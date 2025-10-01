Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bà hoàng Bitcoin' nhận tội trong vụ án 6,7 tỷ USD

  • Thứ tư, 1/10/2025 05:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.

Zhimin Qian là chủ mưu trong vụ rửa tiền bằng Bitcoin với giá trị lên tới 6,7 tỷ USD. Ảnh: Sky News.

Một công dân Trung Quốc vừa thừa nhận vai trò cầm đầu trong vụ rửa tiền thông qua tiền mã hoá lớn nhất thế giới, với tổng giá trị hơn 5 tỷ bảng Anh (6,7 tỷ USD). Tại phiên tòa ở Southwark Crown ngày 30/9, Zhimin Qian hay còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang, đã nhận tội thu thập và sở hữu bất hợp pháp lượng lớn Bitcoin. Cảnh sát London cho biết lời nhận tội được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 7 năm về một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.

Theo cảnh sát, từ năm 2014-2017, Qian cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, chiếm đoạt từ hơn 128.000 nạn nhân. Số tiền này được bà chuyển đổi thành Bitcoin. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 61.000 BTC từ Qian.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018 khi cảnh sát Anh nhận tin báo về việc chuyển giao tài sản có nguồn gốc phạm tội. Qian đã sử dụng giấy tờ giả để rời Trung Quốc, nhập cảnh vào Anh và tìm cách rửa số tiền chiếm đoạt bằng việc mua bất động sản. Sau 5 năm lẩn trốn, người này mới bị bắt giữ.

“Đây là một vụ án phức tạp, liên quan nhiều vấn đề pháp lý. Qian đã tìm mọi cách để trốn tránh công lý trong nhiều năm”, Thám tử Isabella Grotto, người chỉ đạo điều tra cho biết.

Trong quá trình hoạt động, Qian được hỗ trợ bởi Jian Wen, một phụ nữ Trung Quốc 44 tuổi từng làm việc trong cửa hàng bán đồ ăn mang về. Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào năm 2024 vì tham gia rửa tiền.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), Wen từng chuyển từ căn hộ nhỏ phía trên một nhà hàng sang sinh sống trong biệt thự với giá thuê hàng triệu bảng tại phía Bắc London. Người phụ nữ này cũng mua 2 bất động sản ở Dubai trị giá hơn 500.000 bảng (672.000 USD). Cảnh sát Anh đã thu giữ từ Wen số Bitcoin trị giá hơn 300 triệu bảng (403 triệu USD).

Wen khai rằng bản thân chỉ mua bất động sản thay cho “một chủ lao động ở Trung Quốc”. Tuy nhiên, CPS kết luận việc sở hữu khối lượng Bitcoin khổng lồ cùng việc không có bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc cho thấy đây là tài sản phạm pháp.

Theo tạp chí Lifeweek, hàng chục nghìn nhà đầu tư, chủ yếu trong độ tuổi 50-75, đã rót tiền vào các chương trình đầu tư do Qian quảng bá. Những kế hoạch này tận dụng sự bùng nổ của tiền mã hoá tại Trung Quốc vào thời điểm đó, hứa hẹn mức tăng trưởng tốt và trả lợi nhuận hàng ngày.

Cảnh sát London cho biết quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. CPS khẳng định sẽ nỗ lực để đảm bảo số tiền bị chiếm đoạt không rơi trở lại tay tội phạm. Năm 2024, một phần tài sản đã được hoàn trả cho nạn nhân thông qua chương trình bồi thường tại Trung Quốc.

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Minh Hoàng

Dùng Bitcoin để rửa tiền Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Zhimin Qian Jian Wen BTC Tiền mã hoá

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Thiet bi Apple chua tung ra mat hinh anh

Thiết bị Apple chưa từng ra mắt

29 phút trước 07:32 1/10/2025

0

Đây là nguyên mẫu iPad từ năm 2011 với dung lượng bộ nhớ trong chỉ 8 GB, hé lộ bằng chứng Apple từng có kế hoạch ra mắt một phiên bản iPad "giá rẻ" trước khi khai tử dự án này.

