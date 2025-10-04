Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone sẽ được 'lột xác' vào năm sau

  • Thứ bảy, 4/10/2025 18:26 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Apple đang chuẩn bị cho các nhà cung cấp một đợt tăng doanh số bán iPhone vào năm 2026, với sự kỳ vọng lớn dành cho mẫu máy gập mới.

iPhone Fold mới được kỳ vọng sẽ là cú hích cho iPhone 18 series. Ảnh: 9to5Mac.

Theo báo cáo mới của Nikkei, Apple dường như đang chuẩn bị cho các đối tác chuỗi cung ứng về viễn cảnh cho một đợt tăng doanh số bán iPhone mới vào năm 2026.

Cụ thể, Táo khuyết đã đặt mục tiêu doanh số khoảng 95 triệu mẫu iPhone 18 vào năm 2026, đi kèm với lưu ý dòng sản phẩm mới sẽ không ra mắt ít nhất là cho đến mùa thu.

Để so sánh, con số 95 triệu, so với 85 triệu cho lần ra mắt iPhone 17 năm 2025, tương ứng với mức tăng khoảng 10%. Dòng sản phẩm mùa thu năm 2026 dự kiến sẽ bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 và iPhone Fold mới.

Bên cạnh kỳ vọng về mẫu máy gập mới iPhone Fold sẽ thu hút sự quan tâm, Apple đặt mục tiêu doanh số sẽ tăng trên toàn bộ iPhone 18 series.

Báo cáo cũng chỉ ra, Táo khuyết dường như đang mong đợi hiệu ứng hào quang (halo effect): Người dùng bị lôi kéo nâng cấp dựa trên sự hào nhoáng của chiếc iPhone Fold, nhưng cuối cùng sẽ chọn một chiếc iPhone 18 truyền thống.

Nikkei tiết lộ thêm Apple đang lên kế hoạch ra mắt sản xuất thử nghiệm iPhone Fold tại một nhà máy ở Đài Loan. Sau khi mở rộng quy mô các nguồn lực và thực hiện kiểm tra chất lượng trên các đơn vị được sản xuất, nhà sản xuất iPhone sau đó sẽ tìm cách nhân rộng dây chuyền sản xuất tại một nhà máy ở Ấn Độ.

Trước đó, trong một lưu ý gửi khách hàng, nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan cũng cho rằng Apple có thể ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng 9/2026, tương đồng với các thông tin rò rỉ.

“Trọng tâm của các nhà đầu tư chuyển sang đợt ra mắt vào mùa Thu năm 2026, khi Apple dự kiến công bố chiếc iPhone gập đầu tiên, như một phần của dòng iPhone 18 vào tháng 9/2026”, Chatterjee dự đoán.

