hậu kỳ.

Với người dùng phổ thông, cải tiến nổi bật nhất của camera iPhone 17 Pro đến từ cảm biến 18 MP mặt trước, hình vuông để chụp dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại. Tính năng Center Stage thậm chí tự chỉnh mức zoom để bắt mọi chủ thể trong ảnh.

Không dành cho mọi người

Trong phần kết luận, 2 tác giả từ The Verge “không quên” bộ tính năng AI nghèo nàn của Apple so với những thiết bị khác.

Haselton và Johnson cho rằng đây phải là những tính năng nổi bật trên iPhone, nhưng bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nhóm tác giả nhận định các cải tiến của iPhone 17 Pro đáng giá, nhưng có thể không cần thiết với hầu hết người dùng phổ thông.

iPhone 17 Pro Max (trái) và iPhone Air. Ảnh: The Verge.

“iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là những chiếc iPhone tốt nhất nếu bạn tìm kiếm thời lượng pin lâu nhất, camera tốt nhất, hiệu năng mạnh nhất trong dòng iPhone 2025.

Đây cũng là những lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn màu cam. Tuy nhiên, hầu hết nên cân nhắc iPhone 17 giá phải chăng hơn, với cùng công nghệ màn hình và sức mạnh phục vụ hầu hết nhu cầu”, những tác giả nhận định.

Trong khi đó, Robert Leedham từ GQ nhấn mạnh các cải tiến trên iPhone 17 Pro đều có ý nghĩa, và người dùng sẽ cảm thấy đáng giá khi nâng cấp.

“Đây là chiếc smartphone thực sự mạnh mẽ, sẵn sàng để sử dụng lâu dài, cũng là tầm nhìn hoàn thiện nhất của Apple với dòng iPhone Pro”, Leedham kết luận.