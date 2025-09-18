Apple đón tin buồn trước ngày giao iPhone 17

Doanh số iPhone tại Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 8 giảm mạnh hơn những năm trước, trong khi thị phần của Apple vẫn kém Xiaomi, Vivo...

Người dùng đứng trước cửa hàng của Apple tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số iPhone tại Trung Quốc trong 8 tuần đầu quý III giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này cao hơn những năm trước, cùng thời điểm Apple ra mắt iPhone mới.

Apple không phải cái tên duy nhất trải qua mùa hè ảm đạm tại Trung Quốc. Trong cùng giai đoạn, doanh số smartphone Xiaomi, Vivo và Honor cũng giảm lần lượt 2%, 5% và 9%.

Nhìn chung, tổng doanh số smartphone tại Trung Quốc trong 8 tuần đầu quý III (gồm tháng 7 và tháng 8) giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này xảy ra bất chấp chương trình trợ cấp chính phủ để khuyến khích người dùng chi tiêu.

Theo Bloomberg, Trung Quốc là thị trường smartphone lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng với Apple chỉ sau Mỹ. Trong quý II, CEO Tim Cook khẳng định Apple “ngược dòng” tại Trung Quốc sau 2 năm suy giảm nhờ chính sách trợ cấp chính phủ.

Lượng người dùng iPhone ở quốc gia này cũng đạt kỷ lục, dẫn đến xu hướng mở rộng sang các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple.

“Nếu nhìn vào những danh mục như Mac, iPad và Apple Watch, phần lớn người mua tại Trung Quốc lần đầu tiếp cận các sản phẩm này”, Cook nhấn mạnh.

Doanh số iPhone tại Trung Quốc sụt giảm trước lúc Apple ra mắt iPhone 17. Ảnh: Bloomberg.

Apple vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để giành lại vị trí dẫn đầu Trung Quốc. Theo Counterpoint Research, Táo khuyết chỉ chiếm 12% thị phần (xếp thứ 6). Để so sánh, Xiaomi, Oppo và Huawei có cùng 16% thị phần, trong khi Vivo dẫn đầu với 19%

iPhone 17 được đánh giá là bản nâng cấp đáng giá nhất của Apple những năm gần đây, với camera cải tiến và thiết kế mới.

Sau khi trình làng vào ngày 9/9, iPhone 17 sẽ lên kệ vào 19/9. Để đáp trả, Xiaomi quyết định dời lịch ra mắt dòng máy đầu bảng mới lên tháng 9. CEO Lei Jun bày tỏ mong muốn sản phẩm của công ty được so sánh với những thiết bị tốt nhất từ Apple.

Hiện chưa có dữ liệu tin cậy chứng minh AI là yếu tố quan trọng thúc đẩy người dùng mua smartphone. Các nhà phân tích từ Counterpoint Research dự đoán thị trường di động Trung Quốc quý III sẽ giảm nhẹ, và không có nhiều biến động trong cả năm.

Hiện tại, chậm trễ trong phát hành Apple Intelligence tại Trung Quốc chưa tác động lớn đến Táo khuyết. Theo Bloomberg, người dùng vẫn quyết định mua smartphone dựa trên các yếu tố thực tế như thời lượng pin và giá trị sử dụng.