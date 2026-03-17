Cảnh tượng đáng sợ giữa đêm ở Trung Quốc

Rạng sáng 15/3, nhiều người dân Bắc Kinh bất ngờ khi thấy robot chạy trên đường phố. Thực tế, chúng đang được đem đi luyện tập cho giải marathon dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Một robot đang chuẩn bị cho cuộc thi marathon. Ảnh: CMG.

Ngày 15/3, những người dân Bắc Kinh thức dậy sớm sẽ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ khi nhiều robot hình người đang chạy giữa đường phố. Các robot này thực tế đang luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho một cuộc đua marathon sắp tới.

Từ tối ngày 14 đến rạng sáng 15/3, buổi chạy thử đầu tiên cho giải Yizhuang Humanoid Robot Half Marathon 2026 đã diễn ra. Cuộc thi chính thức tổ chức ngày 19/4 tại Bắc Kinh với hơn 20 đội tham gia, bao gồm các nhóm đến từ doanh nghiệp và trường đại học, đã góp mặt trong cuộc chạy thử này.

Theo ban tổ chức, đường đua năm nay đã được nâng cấp toàn diện, với nhiều thay đổi trong thiết kế. Khi số lượng đội tham gia tăng, đặc biệt với sự xuất hiện của các đội robot tự điều hướng, yêu cầu kỹ thuật đối với đường đua và quá trình thử nghiệm cũng trở nên cao hơn.

Năm ngoái, tất cả robot đều được điều khiển thủ công, bởi kỹ thuật viên chạy theo phía sau, hoặc được dẫn đường từ phía trước. Còn trong năm nay, các đội robot tự điều hướng mới được bổ sung sẽ hoàn toàn sử dụng bản đồ điện tử để đưa ra quyết định theo thời gian thực và tự di chuyển độc lập.

Một robot khác trong cuộc đua marathon. Ảnh: CMG.

Dù dựa vào bản thân, robot sẽ gặp nhiều thử thách khi đường đua năm nay cũng có nhiều đoạn khó hơn, như dốc đô thị, đường gồ ghề và các lối đi sinh thái trong công viên. Những điều kiện phức tạp này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng thích ứng địa hình và thuật toán điều khiển chuyển động của robot.

Một robot chạy trên đường phố lúc nửa đêm. Ảnh: CMG.

Buổi chạy thử cũng kiểm tra sự phối hợp giữa công tác tổ chức sự kiện, an toàn và kiểm soát giao thông. Qua đó, ban tổ chức có thể tối ưu hóa các quy định thi đấu và kế hoạch an toàn, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tế để đảm bảo cuộc marathon chính thức diễn ra suôn sẻ.

Mục tiêu chính của buổi chạy thử là xác minh khả năng tương thích kỹ thuật và đánh giá toàn diện khả năng di chuyển tự động của robot trong môi trường đô thị thực tế. Các tiêu chí đánh giá chính bao gồm khả năng nhận thức môi trường, tự điều hướng, ra quyết định theo thời gian thực và độ bền pin, nhằm kiểm chứng khả năng thích ứng của robot với điều kiện đường sá phức tạp và nhiều tình huống khác nhau.