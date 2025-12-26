Mẫu xe điện hút khách hơn Porsche, BMW tại Trung Quốc

Sự trỗi dậy của Maextro S800 cho thấy xe điện Trung Quốc không còn đứng ngoài phân khúc siêu sang, khi mẫu xe này bán chạy hơn những biểu tượng như Porsche và BMW.

Maextro S800 đang có mức doanh số ấn tượng trong phân khúc sedan hạng sang. Ảnh: CnEVPost.

Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang cho thấy bước tiến rõ rệt ở phân khúc xe hạng sang, vốn lâu nay thuộc về các thương hiệu châu Âu. Maextro S800, mẫu sedan điện cao cấp được phát triển bởi Huawei và JAC Group, đã ghi nhận doanh số vượt Porsche Panamera và BMW 7 Series tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ ECC Intelligence, trong tháng 11, Maextro S800 đạt 2.145 xe được giao tại Trung Quốc đại lục. Con số này cao hơn tổng lượng tiêu thụ của Porsche Panamera và BMW 7 Series cộng lại trong cùng kỳ. Cụ thể, Panamera bán được 1.200 xe, trong khi BMW 7 Series đạt 928 xe giao đến tay khách hàng.

Maextro S800 có giá bán từ 708.000-1 triệu nhân dân tệ (100.555- 142.000 USD ), hiện dẫn đầu doanh số ở phân khúc xe sedan hạng sang tại Trung Quốc. Theo ECC Intelligence, mẫu xe này đã giữ vị trí số một trong liên tiếp 3 tháng kể từ tháng 9, với lượng giao hàng hàng tháng dao động quanh mức 1.900 xe và duy trì ổn định trong tháng 10.

S800 là sản phẩm hợp tác giữa Huawei, tập đoàn công nghệ viễn thông lớn của Trung Quốc và JAC Group, nhà sản xuất ôtô thuộc sở hữu nhà nước. Mẫu xe ra mắt vào cuối tháng 5, gồm cả cả phiên bản thuần điện và phiên bản mở rộng tầm hoạt động, nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp tại thị trường nội địa.

Trước đây, phân khúc xe sang tại Trung Quốc chủ yếu do các thương hiệu quốc tế thống trị, đặc biệt là những mẫu xe động cơ đốt trong đến từ Đức. Tuy nhiên, thành công ban đầu của Maextro S800 cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng tự tin hơn trong việc cạnh tranh trực tiếp ở nhóm sản phẩm giá trị cao.

Ông Tian Maowei, quản lý bán hàng tại Yiyou Auto Service ở Thượng Hải, nhận định kết quả kinh doanh của Maextro có thể tiếp thêm động lực cho các nhà sản xuất Trung Quốc phát triển những mẫu xe điện đắt tiền hơn. Theo ông, đây là tiền đề để cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế như Mercedes-Benz hay BMW.

Maextro S800 vượt doanh số nhiều mẫu xe hạng sang của BMW và Porsche. Ảnh: Huawei.

Tuy vậy, ông cũng cho rằng các mẫu xe siêu sang sản xuất trong nước vẫn cần thời gian để chứng minh chất lượng và độ bền trong dài hạn, đặc biệt khi muốn chinh phục nhóm khách hàng giàu có.

Ở phân khúc phổ thông, các hãng xe điện Trung Quốc như BYD hay Leapmotor đã vượt qua nhiều đối thủ nước ngoài trong bối cảnh người tiêu dùng tìm kiếm các mẫu xe thông minh, giá dưới 150.000 nhân dân tệ. Trong 3 năm qua, những tên tuổi lớn như Volkswagen hay General Motors liên tục mất thị phần do chậm thích nghi với xu hướng điện hóa.

Theo Hiệp hội Ôtô Hành khách Trung Quốc, khoảng 60% số xe mới bán ra tại Trung Quốc đại lục hiện là xe thuần điện hoặc xe hybrid. Đơn vị này từng dự báo đến cuối năm 2024, các nhà sản xuất ôtô quốc tế có thể mất tới 20 tỷ USD lợi nhuận/năm tại thị trường tỉ dân, do sự chuyển dịch nhanh sang xe điện và phương tiện thông minh.