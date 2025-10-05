Dây đeo iPhone 1,7 triệu bất ngờ cháy hàng

Được bán với giá không rẻ, dây đeo chéo của iPhone 17 vẫn gần như cháy hàng trên trang web đặt mua.

Dây đeo chéo được bán với giá 59 USD. Ảnh: Apple.

Như mọi năm, Apple đã ra mắt hàng loạt phụ kiện cùng với dòng iPhone 17 và iPhone Air. Một trong những sản phẩm gây tranh cãi nhất là Crossbody Strap (dây đeo chéo) với giá 59 USD (ở Việt Nam là 1,68 triệu đồng) khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, món phụ kiện này có vẻ rất được ưa chuộng, và có thể trở thành hiện tượng mới của Apple.

Khoảng một tháng sau khi ra mắt dòng iPhone 17, dây đeo chéo đang có thời gian giao hàng dự kiến chậm hơn một tháng cho hầu hết màu. Theo trang web chính thức của Apple, chỉ một vài màu là còn sẵn hàng và có thể giao sớm hơn.

Trong tổng số 10 màu có sẵn, nâu nhạt, xám nhạt và đen là những màu dễ đặt nhất, có thể được giao hàng chỉ trong vài ngày tới. Phiên bản vàng neon sẽ được giao vào cuối tháng 10, trong khi các màu còn lại dự kiến sẽ đến tay người mua vào đầu tháng 11.

Tuy nhiên cũng giống như với iPhone, thời gian giao hàng không hoàn toàn thể hiện chính xác mức độ quan tâm dành cho dây đeo chéo này. Việc giao hàng chậm có thể một phần là do nhu cầu cao, nhưng cũng có khả năng nguyên nhân đến từ nguồn cung hạn chế.

Dây đeo chéo sử dụng nam châm để điều chỉnh độ dài nhằm tăng tính tiện lợi và giảm nguy cơ rơi hoặc bị trộm. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ sợi PET tái chế, thân thiện với môi trường, với chiều dài có thể điều chỉnh từ 1.080 mm đến 2.080 mm, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Apple không phải là công ty duy nhất tung ra dây đeo trong năm nay. Gần đây, Google cũng đã giới thiệu Rope Wristlet, một dây đeo cổ tay dành cho dòng Pixel 10, nhưng vẫn tương thích với bất kỳ điện thoại USB-C nào có dùng ốp. Quan trọng hơn, sản phẩm của Google chỉ có giá 7 USD , rẻ hơn rất nhiều so với 59 USD của Apple.

Nhiều công ty khác cũng đã tung ra các loại dây đeo và phụ kiện khác nhau, đáp ứng như cầu dễ dàng mang theo những chiếc smartphone ngày càng to. Theo Phonearena, dây đeo chéo không quá phổ biến tại Mỹ, nhưng lại rất thông dụng ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Trong đợt ra mắt sản phẩm lần này, Apple cũng tung các mẫu phụ kiện khác như pin MagSafe cho iPhone Air, ốp lưng iPhone 17 Silicon, TechWoven, Clear và Bumper, sạc không dây MagSafe Qi2 25W, Adapter sạc nhanh 40W Dynamic. Hiện tại, có vẻ như dây đeo chéo đang là sản phẩm được quan tâm và đắt hàng nhất.