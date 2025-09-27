Sắp có 'ChatGPT' của Apple

Táo Khuyết đã phát triển chatbot riêng, được nội bộ sử dụng, để hoàn thiện và chuẩn bị cho sự ra mắt phiên bản Siri nâng cấp năm sau.

Apple tự phát triển và sử dụng một ứng dụng chatbot mới. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, Apple đã phát triển một ứng dụng tương tự ChatGPT trên iPhone. Ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ việc thử nghiệm và chuẩn bị cho cuộc đại tu Siri được người dùng chờ đợi từ lâu, và dự kiến ra mắt vào năm tới.

Phần mềm có tên mã là Veritas. Thông qua đó, bộ phận AI của công ty để nhanh chóng đánh giá các tính năng mới cho Siri, bao gồm thử nghiệm tìm kiếm dữ liệu cá nhân, như bài hát và email, và thực hiện các tác vụ trong ứng dụng như chỉnh sửa ảnh.

Các nguồn tin cho biết hiện dự án còn mang tính riêng tư và Apple chưa có kế hoạch phát hành cho người tiêu dùng. Về cơ bản, công ty đang vận hành Siri mới để đưa nhân viên nội bộ sử dụng và thử nghiệm, nhằm thu thập phản hồi liệu định dạng chatbot có thực sự hữu ích hay không.

Vực dậy nỗ lực AI

Veritas có thiết kế tương tự hầu hết chatbot phổ biến trên thị trường, cho phép người dùng tạo nhiều cuộc trò chuyện với đa dạng chủ đề. Chatbot có thể lưu và tham chiếu các đoạn chat trước, tiếp nối các câu hỏi cũ và hỗ trợ trao đổi qua lại.

Đội ngũ thiết kế đã dùng ứng dụng để thử nghiệm hệ thống nền tảng được nâng cấp dùng để vận hành Siri mới. Hệ thống có tên mã Linwood, hoạt động dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn và kết hợp giữa đội ngũ Foundation Models của Apple với một mô hình bên thứ ba.

Dù chưa ra mắt công khai, công cụ nội bộ này vẫn đánh dấu một giai đoạn mới trong những nỗ lực AI của hãng. Phiên bản Siri mới dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 3 sau nhiều lần trì hoãn. Khả năng hoạt động trơn tru của phần mềm có thể giúp Apple tái xuất trong lĩnh vực AI, hoặc ngược lại sẽ khiến công ty tụt lại xa hơn các đối thủ như Google và Samsung.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 không nhắc nhiều đến AI. Ảnh: CNET.

Các chuyên gia dự đoán cuộc cạnh tranh về các tính năng AI sẽ leo thang trong năm tới, trở thành yếu tố quan trọng hơn khi cân nhắc mua smartphone. Trong khi đó, Apple không nhắc nhiều về yếu tố này trong sự kiện ra mắt iPhone 17 trong tháng 9.

Apple đã gặp thất bại trong một phần ba số lần thử nghiệm của bản Siri nâng cấp do các vấn đề kỹ thuật. Điều này dẫn đến việc trì hoãn ra mắt vào đầu năm ngoái.

Mục tiêu lớn hơn của Apple là khẳng định vị thế dẫn đầu trong một thị trường then chốt. Trong một cuộc họp gần đây với nhân viên, Giám đốc điều hành Tim Cook nói rằng công ty phải giành chiến thắng trong lĩnh vực AI, gọi đây là cuộc chuyển đổi lớn nhất trong hàng thập kỷ.

Ngoài dồn nguồn lực cho Siri, Apple còn chuẩn bị ra mắt một phiên bản trợ lý giọng nói với thiết kế giao diện trực quan mới vào cuối năm 2026. Hãng cũng đang phát triển nhiều thiết bị nhà thông minh ứng dụng AI, bổ sung thêm các tính năng AI cho loa HomePod và đầu phát Apple TV, đồng thời đẩy mạnh bước tiến vào lĩnh vực tìm kiếm web dựa trên AI.

Mục đích cuối cùng của Apple

Đầu năm 2025, Apple đã có các cuộc trao đổi với OpenAI và sau đó bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao để sử dụng Claude của Anthropic để hỗ trợ vận hành Siri mới. Tuy nhiên, gần đây Apple đã tăng cường thảo luận với Google về việc triển khai một phiên bản tùy chỉnh của nền tảng Gemini cho Siri.

Việc công ty không chuẩn bị phát hành Veritas cho người dùng hầu như không gây bất ngờ. Các lãnh đạo Apple từ lâu đã bày tỏ sự do dự, cả nội bộ lẫn công khai, về việc tham gia thị trường này. Trong một cuộc phỏng vấn với Tom’s Guide, giám đốc phần mềm Apple Craig Federighi cho biết những công cụ như vậy rất mạnh mẽ nhưng không phải là mục tiêu chính của công ty.

John Giannandrea và Craig Federighi là những lãnh đạo AI của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Việc hoãn nâng cấp Siri hồi đầu năm nay đã kéo theo một cuộc tái cấu trúc lớn hơn trong chiến lược AI của Apple. Trong đó, vai trò của giám đốc AI John Giannandrea và một số trợ thủ của ông bị gạt sang một bên và Robby Walker, người trực tiếp giám sát Siri cho đến khi xảy ra trì hoãn, sẽ rời Apple vào tháng 10.

Trước khi rời đi, Walker đã thành lập một nhóm mới mang tên AKI, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các tính năng tìm kiếm dựa trên AI cho Siri phiên bản cập nhật. Ứng dụng Veritas cũng sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực này bằng cách cho phép người thử nghiệm lấy thông tin từ internet và xem bản tóm tắt.

Mục đích cuối cùng của Apple là hướng tới việc cạnh tranh với ChatGPT và Perplexity, nhưng trong chính giao diện Siri. Bản nâng cấp được thiết kế để có thể xử lý thông tin hiển thị trên màn hình của người dùng, cũng như cho phép người dùng điều hướng thiết bị mượt mà hơn thông qua Siri.